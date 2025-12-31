Jollibee Việt Nam chính thức công Bố Bùi Công Nam là đại sứ thương hiệu năm 2026

Bùi Công Nam chính thức trở thành gương mặt đại diện của Jollibee Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Jollibee Việt Nam lựa chọn một nghệ sĩ đồng hành, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược truyền thông thương hiệu. Nếu phương Tây có Mariah Carey được mệnh danh là "bà hoàng nhạc Giáng sinh", thì tại Việt Nam, Bùi Công Nam được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Tết" với loạt ca khúc xuân quen thuộc như Năm qua đã làm gì?, Tết Này Con Sẽ Về, Về Nhà Đón Tết,...

Được biết đến từ Sing My Song 2016, Bùi Công Nam từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lòng khán giả với hình ảnh một nhạc sĩ, ca sĩ trẻ trung với năng lượng tích cực và giàu cảm xúc. Anh tiếp tục tạo được sự chú ý khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân.

Hành trình lan tỏa niềm vui tới khách hàng

Trong nhiều năm qua, Jollibee Việt Nam luôn kiên định với cách riêng để kết nối cùng khách hàng: lan tỏa niềm vui thông qua những bữa ăn quen thuộc. Với thương hiệu, mỗi bữa ăn không chỉ là món ngon trên bàn, mà còn là dịp để gia đình và bạn bè quây quần, sẻ chia tiếng cười và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ rất đời.

Tinh thần ấy cũng được phản chiếu rõ nét trong hình ảnh mà Bùi Công Nam mang đến cho công chúng. Gần đây, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn khi tham gia chương trình thực tế Gia Đình Haha với hình ảnh "Anh Ba Nui" mộc mạc, gần gũi và luôn giữ năng lượng tích cực.

Chính sự quen thuộc và cảm giác vui vẻ rất đời đã đưa Jollibee Việt Nam và Bùi Công Nam đến gần nhau. Hình ảnh những bữa ăn đơn giản, ấm cúng bên gia đình, bạn bè cũng là điểm giao thoa trong câu chuyện mà hai bên cùng hướng đến. Trong vai trò đại sứ thương hiệu năm 2026, sự đồng hành này được kỳ vọng sẽ lan tỏa những trải nghiệm ấm áp, vui tươi.

Trên thực tế, sự đồng điệu này đã được thể hiện từ trước. Năm 2025, Bùi Công Nam từng xuất hiện tại The Jolly Star – chuỗi hoạt động dành cho sinh viên do Jollibee Việt Nam tổ chức. Không khí sôi nổi cùng sự tương tác tự nhiên của nam nghệ sĩ đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự.

Việc Jollibee Việt Nam chọn đồng hành cùng Bùi Công Nam trong vai trò đại sứ thương hiệu năm 2026 vì thế trở nên rất tự nhiên. Sự gặp gỡ giữa Chú Ong Vui Vẻ và "Chủ tiệm Nui" mở ra một chặng đường mới, nơi niềm vui từ ẩm thực được lan tỏa gần hơn đến các gia đình Việt.

Trong thời gian tới, Jollibee Việt Nam và Bùi Công Nam sẽ cùng mang đến thêm nhiều hoạt động thú vị, tiếp tục kể câu chuyện về niềm vui giản dị bắt đầu từ những bữa ăn quen. Theo dõi các kênh chính thức của Jollibee Việt Nam để cùng đón chờ những khoảnh khắc vui vẻ sắp tới.