'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Video: Du khách rủ nhau check-in mái nhà đang gây sốt ở Tà Xùa

Dịp cuối tuần, đông đảo du khách đổ về xã Tà Xùa, Sơn La để check-in tại mái nhà của một quán cà phê đang gây sốt cộng đồng mạng, nơi chỉ cần đứng vào là có ngay bức ảnh chạm mây.

Sức hút của quán nằm ở chiếc mái gỗ chênh vênh, tạo nên bối cảnh chụp ảnh vừa lạ vừa thơ. Chỉ cần khéo léo chọn góc đứng, du khách dễ dàng bắt trọn khung cảnh mây ngàn cuồn cuộn hoặc ráng chiều rực rỡ trên đỉnh núi.

Theo chủ quán, do tận dụng địa hình sườn núi nên khoảng cách từ lối đi xuống mái nhà chưa đầy một mét, tạo cảm giác như một triền dốc thoải. Để phục vụ nhu cầu check-in, phần khung nhà cũng được tính toán và gia cố chắc chắn ngay từ đầu, giúp du khách yên tâm khi leo lên săn mây.

Một điểm cộng lớn là các quán ở khu vực không thu vé vào cửa. Du khách có thể thoải mái vào check-in, chụp ảnh mà không bắt buộc phải gọi đồ uống.

"Lần đầu săn mây ở Tà Xùa mà cứ ngỡ đang lạc vào một giấc mơ. Mây tràn qua mái nhà, nắng lên nhẹ khiến mọi mệt mỏi tan biến, chỉ muốn đứng yên để ngắm thêm thật lâu", bạn H. Vân (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ săn mây, trải nghiệm thưởng thức những que kem mát lạnh giữa thời tiết lạnh của vùng cao cũng khiến du khách phấn khích. Chính sự đối lập thú vị này đã tạo nên những kỷ niệm vui nhộn và đáng nhớ cho chuyến đi.

Ngoài điểm check-in mới nổi này, các địa danh quen thuộc như Cây cô đơn, Mỏm cá heo... vẫn duy trì sức hút lớn. Đến Tà Xùa, du khách cũng đừng quên dành thời gian khám phá đời sống bản địa, nghỉ đêm tại homestay và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc.

Nếu bình minh mang đến biển mây bồng bềnh thì hoàng hôn tại Tà Xùa lại quyến rũ theo một cách riêng. Được ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau núi đồi là khoảnh khắc mà bất cứ du khách nào cũng muốn lưu giữ.