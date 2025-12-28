Sắc hồng phủ kín cao nguyên, vạn vật đều thua mùa hoa này ở Đà Lạt

Có những thời khắc, Đà Lạt không cần gọi tên mình là thành phố du lịch. Chỉ cần một mùa hoa ghé qua, cả cao nguyên tự khắc trở thành điểm hẹn của ký ức, của mong chờ, của những bước chân thật chậm rãi để ngắm nhìn cuộc sống nhiều hơn. Và trong khoảnh khắc ấy, người ta chợt hiểu vì sao câu đùa tưởng chừng bâng quơ nhưng lại rất thật rằng, có một mùa hoa khiến mọi cảnh sắc đều phải lùi lại phía sau.

Đó là những ngày mai anh đào bung nở.

Khi sắc hồng phủ kín cao nguyên

Mai anh đào là loài cây thân gỗ, cao từ 5 đến 7 mét, và có thể lên tới 30 mét khi trưởng thành. Vào mùa thu, lá cây rụng dần, để lại những cành trơ trụi, ngủ đông đợi đến mùa xuân, khi đó cây bắt đầu nở hoa rực rỡ. Mai anh đào không nở ồ ạt. Hoa đến rất chậm, như thể cần đủ lạnh, đủ nắng, đủ sương thì mới chịu bung cánh. Năm cánh hoa mỏng manh với màu trắng hồng tinh khiết, mai anh đào tạo nên cảnh tượng vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Hoa nở trước lá, để cả thân cây khẳng khiu bỗng trở thành dải lụa hồng dịu dàng giữa nền trời xanh nhạt và làn sương sớm mỏng như tơ.

Hoa mai anh đào Đà Lạt ngày 25/12/2025 - Clip: ncmtravel

Những ngày này, Đà Lạt bước vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Những hàng cây mai anh đào dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Đại Hành bung nở hai bên phố, tạo nên khung cảnh lãng mạn và yên bình. Ven hồ Xuân Hương, sắc hồng nhẹ nhàng điểm xuyết quanh mặt nước, soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, khiến không gian trở nên mềm mại hơn thường ngày. Ở dốc Đa Quý (Trại Mát), mai anh đào kéo dài theo triền dốc với nhiều cây cổ thụ, tạo thành một cung đường hoa đặc trưng của cao nguyên.

Xa hơn một chút, đồi chè Cầu Đất mang đến sự giao hòa thú vị giữa sắc hồng mong manh của hoa và màu xanh mướt của những đồi chè. Trong khi đó, khu vực hồ Tuyền Lâm và Thiền viện Trúc Lâm lại ghi dấu bởi những cụm mai anh đào lớn, hòa cùng khung cảnh tĩnh lặng, thanh bình. Ngay cả Đường Hầm Điêu Khắc cũng trở thành điểm dừng chân khác biệt, nơi du khách có thể ngắm mai anh đào trong một không gian nghệ thuật độc đáo, rất riêng của Đà Lạt...

Hoa không có nắng thì vẫn xinh, vì đó là hoa mai anh đào Đà Lạt - Ảnh: Đồng Ngô

Mùa mai anh đào thường rơi vào những ngày đầu năm, khi cái lạnh vẫn còn vương trên tay áo, khi nắng chưa gắt và gió đủ "hiền" để người ta muốn được tản bộ nhiều hơn. Hoa nở không lâu, chỉ vài tuần ngắn ngủi, nhưng chính sự ngắn ngủi ấy khiến mỗi mùa hoa trở thành một cuộc hẹn không thể lỡ. Người đến Đà Lạt mùa này không chỉ để du lịch, mà còn để bắt kịp một vẻ đẹp đang ở thì trọn vẹn nhất.

Mai anh đào như một giấc mơ mùa xuân ở Đà Lạt, khi cả thành phố, núi rừng được phủ đầy những cánh hoa hồng bay trong gió. Khó mà nói được là nhờ mai anh đào, Đà Lạt trở nên quyến rũ hơn, hay chính nhờ Đà Lạt, mai anh đào mới mang nét lãng mạn đến như vậy.

Cây mai anh đào đầu tiên nở rộ ở Đà Lạt - Clip: Tiến Đà Lạt

Đi Đà Lạt mùa mai anh đào, vì thế, không còn là một cuộc đua check-in, cũng không nhất thiết phải có một lịch trình kín mít. Nhiều người chọn đi sớm hơn thường lệ, hoặc rẽ vào những con đường vắng, chỉ để đứng dưới một tán hoa, nghe gió thổi rất khẽ và nhìn sắc hồng rung rinh trong nắng.

Người ta có thể đứng rất lâu dưới một gốc mai anh đào. Không hẳn để chụp thêm vài tấm ảnh, mà để nhìn ánh nắng len qua từng cánh mỏng, bất chợt thấy lòng mình dịu lại. Giữa sắc hồng phớt ấy, mọi cảm xúc cũng trở nên mềm mại hơn thường ngày. Bởi có những vẻ đẹp không cần đến gần - chỉ đứng từ xa ngắm nhìn thôi cũng thấy đủ đầy, trọn vẹn.

Mộng Đào Nguyên, rừng mai anh đào lâu đời nhất Đà Lạt - Ảnh: Nguyên Trần

Mai anh đào nở rồi sẽ tàn. Nhưng trong những ngày hoa còn ở lại, cả cao nguyên dường như trở nên dịu dàng và chậm rãi hơn. Người ta cảm nhận rõ hơn nhịp thở của thành phố - một Đà Lạt không cần quá đông đúc để đẹp, không cần quá náo nhiệt để đáng nhớ. Chỉ cần một mùa hoa ghé qua, là đủ để cao nguyên trở thành điểm hẹn của cảm xúc.

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?

Mùa mai anh đào là khoảng thời gian Đà Lạt đẹp theo một cách rất riêng. Không quá rộn ràng, không ồn ào. Chỉ là những quán cà phê nhỏ nép mình trên sườn dốc, ô cửa sổ mở ra một hàng cây đang nở hoa, một buổi sáng đủ lạnh để cần một ly cà phê nóng và đủ yên tĩnh để người ta chỉ muốn giữ im lặng. Du lịch Đà Lạt mùa này, vì thế, không chỉ là đi - mà là ở lại, thật chậm rãi, để lòng mình được nghỉ ngơi.

Giữa không gian ấy, giai điệu bài hát "Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở" của Nguyên Hà khẽ vang lên như một lời thì thầm quen thuộc. Không ồn ào, chẳng níu kéo. Chỉ là một lời ước hẹn đặt vào tương lai - nơi chia ly được gọi tên bằng nỗi nhớ. Những lời hứa xưa cũ, tưởng đã trôi đi cùng năm tháng, hóa ra vẫn ở đó, lặng yên trong ký ức, chờ đúng mùa hoa để trở về.

Đà Lạt mùa hoa anh đào nở - Ảnh: Đồng Ngô

Chuyện đời người, như lời bài hát, đâu ai biết trước. Có những cuộc gặp chỉ đủ dài để kịp nhớ, rồi mỗi người lại đi về một phía. Không ồn ào, không trách móc, chỉ là lời hẹn kia chưa kịp định ngày. Nhưng cũng chính sự chưa hẹn ấy lại khiến lời hứa trở nên đẹp hơn - vì nó không bị buộc chặt bởi thời gian.

Mai anh đào ở Đà Lạt cũng vậy. Hoa nở khi trời còn lạnh, sương chưa tan và nắng thì dè dặt. Hoa nở trước lá, dốc hết dịu dàng cho một lần rực rỡ. Đẹp, nhưng không ở lại lâu. Giống như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong đời, đôi khi vừa hiện diện trong ký ức đã phải học cách rời xa...

Cánh hoa rơi rất nhẹ. Chỉ để lại một cảm giác mơ hồ, như khi ta chợt nhận ra rằng, có những điều chẳng thể giữ cho riêng mình, chỉ nâng niu bằng hai chữ nhớ thương. Và cũng nhờ vậy, người ta thôi muốn nói về chia ly, thôi hứa hẹn những điều xa vợi. Chỉ mong, nếu còn duyên, thì gặp lại nhau khi hoa nở - trong một mùa xuân đủ bình yên, đủ dịu dàng, để không ai phải vội vàng nói lời từ biệt.

Có lẽ vì thế mà người ta nói: vạn vật đều thua mùa hoa mai anh đào của Đà Lạt. Không phải vì mọi thứ khác kém đi, mà vì mùa hoa ấy khiến con người biết cúi đầu trước vẻ đẹp mong manh, biết bước chậm lại giữa đời sống vội vã và biết trân trọng những khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi nhưng ở lại rất lâu trong lòng.