Không phải Vietnam Airlines, đây mới là hãng lọt top 6 thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN 2025, dẫn đầu tại Việt Nam

Vừa qua, 1 thương hiệu hàng không của Việt Nam đã được Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - ghi nhận trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất ASEAN, đồng thời là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh thị trường hàng không khu vực đang cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, với sự hiện diện của nhiều hãng lớn lâu năm. Và cái tên được nhắc đến chính là Vietjet - hãng hàng không đã "quen mặt" với hành khách Việt và hành khách quốc tế.

(Ảnh: Vietjet)

Cụ thể, Vietjet nằm trong Top 6 thương hiệu hàng không giá trị nhất Đông Nam Á, sánh vai cùng các hãng tên tuổi trong khu vực như Singapore Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines…. Theo Brand Finance, kết quả này phản ánh mức độ nhận diện thương hiệu ngày càng rõ nét của Vietjet, cũng như uy tín quốc tế đang từng bước được củng cố trên bản đồ hàng không thế giới.

Trong những năm gần đây, Vietjet liên tục mở rộng mạng bay, đầu tư đội tàu bay hiện đại và đa dạng hóa các dịch vụ hàng không. Tại thời điểm được ghi nhận danh hiệu, hãng đang khai thác khoảng 130 tàu bay, vận hành hơn 170 đường bay trong nước và quốc tế, đồng thời lũy kế đã vận chuyển trên 250 triệu lượt hành khách. Đây là những con số cho thấy quy mô hoạt động của hãng đã vượt ra khỏi phạm vi thị trường nội địa, tiến gần hơn tới mô hình hãng hàng không khu vực.

Trước đó, Vietjet từng được vinh danh là "Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành du lịch Đông Nam Á" tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025, bên cạnh nhiều giải thưởng quốc tế từ các tổ chức uy tín như Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards.

(Ảnh: Vietjet)

Được biết, Brand Finance là tổ chức định giá thương hiệu và tư vấn tài chính hàng đầu thế giới, thành lập từ năm 1996, có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) và hiện hoạt động tại hơn 25 quốc gia. Mỗi năm, Brand Finance thực hiện hơn 6.000 báo cáo định giá thương hiệu trên toàn cầu. Các bảng xếp hạng của tổ chức này được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá thương hiệu thông qua nhiều yếu tố như sức mạnh tài chính, mức độ ảnh hưởng, hiệu quả đầu tư marketing và uy tín trên thị trường.

Ở góc độ du lịch, việc một hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận ở bảng xếp hạng thương hiệu khu vực cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của hàng không trong việc kết nối điểm đến. Với mạng bay phủ rộng và tần suất khai thác lớn, Vietjet hiện là một trong những lựa chọn quen thuộc của cả du khách trong nước lẫn quốc tế khi di chuyển tới Việt Nam hoặc giữa các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á. Điều này góp phần hỗ trợ dòng khách du lịch, đặc biệt trong các mùa cao điểm, đồng thời phản ánh xu hướng lựa chọn những hãng bay có chi phí linh hoạt, mạng lưới rộng và khả năng tiếp cận thuận tiện.