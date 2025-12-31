Cảnh báo khẩn cho ai đang đặt khách sạn dịp Tết qua fanpage

Cuối năm, nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân lại tăng cao. Nhiều người có xu hướng tìm kiếm khách sạn, homestay thông qua các ứng dụng đặt phòng hoặc trực tiếp qua fanpage trên mạng xã hội vì tiện lợi, nhanh chóng và dễ trao đổi. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm các chiêu trò lừa đảo đặt phòng bắt đầu nở rộ.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây liên tục xuất hiện các fanpage giả mạo khách sạn, villa, homestay với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các fanpage này thường có tích xanh, đăng tải hình ảnh video được sao chép từ trang chính chủ, nội dung chăm chút như một fanpage thật, thậm chí tương tác nhìn qua cũng khá cao. Chính vì vậy, không ít người đã chủ quan chuyển khoản đặt cọc và chỉ phát hiện bị lừa khi không thể liên lạc lại.

Nhiều khách sạn đính chính fanpage bị giả mạo đến khách hàng. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ người dùng chịu thiệt hại, bản thân các khách sạn, homestay chính chủ cũng đang “đau đầu” vì vấn nạn này. Nhiều fanpage thật liên tục phải đăng bài đính chính, cảnh báo khách hàng về các trang giả mạo, thậm chí phải trả lời hàng loạt tin nhắn khi khách phát hiện bị lừa và quay sang truy trách nhiệm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu mà còn gây tổn thất về hình ảnh và niềm tin của khách hàng đối với các cơ sở lưu trú.

Trước tình trạng này, việc nâng cao cảnh giác khi đặt phòng online là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là một mẹo kiểm tra fanpage để tham khảo nhanh, tuy nhiên không nên xem đây là cách kiểm tra duy nhất trước khi đặt phòng:

Bước 1: Truy cập fanpage khách sạn, homestay mà bạn đang có ý định đặt phòng.

Bước 2: Nhấn vào mục “Xem thông tin giới thiệu”, sau đó chọn “Xem tất cả “ tại phần “Tính minh bạch của Trang”.

Bước 3: Kiểm tra vị trí người quản lý trang và ngày tạo fanpage.

Ảnh: @koyeuhoa_hsgs

Trong trường hợp fanpage hiển thị người quản lý ở nước ngoài trong khi cơ sở lưu trú ở Việt Nam, người dùng nên ngừng giao dịch ngay lập tức vì đây là dấu hiệu rủi ro cao. Bên cạnh đó, nếu fanpage mới được tạo trong thời gian gần đây nhưng lại tự nhận là khách sạn, homestay đã hoạt động nhiều năm thì bạn cũng cần đặc biệt lưu ý.

Cuối cùng, du khách cũng cần lưu ý rằng fanpage có tích xanh không đồng nghĩa với việc chắc chắn uy tín, bởi tích xanh hiện nay có thể được đăng ký theo hình thức trả phí. Để hạn chế tối đa rủi ro, người dùng nên kết hợp nhiều cách kiểm tra khác nhau như: đối chiếu website chính thức, gọi điện trực tiếp qua số hotline, kiểm tra thông tin trên các nền tảng đặt phòng lớn, đọc đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau. Một chút cẩn trọng trước khi chuyển khoản đặt cọc sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm.