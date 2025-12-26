Trọn bộ bí kíp ăn quẩy tại HOZO CITY TẾT FEST: Ăn Tết sớm giữa mê cung ẩm thực, tận hưởng đêm nhạc countdown khép lại năm 2025

Sau nhiều ngày nhá hàng khiến giới trẻ đứng ngồi không yên, HOZO CITY TẾT FEST 2025 cuối cùng cũng chính thức lộ diện với loạt hoạt động đa dạng, từ âm nhạc, ẩm thực đến nghệ thuật và các không gian sáng tạo mang đậm tinh thần đô thị. Không chỉ là một điểm hẹn cuối năm, lễ hội được xây dựng như một mê cung trải nghiệm, nơi các yếu tố văn hoá và sáng tạo được xếp lớp, đan xen, tạo nên sức hút đặc biệt khi Tết cận kề.

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/12/2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và mở cửa hoàn toàn miễn phí, HOZO CITY TẾT FEST là nơi mọi người có thể đến để vui, để thở chậm lại sau một năm bận rộn và cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần theo cách mới mẻ hơn. Với chủ đề CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ, việc “đi chơi cho đã” cũng cần một chút chuẩn bị. Và đó là lý do bộ hướng dẫn này ra đời, để bạn không bỏ lỡ những trải nghiệm đáng giá nhất của lễ hội.

Các hoạt động thú vị tại HOZO CITY TẾT FEST được phối cảnh 3D

Tính năng dành riêng cho khách tham quan HOZO CITY TẾT FEST mà không muốn bỏ lỡ bất kì hoạt động hấp dẫn nào

Ăn Tết sớm giữa mê cung ẩm thực, nơi mỗi món ăn đều có câu chuyện riêng

Vừa tới HOZO CITY TẾT FEST nên ghé ngay khu văn hoá ẩm thực đầu tiên để nạp năng lượng trước khi bắt đầu một vòng dạo chơi dài. Nếu đi vào khung giờ chiều - đầu tối, nên ưu tiên A-Maze Street và chợ Tết Maze-zô, Chợ Á-mê!Local® trước để tránh đông và có đủ thời gian vừa ăn vừa khám phá các không gian trưng bày. Có rất nhiều hàng quán đúng gu giới trẻ xuất hiện tại HOZO CITY TẾT FEST như: Bánh Mì Chim Chạy, Tiệm Xôi Mềm, Bún Đậu Homemade, Gong Cha, Cà Phê Muối Chú Long, Crane Tea, Le Monde Steak, Sugar Town.

Các hoạt động trải dài như mê cung tại HOZO CITY TẾT FEST đã sẵn sàng cho khách tham quan khám phá

Đặc biệt hơn hết, ăn uống không chỉ là chọn một món hợp vị, mà là bước vào hành trình khám phá những câu chuyện được gửi gắm sau từng hương và vị, từ ký ức Tết quen thuộc đến những cách tiếp cận ẩm thực mang tinh thần sáng tạo đương đại. Điều đó thể hiện rõ nhất tại khu MÊ VỊ®, nơi ẩm thực được trình bày như một hình thức kể chuyện: món ăn gắn với không gian, kỹ thuật trở thành ngôn ngữ trao đổi, còn trải nghiệm được dẫn dắt bằng những lớp tự sự tinh tế.

Khu MÊ VỊ® gây ấn tượng với nhiều hàng quán ẩm thực độc đáo

Điểm ấn tượng nhất của MÊ VỊ® là lần đầu tiên 8 nhà hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách chọn lọc MICHELIN Guide 2025 cùng xuất hiện trong một lễ hội. Không chỉ phục vụ món ăn, các nhà hàng này kể câu chuyện ẩm thực của mình thông qua không gian nghệ thuật tại triển lãm ẩm thực - kiến trúc MÊ Tales®. Nơi mỗi không gian mở ra trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, từ thưởng thức hương vị đến chiêm ngưỡng các món ăn được kể bằng hình ảnh, được nghe và được hiểu vì sao một món ăn lại mang giá trị đến vậy.

Nếu muốn cảm nhận trọn tinh thần Tết, đừng bỏ qua những hoạt động mang tính trải nghiệm như VỊ Battle®, nơi các đầu bếp trẻ thử sức làm mới món Tết truyền thống bằng tư duy hiện đại. Hay MÊ VỊ Banquet®, mâm cơm Tết nghệ thuật gồm tám món được kết hợp bởi bếp trưởng của nhà hàng đạt 1 sao MICHELIN Star 2025 cùng đội ngũ đầu bếp trẻ từ 02 nhà hàng thuộc MICHELIN Guide 2025 - người đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi VỊ Battle®.

Ngoài ra, chợ Tết Maze-zô và Chợ Á-mê!Local® là điểm dừng chân lý tưởng để dạo chơi nhẹ nhàng. Nơi đây quy tụ các thương hiệu nội địa, sản phẩm thủ công và thiết kế trẻ, rất phù hợp để vừa đi chơi vừa tìm quà Tết khác lạ.

Đi chơi Tết kiểu nghệ thuật, nơi ai cũng có thể xem, cảm và tận hưởng theo cách riêng

Sau khi no bụng, phần đi chơi Tết của HOZO CITY TẾT FEST chính là lúc nên giảm nhịp, dành thời gian cho các trải nghiệm nghệ thuật. Immersive House® là nơi dễ khiến người ta nán lại lâu nhất nhờ chuỗi trải nghiệm nghệ thuật được thiết kế liên hoàn, kết nối chặt chẽ về chủ đề và cảm xúc với 3 hoạt động: Visual Mapping, VJ và CTRL+M.

Immersive House® dự đoán sẽ là nơi thu hút nhiều khách tham quan nhất bởi các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn

Mở đầu là triển lãm đa phương tiện CTRL+M, nơi kể câu chuyện về di sản tương lai của đô thị bằng ngôn ngữ công nghệ và nghệ thuật. Thông qua hình ảnh, âm thanh và chuyển động, không gian này tạo nên một trải nghiệm đa giác quan, giúp cả những người không am hiểu nghệ thuật vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy sáng tạo đang hình thành và tiếp nối trong đời sống thành phố.

Tiếp đó là trình diễn nghệ thuật trình chiếu TẾT MORPHOSIS, được kiến tạo bởi ba nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang (giang.it), Cao Hoàng Long và Lạc Hoàng dưới sự giám tuyển của Võ Thuỷ Tiên (Thuy-Tien Vo) – nghệ sĩ nghiên cứu và Giám đốc Nghệ thuật X+P-collective. Ở không gian này, Tết không đứng yên trong một hình ảnh cố định mà liên tục biến hóa qua ánh sáng và chuyển động.

Những lớp cảm xúc ấy được tạo nên từ các tác phẩm tương tác thời gian thực như Cây Neo của Nguyễn Hoàng Giang (giang.it), đại diện cho tính liên tục, hữu cơ của TP.HCM và Việt Nam trong nhịp vận động 24 giờ không ngừng nghỉ. Sự kết hợp cùng CON tại CĂN GÁC NHỎ của Cao Hoàng Long hay khoảnh khắc lặng nhìn Pháo Hoa và Giữa Những Điều Không Đứng Yên của Lạc Hoàng. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép, để khi đặt cạnh nhau, tạo nên một không gian Tết đa chiều, nơi nhiều thế giới cá nhân cùng tồn tại và chuyển động trong cùng một nhịp điệu.

Tác phẩm của các nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang (giang.it) , Cao Hoàng Long và Lạc Hoàng



Khép lại Immersive House® là VJ:MAZED, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trình diễn thị giác (VJ), nơi âm thanh, ánh sáng và nhịp sống thành phố được biến thành những tác phẩm giàu tính thẩm mỹ.

Không gian triển lãm di động Immersive House®

Quẩy nhạc đúng đêm, đúng mood để khép lại năm 2025 theo cách trọn vẹn nhất

Âm nhạc vẫn là linh hồn của HOZO CITY TẾT FEST, nhưng thay vì dàn trải, các đêm diễn được xây dựng như một câu chuyện có mở đầu, cao trào và kết thúc. Ba đêm đại nhạc hội tương ứng với ba chương, mỗi chương mang một màu sắc riêng, tái hiện ba sắc thái trẻ trung, sáng tạo và năng động của TP.HCM. Mỗi đêm nhạc mang một màu sắc riêng, nên xác định trước gu âm nhạc để chọn ngày đi phù hợp, tránh cảm giác “đi nhầm mood”.

Đêm 27/12 mở màn với MAZE-ING VIỆT NAM, nơi chất liệu truyền thống được làm mới bằng âm nhạc đương đại cùng với các nghệ sĩ: Trúc Nhân, Hoàng Thuỳ Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi,... Ngày 28/12 tiếp nối bằng MAZE BY THẾ GIỚI, khi nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như: SOOBIN, MAYDAYs, Hyang,... cùng đứng chung sân khấu, tạo nên không gian giao thoa đầy cảm hứng. Và cao trào là đêm 31/12 với COUNTDOWN NIGHT - CITY-MAZE-ING, có sự đồng hành bởi các nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Suboi, Đức Phúc, Vũ Cát Tường,...

3 đêm nhạc với 3 chủ đề khác nhau tạo nên lễ hội âm nhạc trọn vẹn

Bên cạnh các nghệ sĩ lớn, quán quân bước ra từ cuộc thi Cảm Hứng Hò Dô cũng sẽ có cơ hội biểu diễn, tiếp tục sứ mệnh ươm mầm tài năng mà HOZO theo đuổi suốt nhiều năm qua vào ngày 28 với đêm nhạc có chủ đề MAZE BY THẾ GIỚI.

Tóm lại, một vòng HOZO CITY TẾT FEST “đúng bài” nên đi theo thứ tự: ăn trước ở A-Maze Street, chậm lại với nghệ thuật và cuối cùng là đêm nhạc bùng nổ ở MÊ BEAT Stage. Giữa vô vàn lựa chọn vui chơi cuối năm, HOZO CITY TẾT FEST chọn trở thành một cuộc hẹn dài ngày, nơi ai cũng có thể ăn Tết sớm, dạo chợ, nghe nhạc và hoà vào không khí nhộn nhịp.

HOZO CITY TẾT FEST mở cửa miễn phí, lưu lại bộ bí kíp này và tìm hiểu thêm thông tin tại citytetfest.com hoặc fanpage City Tết Fest trước khi lên kèo nhé!