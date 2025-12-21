Đặt vé máy bay Tết 2026: Những sai lầm kinh điển khiến bạn mất oan cả triệu đồng tiền phí

Mỗi năm, cứ khi gió heo may về là câu chuyện "vé Tết" lại bắt đầu nóng lên trong những cuộc trò chuyện của hội chị em văn phòng, những người mẹ xa quê. Cảm giác nôn nao chờ ngày đoàn tụ xen lẫn nỗi lo canh cánh về chi phí đi lại đắt đỏ. Ai cũng cố gắng chắt chiu, canh từng đợt khuyến mãi để tiết kiệm thêm chút tiền sắm sửa quà cáp cho ông bà. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là không ít người, vì vội vàng hoặc thiếu kinh nghiệm, đã mắc những lỗi sai "kinh điển" khiến số tiền phải bỏ ra đội lên cả triệu đồng tiền phí phạt, biến niềm vui về quê thành nỗi bực dọc không đáng có. Chuẩn bị cho Tết 2026 sắp tới, hãy cùng ngồi lại, bình tĩnh nhìn nhận những sai lầm này để hành trình về nhà thực sự là một hành trình của niềm vui và sự an tâm.

"Canh me" quá đà và cái bẫy của thời gian

Sai lầm phổ biến nhất, nghe có vẻ ngược đời, lại đến từ chính tâm lý muốn tiết kiệm nhất: Đó là sự chần chừ. Nhiều chị em giữ thói quen săn vé giá rẻ ngày thường, cứ thấy vé chưa giảm sâu là "ôm cây đợi thỏ", chờ các hãng tung đợt khuyến mãi giờ chót. Nhưng vé Tết là một cuộc chơi hoàn toàn khác.

Quy luật cung cầu dịp cao điểm này rất tàn khốc: Càng gần ngày bay, giá chỉ có tăng chứ hiếm khi giảm, thậm chí là "cháy vé" những chặng "hot" hay giờ bay đẹp. Sự chần chừ chờ đợi một mức giá không tưởng có thể khiến bạn phải mua vé vào phút chót với cái giá "cắt cổ", hoặc tệ hơn là lỡ dở kế hoạch sum vầy.

Ngược lại, cũng có một thái cực khác là "cầm đèn chạy trước ô tô". Vì quá lo lắng, nhiều người đặt vé từ tận... giữa năm, khi lịch nghỉ Tết chính thức của công ty hay lịch học của con cái còn chưa rõ ràng. Đến khi có lịch chính thức, ngày bay không khớp, việc phải đổi ngày, đổi giờ bay vào dịp Tết là một cơn ác mộng tài chính. Phí thay đổi cộng với chênh lệch giá vé lúc đó có khi gần bằng việc mua một chiếc vé mới. Bài học ở đây là sự cân bằng. Thời điểm vàng thường là ngay khi các hãng mở bán đợt đầu tiên (khoảng tháng 9, tháng 10), và chỉ đặt khi bạn đã tương đối chắc chắn về lịch trình của mình.

"Sai một ly, đi một dặm" với thông tin cá nhân

Đây là lỗi sai nghe thì rất "ngớ ngẩn" nhưng lại xảy ra nhiều đến mức đáng báo động, đặc biệt khi các mẹ bỉm sữa vừa trông con vừa tranh thủ đặt vé online. Một chữ cái sai trong họ tên, nhầm lẫn giới tính, hay tệ hơn là sai ngày tháng năm sinh của trẻ em... tất cả đều có cái giá của nó. Nhiều người chủ quan nghĩ rằng "sai tí xíu ra sân bay nhờ sửa là xong". Nhưng không, với các hãng hàng không giá rẻ, quy định về việc đổi tên rất ngặt nghèo, thậm chí nhiều hạng vé khuyến mãi không cho phép đổi tên, đồng nghĩa với việc tấm vé đó coi như bỏ đi.

Nếu được phép đổi, mức phí phạt tại quầy vào những ngày cận Tết, cộng thêm sự đông đúc, chen lấn, sẽ khiến bạn chỉ muốn "phát điên" và ước gì mình đã cẩn thận hơn ngay từ đầu. Hãy kiểm tra đi kiểm tra lại từng ký tự, đối chiếu với CMND/CCCD trước khi nhấn nút thanh toán cuối cùng.

Ảo tưởng về hành lý và những "cú lừa" vé siêu rẻ

Chúng ta thường bị thu hút bởi những con số "giá vé 0 đồng", "vé 99k" trên các quảng cáo. Nhưng hãy tỉnh táo, đó chưa bao giờ là số tiền thực tế bạn phải trả. Giá vé cuối cùng là tổng hòa của giá vé cơ bản cộng với hàng tá loại thuế, phí sân bay, phí quản trị hệ thống. Một chiếc vé "0 đồng" sau khi cộng thuế phí có thể lên tới hơn một triệu là chuyện bình thường. Sai lầm nằm ở việc chỉ nhìn giá vé cơ bản mà quên ước lượng tổng chi phí thực tế.

Đặc biệt, "kẻ móc túi" thầm lặng nhưng đau đớn nhất chính là hành lý ký gửi. Với tâm lý về quê ăn Tết là phải mang quà cáp, tay xách nách mang, nhưng nhiều người lại chọn mua hạng vé tiết kiệm nhất chỉ có 7kg hành lý xách tay để tiết kiệm vài trăm nghìn ban đầu. Đến ngày ra sân bay, khi chiếc vali phình to, bạn buộc phải mua thêm hành lý ký gửi tại quầy. Lúc này, mức giá không còn là vài trăm nghìn nữa mà được tính theo giá "phạt" tại sân bay, đắt gấp 2-3 lần so với việc mua trước trên web. Lời khuyên chân thành là hãy hào phóng ước lượng hành lý của mình ngay từ đầu. Mua dư một chút ký gửi trên web vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc phải trả phí quá cước tại sân bay trong sự vội vã và bực bội.

Tết là để sum vầy, đừng để những tính toán chi li sai lầm làm hỏng đi tâm trạng háo hức của ngày đoàn viên. Một chút cẩn trọng, một chút tỉnh táo trong việc đặt vé sẽ giúp bạn giữ được ví tiền an toàn và một cái đầu thảnh thơi để đón Tết.