Đón đầu năm mới tại TP.HCM: Nàng thơ xúng xính áo dài kín lối Dinh Độc Lập, cà phê đắt khách hết sạch chỗ ngồi

Ngày đầu năm 2026, giới trẻ TP.HCM ngay từ sáng sớm đã xuống phố để đón năm mới theo nhiều cách khác nhau. Đi chụp ảnh áo dài, ngồi với nhóm bạn ở cà phê bệt hay chỉ đơn giản là ngồi ở một góc cà phê nào đó cũng đủ để tạo nên một ngày thật trọn vẹn của giới trẻ. Không ồn ào, không náo nhiệt, giới trẻ ở TP.HCM ai cũng có cách riêng tận hưởng không khí mát mẻ sáng ngày đầu năm mới đầy năng động.

Video: Giới trẻ ở TP.HCM đón ngày đầu năm mới với những hoạt động thú vị

Ghi nhận tại trung tâm thành phố, đã có rất nhiều bạn trẻ diện áo dài xúng xính đầy màu sắc chụp ảnh tại các địa điểm như Dinh Độc Lập, công viên, chợ Bến Thành ghi lại những bức ảnh xinh đẹp của khoảnh khắc đầu năm mới. Trong đó, Dinh Độc Lập tiếp tục là điểm đến nổi bật, năm nào cũng thu hút đông đảo trai xinh gái đẹp đến chụp ảnh áo dài.

Dinh Độc Lập xuất hiện nhiều bạn trẻ mặc áo dài đầy màu sắc tạo dáng chụp ảnh

Khoảng sân rộng phía trước gần như không lúc nào là vắng vẻ, cứ đi vài bước là bắt gặp nhiều nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh cho nhau. Có nhóm còn đầu tư thuê cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có bộ ảnh "mở bát" đầu năm thật chỉnh chu.

Nhiều nhóm bạn trẻ chụp ảnh cho nhau, chỉ nhau tạo dáng, chỉnh trang tóc trang phục

Khu vực chợ Bến Thành cũng đông đúc nhộn nhịp không kém khi có rất nhiều nhóm bạn chọn nơi đây làm phông nền chụp ảnh áo dài Tết. Nhiều bạn trẻ còn đầu tư cả đạo cụ như hoa mai, hoa huệ, hoa ly, quạt cầm tay trang trí tinh xảo,... tạo dáng trước chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành cũng nhộn nhịp không kém khi có rất nhiều nhóm bạn lựa chọn nơi đây để chụp ảnh áo dài

Các bạn trẻ mặc áo dài tạo dáng chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Song song với hoạt động chụp ảnh, cà phê bệt sáng ngày 1/1 cũng là một trong những hoạt động quen thuộc của giới trẻ TP.HCM. Từ rất sớm, khu vực công viên 30/4 đã rộn ràng, các nhóm bạn ngồi quây quần bên nhau vừa nhâm nhi ly cà phê vừa trò chuyện vui đùa. Không khí se lạnh của buổi sáng đầu năm, cộng với nhịp sống chậm rãi hiếm hoi giữa lòng thành phố, khiến khoảnh khắc ấy trở nên dễ chịu và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Nhiều nhóm bạn trẻ ngồi quây quần bên nhau ở công viên để trò chuyện, ngắm nhìn đường phố

Có thể nói, không khí đầu năm mới ở TP.HCM luôn mang một nét nhộn nhịp rất riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những bạn trẻ thích hoà mình vào dòng người đông đúc thì cũng có không ít người lựa chọn cách đón năm mới yên tĩnh hơn. Dọc tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều quán cà phê vỉa hè từ sáng sớm đã có khách. Các nhóm bạn trẻ ngồi sát bên nhau, nhìn dòng người qua lại trò chuyện nhẹ nhàng và tận hưởng không khí thư thả của ngày đầu năm.

Một số quán cà phê ở tuyến đường Hoàng Sa, Truờng Sa cũng dần kín chỗ ngồi

Dù là chụp ảnh áo dài rộn ràng giữa trung tâm hay ngồi cà phê vỉa hè ven kênh, mỗi lựa chọn đều cho thấy cách đón năm mới rất riêng của giới trẻ: giản dị, trẻ trung và đầy năng lượng tích cực.