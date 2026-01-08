Bị khách tràn vào đánh giá 1 sao vì "cấm chụp flash", quán cafe treo status đầu hàng

Sau làn sóng tranh luận xoay quanh việc nhiều quán cà phê hạn chế hoặc cấm khách trang điểm, chụp ảnh đèn flash trong không gian chung. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở những thông báo của quán mà nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội theo một chiều hướng căng thẳng khi một số hàng quán bất ngờ trở thành đối tượng bị tấn công bằng những đánh giá 1 sao dồn dập.

Thực tế ghi nhận cho thấy, ngay sau khi các quán công khai quy định mới, nhiều tài khoản đã đồng loạt để lại đánh giá thấp với lý do không được trang điểm tại chỗ, không được chụp flash hoặc cảm giác thấy bạn không được phục vụ đúng kỳ vọng. Có những đánh giá giá trị vẫn vẹn một vòng, cũng có những bình luận để lại sự bức xúc vì cho rằng quán làm khó khách. Điều đáng nói là phần lớn các phản hồi này không xuất phát từ chất lượng đồ uống hay thái độ phục vụ, mà chỉ tập trung vào việc quán không đáp ứng nhu cầu biến không gian chung thành studio cá nhân.

Trong bối cảnh đó, đại diện quán Makeroom đã chia sẻ sự bất lực khi dù đã treo biển nhắc nhở rõ ràng ngay tại quầy thu ngân, vẫn có khách cố tình vi phạm quy định không chụp ảnh flash. Khi nhân viên tiến hành nhắc nhở theo đúng quy trình, một số khách hàng đã tỏ thái độ khó chịu và sau đó để lại đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội. Phía quán chia sẻ rằng những lượt review 1 sao vẫn tiếp tục xuất hiện, khiến đội ngũ vận hành cảm thấy mệt mỏi dù mục tiêu ban đầu chỉ là muốn giữ gìn sự yên tĩnh cho không gian.

Quán Make Room chia sẻ sau hàng loạt đánh giá 1 sao

Đại diện quán chia sẻ: “Sau 4 ngày từ khi đăng tải topic "Không hỗ trợ chụp ảnh flash" tại quán. Những review 1 sao vẫn tiếp tục đổ xuống từ sáng đến chiều. Hôm nay 18:41p các bạn vẫn tiếp tục đến để chụp ảnh flash dù đã để biển cấm chụp ảnh flash tại quầy thu ngân. Sau đó lại nổi giận khi bị nhắc không chụp flash. Và lại tiếp tục review 1 sao với những lí do trên.”

Đồng thời, quán cũng chia sẻ rằng mong muốn mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây và quán vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ để mang lại những dịch vụ tốt nhất cho thực khách.

Make Room mong muốn mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho thực khách

Song song với làn sóng chỉ trích, Make Room cũng nhận được không ít sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều du khách từng trải nghiệm cảm giác bị ánh đèn flash liên tục làm phiền đã để lại bình luận an ủi, khẳng định sự ủng hộ với quyết định của quán. Không ít người còn chủ động quay lại đánh giá 5 sao, chia sẻ rằng họ trân trọng một không gian yên tĩnh, đúng tinh thần thư giãn của quán cà phê hơn là một nơi ồn ào như studio chụp hình. Những phản hồi này phần nào trở thành điểm tựa tinh thần cho Make Room giữa thời điểm nhạy cảm.

Nhiều thực khách đã bày tỏ sự ủng hộ đến quán và giúp quán đánh giá 5 sao

Ở một diễn biến khác, quán cà phê ThiBa cũng rơi vào tình huống tương tự khi quyết định thay đổi quy định có thể make up tại quán của mình. Trước đây, ThiBa cho phép khách trang điểm tại quán, nhưng sau thời gian dài phát sinh nhiều vấn đề khách mang theo vali đồ đạc cồng kềnh, chiếm dụng nhiều bàn và gây kẹt không gian di chuyển quán buộc phải đưa ra thông báo mới từ cuối tháng 12. Đại diện ThiBa thẳng thắn chia sẻ rằng họ đã lường trước việc sẽ nhận về những đánh giá thấp, nhưng vẫn lựa chọn làm vậy để đảm bảo trải nghiệm chung cho đa số khách hàng.

Quán cà phê ThiBa cũng rơi vào tình trạng tương tự khi đăng bài thông báo đổi quy định

Cụ thể, ThiBa cho biết: “Từ 30/12 quán để hạn chế tình trạng bày bừa và kẹt bàn quán đã ngưng cho khách make up và làm tóc tại quán ạ. Còn lại quán vẫn cho khách thay 1-2 bộ đồ, chụp máy cơ máy ảnh, không chụp flash khu vực trong nhà. Mong khách yêu thông cảm”. Đi kèm thông báo là lời xin lỗi chân thành và mong muốn nhận được sự thông cảm với khách hàng, cho thấy quán không phủ nhận nhu cầu chụp ảnh, mà chỉ đang cố gắng cân bằng giữa việc sáng tạo cá nhân và không gian chung.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của các quán cà phê hiện nay phản ánh một thực tế về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Khi quán cà phê không còn chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn trở thành bối cảnh quay chụp nội dung, việc đặt ra các giới hạn là điều tất yếu. Việc tôn trọng quy định riêng của quán và trải nghiệm của những người xung quanh có lẽ là cách duy nhất để những xung đột tương tự không còn tiếp diễn.