Đông Nam Á mang thêm nguồn khách ổn định cho du lịch Khánh Hòa

Việc mở nhiều đường bay thẳng giúp khách Đông Nam Á tăng nhanh, trở thành nguồn khách ổn định, giàu tiềm năng của du lịch Khánh Hòa.

Việc liên tiếp mở các đường bay thẳng từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia đến Khánh Hòa đang trở thành tín hiệu rõ nét nhất cho thấy thị trường khách Đông Nam Á đang tăng trưởng.

Trong bức tranh hơn 5,1 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa sau 11 tháng năm 2025, các thị trường Đông Nam Á nổi bật không phải ở quy mô tuyệt đối, mà ở tốc độ tăng trưởng và tính ổn định. Malaysia tăng trên 30%, Thái Lan duy trì đà phục hồi tốt, Singapore bắt đầu tạo "sóng" nhờ đường bay thẳng mới.

Điểm then chốt nằm ở mạng lưới hàng không đang được kích hoạt nhanh. Hàng loạt hãng bay trong khu vực đã và sắp khai thác các chuyến bay thẳng đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, từ AirAsia, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air đến Scoot và Air Cambodia.

So với các thị trường xa, khách Đông Nam Á có ưu thế rõ rệt: khoảng cách ngắn, văn hóa tương đồng, chi phí hợp lý và miễn visa. Đặc biệt, nhóm khách này có xu hướng đi du lịch ngắn ngày, tần suất cao, phù hợp với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, city break, MICE và du lịch gia đình - những thế mạnh sẵn có của Nha Trang - Khánh Hòa.

Đón đầu thị trường khách Đông Nam Á, Khánh Hòa cần có kế hoạch bài bản để giữ chân và mở rộng dòng khách. Điều này bao gồm: truyền thông đúng thị trường, phát triển sản phẩm "đo ni đóng giày" cho từng quốc gia.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang tái cấu trúc, Đông Nam Á nổi lên như thị trường an toàn, linh hoạt và bền vững. Với lợi thế hạ tầng, thương hiệu điểm đến và sự vào cuộc của hàng không, Khánh Hòa đang nỗ lực để đón làn sóng khách đầy tiềm năng này.