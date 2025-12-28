Đám cưới xưa, ăn phở, cà phê trên 'tàu điện leng keng' tại Hà Nội

Tối 27/12, Sở Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” gồm hành trình 9 điểm dừng di sản, được xây dựng theo định hướng du lịch trải nghiệm - du lịch di sản - du lịch đi bộ, khai thác chiều sâu các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, phong tục, tập quán và đời sống cư dân bản địa tại khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xã. Tour đưa du khách bước vào một lộ trình được thiết kế tinh tế, nơi các di tích lịch sử hòa quyện cùng những không gian trải nghiệm bằng đầy đủ 5 giác quan: nhìn, nghe, chạm, nếm và cảm nhận hương vị Hà Nội.

Du khách trải nghiệm trên toa tàu cà phê Việt.

Các điểm dừng di sản cụ thể gồm: Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh; đền Thủy Trung Tiên - nơi du khách tìm hiểu tín ngưỡng thờ Mẫu và thưởng thức nghệ thuật Chầu Văn; Toa Phở - Bún - Sợi, khám phá “hồn cốt” ẩm thực Hà Nội qua các món sợi trứ danh, đặc biệt là trải nghiệm phở Hà Nội; Toa Café - Cà phê - Coffee, nơi du khách có thể học cách pha cà phê muối và tìm hiểu văn hóa cà phê Việt; Toa Bếp - Chạn - Mâm, tái hiện đời sống thời bao cấp; căn hộ điển hình thời bao cấp, tái hiện không gian sống quen thuộc của người dân Thủ đô trong thế kỷ trước;

Nhà trưng bày nghề đúc đồng truyền thống, nơi lưu giữ tinh hoa làng nghề Ngũ Xã cùng những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân; Toa Lúa - Thóc - Gạo, tìm hiểu quá trình làm ra hạt gạo, các món ăn, thức uống từ gạo và trải nghiệm tự tay làm bánh cốm truyền thống Hàng Than; Toa Trà và thú chơi bát nhã – không gian thưởng trà truyền thống và hiện đại, đồng thời giới thiệu 8 thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa: cầm, kỳ, thi, họa, thư, hoa, tửu, trà.

Du khách thưởng thức phở Hà Nội tại toa Phở - Bún - Sợi, khám phá “hồn cốt” ẩm thực Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Chương trình tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” là sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa quan trọng của Thủ đô, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc.

"Chương trình góp phần kết nối điểm đến, giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch tại địa bàn phường Ba Đình, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam cũng như tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố”, ông Hiếu nói.

Khách tham quan trải nghiệm toa tàu Trà và thú chơi bát nhã, đây cũng là nơi giới thiệu 8 thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa: cầm, kỳ, thi, họa, thư, hoa, tửu, trà.

Ông Nguyễn Dân Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình - cho biết, dự án tuyến tàu số 6 đã ấp ủ triển khai từ năm 2022 đến nay, lấy ý tưởng “tàu điện leng keng” để chuyên chở di sản, tạo dựng mô hình bảo tàng đường phố phù hợp với bối cảnh hiện đại, từ đó nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu và trách nhiệm cộng đồng với di sản.

“Đến với tour du lịch này, du khách có thể trải nghiệm với cả 5 giác quan. Với khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, Phường Ba Đình xác định đây sẽ là trung tâm văn hoá, du lịch của phường”, ông Nguyễn Dân Huy chia sẻ.

Đám cưới xưa được tái hiện tại tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức”

Lấy cảm hứng từ hệ thống tàu điện mặt đất - từng là hình ảnh thân thương, gắn bó với đời sống của mỗi người con Hà Nội trong giai đoạn 1901 - 1991, tuyến tàu điện số 6 không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là những chuyến tàu chở đầy ký ức và di sản, như một “bảo tàng đường phố” sống động giữa lòng đô thị.

Dự án gồm nhiều toa tàu điện hai tầng được đặt dọc theo những con phố quanh hồ Trúc Bạch, kết nối các di sản tiêu biểu như: Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Đền Thủy Trung Tiên, làng nghề đúc đồng Ngũ Xã… Mỗi toa tàu mở ra một không gian di sản thu nhỏ, nơi những câu chuyện về đời sống, văn hóa, ẩm thực và tâm hồn người Hà Nội qua các thời kỳ được kể lại một cách sinh động và gần gũi.