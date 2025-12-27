Công viên bờ sông Sài Gòn đã vui nay còn “bùng nổ” hơn với Tết Festival cực hoành tráng mà bất cứ ai cũng không thể bỏ lỡ

Vốn là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ TP.HCM với những buổi dạo mát, picnic hay tụ tập bạn bè mỗi chiều, Công viên Bờ sông Sài Gòn những ngày cuối năm nay bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Không khí vốn đã đông vui nay càng “bùng nổ” khi HOZO CITY TẾT FEST chính thức khai màn, biến toàn bộ khu công viên ven sông thành một không gian lễ hội rực rỡ, nơi mọi người có thể vừa đi chơi, vừa cảm nhận rõ ràng Tết đang đến rất gần.

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/12/2025, HOZO CITY TẾT FEST mang chủ đề CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ, là lễ hội trải nghiệm kết hợp âm nhạc, văn hóa, sáng tạo và cộng đồng, mở cửa hoàn toàn miễn phí. Ngay trong ngày đầu tiên 27/12, lễ hội đã thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình và du khách ghé thăm, mở màn cho một mùa lễ hội cuối năm đầy năng lượng giữa lòng thành phố.

Ngay từ buổi chiều ngày 27/12, dòng người đã bắt đầu đổ về công viên bờ sông để nhập cuộc. Khu vực nhộn nhịp nhất trong ngày đầu tiên chính là không gian hội chợ, bao gồm A-MAZE Street, Á-MÊ! Local® và MAZE-ZÔ, đây chính là nơi nhiều người chọn dừng chân đầu tiên để ăn uống, mua sắm và nạp năng lượng cho một ngày dài.

Các gian hàng ẩm thực và đồ lưu niệm được bố trí san sát nhau, tạo cảm giác đông vui đúng chất chợ Tết. Từ những món ăn quen thuộc đến các thương hiệu đúng gu giới trẻ như Bánh Mì Chim Chạy, Tiệm Xôi Mềm, Bún Đậu Homemade, Gong Cha, Cà Phê Muối Chú Long, Crane Tea, Le Monde Steak hay Sugar Town… tất cả góp phần tạo nên một không gian vừa sôi động vừa gần gũi. Nhiều bạn trẻ tranh thủ vừa ăn uống, vừa check-in, vừa dạo quanh các gian hàng bán đồ lưu niệm và chợ sắm Tết sớm.

Sau khi “no bụng”, hành trình trải nghiệm tiếp tục với các không gian triển lãm nghệ thuật – một trong những điểm nhấn của HOZO CITY TẾT FEST. Các triển lãm như IMMERSIVE HOUSE® và CTRL+M - “Di sản tương lai” mở cửa vào buổi chiều tối, thời điểm ánh sáng và hiệu ứng thị giác được thể hiện rõ nhất, phù hợp để người xem quan sát trọn vẹn không gian.

Tại đây, nhiều bạn trẻ dành thời gian đứng xem, chụp ảnh, trao đổi với bạn bè về các tác phẩm và cách không gian được sắp đặt. Hình ảnh, âm thanh và chuyển động được kết hợp vừa đủ, tạo nên trải nghiệm đa giác quan phản ánh nhịp sống đô thị TP.HCM qua các lớp di sản, hiện tại và tương lai. Không ít người lựa chọn nán lại lâu hơn ở khu triển lãm trước khi tiếp tục di chuyển sang các hoạt động khác của lễ hội.

Bên cạnh đó, ngày 27/12 cũng là thời điểm diễn ra hoạt động công bố Opening Program & Panel Discussion - Khai Màn Mê VỊ® 2025, nơi công chúng lần đầu được lắng nghe những câu chuyện, đam mê và góc nhìn đứng sau dự án MÊ VỊ®. Không gian MÊ VỊ® nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ẩm thực không chỉ được thưởng thức bằng vị giác, mà còn được kể lại bằng câu chuyện, ký ức và ngôn ngữ không gian sáng tạo.

HOZO CITY TẾT FEST cũng đánh dấu lần đầu tiên 8 mô hình kiến trúc quy mô lớn cùng xuất hiện trong một không gian lễ hội, tạo nên lát cắt mở màn của MÊ VỊ® mang tên MÊ Tales®. Ngay trong ngày đầu tiên, các mô hình đã thu hút sự chú ý nhờ quy mô, cách dựng không gian và câu chuyện được thể hiện rõ ràng, với sự tham gia của 2 nhà hàng có 1 sao MICHELIN Star 2025 cùng 6 nhà hàng nằm trong MICHELIN Guide 2025, kết hợp với 8 văn phòng kiến trúc, giúp mỗi không gian vừa mang tính trưng bày, vừa thể hiện cá tính và đam mê ẩm thực thông qua ngôn ngữ kiến trúc.

Càng về đêm, không khí tại HOZO CITY TẾT FEST càng trở nên nhộn nhịp. Khu vực A-MAZE Street, Á-MÊ! Local® và MAZE-ZÔ đông lên rõ rệt, đặc biệt là các dãy bàn ăn đặt gần các gian hàng, gần như kín chỗ khi lượng khách ghé mua đồ ăn tăng nhanh. Nhiều nhóm bạn trẻ ngồi lại ăn uống, trò chuyện, nghỉ chân trước khi tiếp tục di chuyển sang các khu vực khác, tạo nên khung cảnh rộn ràng kéo dài suốt buổi tối.

Song song đó, các gian hàng thương hiệu cũng bắt đầu thu hút đông người hơn khi liên tục tổ chức trò chơi tương tác, hoạt động nhận quà tại chỗ. Tiếng gọi mời, tiếng cười nói và dòng người xếp hàng tham gia khiến khu vực này luôn trong trạng thái sôi động. Không khí ăn uống, vui chơi, trải nghiệm đan xen nhau, góp phần đẩy nhịp lễ hội lên cao khi khu vực sân khấu bắt đầu lên đèn, chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn buổi tối.

Buổi tối là lúc HOZO CITY TẾT FEST bước vào phần cao trào với các hoạt động âm nhạc và trình diễn. MêBEAT Stage với chủ đề của đêm đầu tiên MAZE-ING VIỆT NAM trở thành tâm điểm khi mang đến những màn trình diễn tôn vinh di sản Việt trong diện mạo mới của các ca sĩ như Trúc Nhân, Hoàng Thuỳ Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi,.... Chất liệu truyền thống được làm mới bằng âm nhạc đương đại, vừa quen vừa lạ, đúng tinh thần một thành phố trẻ đang không ngừng chuyển mình.

Giữa không gian mở bên bờ sông, âm nhạc, ánh đèn sân khấu và dòng người hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng của TP.HCM, sôi động, cởi mở và đầy năng lượng. Ngày đầu tiên của HOZO CITY TẾT FEST khép lại trong không khí háo hức, nhưng cũng chỉ mới là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động còn kéo dài đến hết ngày 31/12.

Với những mô-đun tiếp theo của MÊ VỊ® như MÊ Tales®, VỊ Battle® hay MÊ VỊ Banquet®, cùng các chủ đề tiếp theo tại MêBEAT Stage hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm khó quên. Và ngay từ ngày đầu tiên, công viên bờ sông TP.HCM đã thực sự bùng nổ, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho những ai muốn chạm vào không khí Tết theo cách mới mẻ, sáng tạo và rất thành phố.

HOZO CITY TẾT FEST – lễ hội trải nghiệm Âm nhạc, Văn hóa, Sáng tạo và Cộng đồng với chủ đề CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội hứa hẹn mở ra một “mê cung” đa trải nghiệm, mời gọi công chúng khám phá muôn sắc bất ngờ của một thành phố sáng tạo. HOZO CITY TẾT FEST trân trọng ghi nhận sự đồng hành của Nhà tài trợ Chiến lược Bia Saigon, Bia Saigon Special, Bia Saigon Lager, Bia Saigon Chill, và đối tác đồng hành chính thức TikTok & Grab cùng các đơn vị tài trợ. Lễ hội là kết quả hợp tác chiến lược giữa The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) - đơn vị sáng lập City Tết Fest và Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM – Hozo, do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Tìm hiểu thông tin chi tiết tại website https://citytetfest.com/ hoặc fanpage City Tết Fest.



