'Sốt nóng' giá vé máy bay, tàu xe Tết

Bao nhiêu vé cũng hết

Chia sẻ với PV Tiền Phong , anh Lộc Văn Huyên (38 tuổi), công nhân kỹ thuật đang làm việc tại TPHCM cho biết, gia đình đã chốt vé máy bay về Bắc Ninh từ giữa tháng 11, sớm hơn mọi năm gần 1 tháng. Tuy nhiên, mức giá vé khứ hồi vẫn khiến anh bất ngờ với hơn 20 triệu đồng cho gia đình 3 người.

“Tôi nghĩ đặt sớm thì sẽ rẻ, nhưng hóa ra vé phổ thông đã gần hết, chỉ còn khung giờ buổi tối hoặc giá cao, giá vé máy bay ngốn hết 1/3 tiền dành dụm của cả nhà một năm, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì cả năm mới có Tết”, anh Huyên nói.

Không chỉ riêng gia đình anh Huyên, làn sóng đặt vé sớm được các hãng hàng không ghi nhận từ tháng 10, ngay sau khi lịch nghỉ Tết 9 ngày được công bố. Theo khảo sát, trên các đường bay như TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, nhiều chuyến đã đạt tỷ lệ lấp đầy 80-90% từ rất sớm.

Dù cách Tết còn hơn 2 tháng nhưng các hãng hàng không đã ghi nhận tình trạng "cháy vé" trên một số đường bay. Ảnh: CMH.

Đối với chặng TPHCM - Hà Nội, trong giai đoạn nghỉ Tết từ 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), giá vé của Vietnam Airlines đang dao động khoảng 7,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông; hạng thương gia có thể lên đến 19,6 triệu đồng/vé khứ hồi. Cùng chặng, Vietjet có giá từ 7,1 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông; nếu lên hạng thương gia hành khách cần trả gần 16,4 triệu đồng/vé khứ hồi.

Đối với các hãng khác, giá vé Tết chặng TPHCM - Hà Nội ở mức gần 7,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông và từ 16,8 triệu đồng/khứ hồi hạng thương gia (Bamboo Airways); 7,4-9,1 triệu đồng/vé khứ hồi Vietravel Airlines.

Tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng ghi nhận tình trạng khan vé trên chặng bay TPHCM - Hà Nội dịp Tết, giá vé phổ thông của hãng có giá hơn 7,4 triệu đồng/khứ hồi và gần 19 triệu đồng/khứ hồi với hạng thương gia.

Vietnam Airlines Group cho biết đã mở bán hơn 3,5 triệu ghế dịp Tết, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Dù vậy, lượng ghế phổ thông ở khung giờ đẹp gần như “bốc hơi” nhanh chóng. Khảo sát cho thấy giá vé nội địa khứ hồi dịp cận Tết cao hơn ngày thường từ 700.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/vé, thậm chí có chặng tăng gấp đôi.

Vé máy bay dịp Tết là mối quan tâm lớn của nhiều người. Ảnh: NIA.

Theo các hãng, giá vé Tết cao không chỉ vì nhu cầu tăng mạnh mà còn do bài toán “lệch đầu” từ TPHCM đi các nơi - máy bay chiều đi trước Tết luôn kín chỗ, trong khi chiều ngược lại vắng khách, khiến chi phí vận hành buộc phải phân bổ vào vé bán ra.

Hơn 64.000 vé tàu đã bán ra

Nếu hàng không là cuộc đua về giá, thì đường sắt lại là cuộc chạy đua về thời điểm. Ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 330.000 vé Tết Bính Ngọ 2026, tổ chức chạy 55 đoàn tàu trên toàn mạng lưới.

Tính đến tháng 11, hơn 64.000 vé tàu đã được bán ra, trong đó 66% qua kênh trực tuyến. Vé giường nằm các ngày cao điểm từ 23 đến 27 tháng Chạp gần như đã kín, đặc biệt trên trục Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Vinh. Những vé còn lại chủ yếu là ghế ngồi mềm, thời gian di chuyển dài, phù hợp với người trẻ hoặc hành khách đi một mình.

Chị Nguyễn Thị Thuận - 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM - cho biết chọn tàu hỏa vì “vé máy bay vượt khả năng chi trả” để về Lạng Sơn ăn Tết. Dù phải ngồi tàu hơn 30 tiếng, chị Thuận thấy yên tâm vì giá vé ổn định , có chính sách giảm giá cho vé mua sớm và vé khứ hồi.

Chị Bích Thuận chọn đi tàu hơn 30 tiếng để về quê ăn Tết vì vé máy bay vượt khả năng chi trả. Ảnh: NVCC.

Thực tế, ngành đường sắt áp dụng nhiều mức ưu đãi trong dịp Tết như giảm 5-15% cho hành khách mua vé sớm, giảm thêm cho sinh viên, người cao tuổi và khách đi tập thể. Tuy nhiên, mức khấu trừ 30% khi đổi hoặc trả vé dịp cao điểm cũng khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi đặt.

So với máy bay và tàu hỏa, xe khách vẫn là lựa chọn của đông đảo người lao động nhờ tính linh hoạt và mạng lưới phủ rộng. Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc biến động mạnh nhất về giá.

Theo khảo sát thị trường, giá vé xe khách dịp Tết 2026 trên nhiều tuyến tăng từ 20-60% so với ngày thường, tùy tuyến và loại xe . Các chặng dài Bắc - Nam, giá vé dao động trong khoảng 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng với di chuyển từ 31-38 giờ tùy điểm đón và điểm dừng chân; riêng xe giường nằm chất lượng cao hoặc limousine 30-40 chỗ có thể chạm mốc trên 1,2 - 1,5 triệu đồng/vé.

Anh Lê Văn Đức - 25 tuổi, công nhân xây dựng tại Đồng Nai - cho biết năm nay đặt vé xe về Ninh Bình từ đầu tháng 12 để tránh bị “hét giá” sát Tết. “Nhà xe báo tăng khoảng 30%, nhưng vẫn chấp nhận được so với máy bay ", anh Đức nói.

Với không ít người, hành trình về quê ăn Tết giờ không chỉ là chuyến đi đoàn tụ, mà còn là bài toán chi tiêu cần tính toán từ rất sớm.