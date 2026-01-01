Colusa-Miliket lột xác tại Hozo City Tết Fest 2025: Giao diện “A MAZE” đỉnh nóc, vị ngon chấn động

Thương hiệu mì quốc dân lần này không chỉ trình làng một giao diện thị giác ấn tượng, mà còn chinh phục các tín đồ ẩm thực bằng thực đơn sáng tạo ngon khó cưỡng.

Hàng ngàn du khách nô nức "đổ bộ" gian hàng của Colusa-Miliket

Giao diện "lột xác" ngoạn mục, trở thành tâm điểm check-in

Những ngày cuối năm, không khí bên bờ sông Sài Gòn dường như trở nên se lạnh hơn, nhưng sức nóng từ dòng người đổ về HOZO City Tết Fest 2025 chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong bức tranh đa sắc màu ấy, Colusa-Miliket không chọn cách trưng bày sản phẩm theo lối mòn. Thay vào đó, lấy cảm hứng từ sự kết nối, nhãn hàng đã kiến tạo nên một concept nghệ thuật độc đáo mang tên "Trạm ký ức - Con đường di sản", khiến du khách tham quan đi từ ngạc nhiên này đến thích thú khác.

Ngay từ cổng chào, Gen Z đã bị hút mắt bởi sự kết hợp táo bạo giữa nghệ thuật sắp đặt và công nghệ Interactive Mapping (Tường tương tác) đỉnh cao. Không còn là những màn hình tĩnh, không gian này được tích hợp cảm biến chuyển động, biến bức tường di sản thành một "cỗ máy thời gian" linh hoạt, tái hiện hành trình 50 năm của huyền thoại "Mì hai tôm" sống động theo từng cử động của người xem.

Tại đây, những gói mì Colusa-Miliket không nằm im trong tủ kính mà được thổi hồn thành những tác phẩm thị giác rực rỡ. Ánh sáng, màu sắc và đồ họa tự động biến hóa theo từng bước chân, tạo nên một không gian vừa hoài cổ, vừa hướng đến tương lai, biến trải nghiệm khám phá của du khách thành những thước phim check-in cực "nghệ".

Không gian nghệ thuật kết hợp LED Mapping biến ký ức hơn 50 năm thành góc "sống ảo" nghìn like

Bảo Trân (22 tuổi, Hóc Môn) chia sẻ rằng bản thân cảm thấy choáng ngợp vì không gian tại đây mang đậm tính nghệ thuật đương đại chứ không đơn thuần là quầy trưng bày sản phẩm. Rõ ràng, việc thấu hiểu gu thẩm mỹ "khó chiều" của Gen Z đã giúp thương hiệu ghi điểm tuyệt đối, biến câu chuyện di sản trở nên "trendy" và lôi cuốn hơn bao giờ hết.

Bùng nổ vị giác tại "Ghi dấu Tết Maze"

Điểm nhấn giữ chân du khách lâu nhất chính là khu vực "Ghi dấu Tết Maze". Tại đây, Colusa-Miliket chính thức chiêu đãi giới trẻ "Vũ trụ mì Matcha" độc lạ cùng một góc check-in xanh mướt mắt.

Dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp chuyên nghiệp, từng sợi mì Colusa-Miliket quen thuộc này được biến tấu thành những phiên bản fusion sang chảnh và lạ miệng. Hương vị thơm ngon, nồng nàn trứ danh khi hòa quyện cùng các loại nguyên liệu tươi ngon đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực "không thể dừng đũa", khiến thực khách phải tấm tắc khen ngợi.

"Vũ trụ Mì Matcha" – item ẩm thực "hot hit" được giới trẻ săn lùng nhất lễ hội năm nay

Hoạt động dùng thử sản phẩm cũng diễn ra vô cùng sôi nổi khi hàng trăm bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng để được thưởng thức món ngon nóng hổi. Không chỉ chú trọng hương vị, cách trình bày món ăn cũng được thương hiệu chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ để người tham dự có thể chụp ảnh check-in khoe lên mạng xã hội.

Săn lộc Tết cùng Mascot Comi Liên Kết

Không khí tại gian hàng chưa bao giờ hạ nhiệt nhờ chuỗi hoạt động trò chơi "Hành trình di sản" sôi động. Các bạn trẻ không ngần ngại lăn xả vào thử thách "Mảnh ghép Mê ly" để hoàn thiện bức tranh về nhân vật Mascot siêu đáng yêu của thương hiệu mang tên "Comi Liên Kết".

Du khách hào hứng tham gia thử thách tại gian hàng Colusa-Miliket

Sức nóng tiếp tục lan sang khu vực trò chơi ném vòng gay cấn. Tiếng hò reo, cổ vũ rộn rã đã xóa tan mọi khoảng cách, biến những người xa lạ thành đồng đội ăn ý. Mục tiêu của những du khách tham gia thử thách chính là thu thập đủ 4 dấu mộc quyền lực để giành vé tham gia chương trình hái lộc.

Rinh quà xịn đầu năm tại "Cây lộc Tết"

Cái kết viên mãn cho hành trình trải nghiệm tại Colusa-Miliket chính là khoảnh khắc khách tham quan đứng trước "Cây lộc Tết". Không chỉ được ăn ngon, chơi vui, các bạn trẻ còn rạng rỡ ra về với những bao lì xì may mắn từ Colusa-Miliket trên tay.

Đặc biệt, kho quà tặng năm nay được review là cực kỳ "có gu" với các sản phẩm mì mới toanh, cùng loạt merch độc quyền như túi tote sành điệu, ly thủy tinh cao cấp, hay móc khoá mì huyền thoại..

Sự xuất hiện của Colusa-Miliket tại HOZO City Tết Fest 2025 thực sự là một cú hích ấn tượng. Bằng cách khéo léo lồng ghép câu chuyện di sản vào các hoạt động tương tác trendy như Ghi dấu Tết Maze hay vui chơi cùng Comi Liên Kết, thương hiệu "mì hai tôm" đã chứng minh: Di sản không hề già cỗi, mà ngược lại còn cực kỳ "chất" và thấu hiểu Gen Z

Sự xuất hiện của Colusa-Miliket tại HOZO City Tết Fest 2025 không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá thương mại, mà là minh chứng rõ nét cho nỗ lực trẻ hóa hình ảnh của một thương hiệu di sản thuần Việt.