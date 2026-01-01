Chị Hà cho biết chuyến tàu cuối năm không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là khoảnh khắc khép lại một năm làm việc, mở ra những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình.

Chiều tối 31/12, khi nhiều văn phòng tại Hà Nội đã khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, ga Hà Nội đón những hành khách cuối cùng của năm 2025 bằng một không khí khá đặc biệt: Đông nhưng trật tự, kín chỗ trên tàu nhưng không hề ngột ngạt dưới sân ga. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các cửa soát vé được mở sớm, hành khách lần lượt xếp hàng, di chuyển nhanh chóng vào khu vực chờ tàu.

“Tôi tranh thủ về Hải Phòng sớm để tối nay còn kịp sum họp với gia đình”, anh Nguyễn Đức Hoàng, nhân viên công nghệ (28 tuổi), vừa kiểm tra vé điện tử vừa nói. Đây là năm thứ ba anh chọn tàu hỏa cho chuyến đi cuối năm. “Tàu kín chỗ﻿ nhưng đi rất thoải mái, không phải đứng hay ngồi ghế phụ như trước kia”, anh Hoàng chia sẻ.

Nhân viên tại ga Hà Nội cho biết, chiều tối nay chỉ có một chuyến tàu xuất phát trong khung giờ cao điểm, trong khi nhà ga chủ động mở cửa sớm đón khách﻿, phân luồng hợp lý nên không xảy ra quá tải.

Theo ông Huỳnh Thế Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Vận tải đường sắt, năm nay ngành đường sắt không tăng thêm tàu xuất phát từ ga Hà Nội trong ngày 31/12. Thay vào đó, các đoàn tàu được nối thêm tối đa toa xe để tăng sức chở. Trong tối cùng ngày, có 1 chuyến tàu đi Hải Phòng, 3 chuyến đi Lào Cai, 3 chuyến tàu Thống Nhất và 1 chuyến đi Nghệ An, gần như đều đã kín chỗ.

Theo ông Sơn, chuyến tàu LP5 từ Hà Nội đi Hải Phòng﻿ là một ví dụ điển hình. Đoàn tàu được nối thêm toa, nâng tổng số lên hơn 1.000 chỗ, song vé đã bán hết từ sớm. Không chỉ khách lên tàu tại ga Hà Nội, lượng lớn hành khách còn đón tàu tại các ga Long Biên và Gia Lâm, khiến các toa nhanh chóng kín ghế.

Trên sân ga, chị Lê Thu Hà (quê Lào Cai) kéo theo chiếc vali cỡ lớn và một túi quà nhỏ. “Tôi làm việc ở Hà Nội nhưng năm nào cũng về quê bằng tàu hỏa dịp cuối năm. Đi tàu lâu hơn xe khách, nhưng an tâm và có cảm giác Tết rõ rệt hơn”, chị Hà nói và cho biết chuyến tàu cuối năm không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là khoảnh khắc khép lại một năm làm việc, mở ra những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình.

Bên trong các toa tàu, dù kín ghế, không gian vẫn khá thoáng. Từ nhiều năm nay, ngành đường sắt đã dừng bán vé ghế phụ, không bố trí ghế nhựa dọc lối đi hay đầu toa. Nhờ đó, hành khách có chỗ ngồi đúng vé, lối đi thông suốt, hạn chế tình trạng chật chội﻿ kéo dài suốt hành trình.

Không khí trật tự trong ngày cuối năm cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tổ chức vận hành của đường sắt. Thay vì dồn toa, tăng tàu bằng mọi giá, ngành này lựa chọn phương án điều tiết hợp lý, phân bổ giờ chạy và mở rộng không gian phục vụ tại nhà ga, giúp hành khách có trải nghiệm nhẹ nhàng hơn.

Ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Tính đến ngày 22/12, sau hơn ba tháng mở bán, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ khoảng 140.000 vé. Trong đó, kênh bán trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán trực tiếp tại các cửa vé nhà ga. Giai đoạn trước Tết còn vé từ các ga phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội nhưng những ngày cao điểm cận Tết, lượng vé còn lại chủ yếu là vé ngồi mềm.