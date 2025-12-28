Rục rịch chuẩn bị du lịch biển Sầm Sơn

Ngày 27/12, UBND phường Sầm Sơn ban hành phương án tổ chức, quản lý hoạt động du lịch năm 2026.

Để phục vụ mùa du lịch năm nay, UBND phường Sầm Sơn sẽ giữ nguyên số lượng xe điện trên địa bàn phường như năm 2025, không vượt quá 474 xe. Tuy nhiên, địa phương sẽ bổ sung các tuyến xe điện mới, gồm tuyến đến công viên nước Sầm Sơn; tuyến đến khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Biển Sầm Sơn thu hút rất đông du khách vào mùa du lịch.

Một số tuyến hiện hữu cũng được điều chỉnh theo hướng lưu thông một chiều, tăng - giảm hợp lý các trục Đông - Tây nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong mùa cao điểm.

Để phục vụ du khách, phường Sầm Sơn sẽ bố trí 6 bãi trông giữ xe không thu phí do phường quản lý, gồm các bãi xe tại chân đền Độc Cước, phía Bắc đường Lê Lợi, chân chùa Cô Tiên, bãi xe Vinh Sơn, khu vực phía Bắc đường Bà Triệu và vỉa hè phía Bắc đường Lê Lợi.

Các bãi xe tư nhân vẫn được thu phí nhưng bắt buộc thực hiện qua app, quẹt thẻ và tuân thủ đầy đủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều điểm tắm tráng miễn phí dọc bãi biển cho du khách.

Đặc biệt, phương án mới trong quản lý, khai thác hệ thống khu vui chơi, giải trí tổng hợp và các khu tắm tráng ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương theo hình thức đấu giá sẽ được triển khai; đồng thời tiếp tục duy trì các phương án cứu hộ, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch năm 2026.