Rời phố ra “đảo Ngọc” để an cư như nghỉ dưỡng

Hệ sinh thái "1.001 tiện ích" vui chơi, giải trí Sun Group kiến tạo tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Liều "dopamine" đánh bay mọi lo âu

Ngồi trong nhà hàng Istanbul Beach Club tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), nhâm nhi ly nước ép mát lạnh và ngắm những dãy phố mang đậm phong cách Địa Trung Hải trước mặt, chúng tôi tình cờ trò chuyện cùng Fabl Belek. Nhìn người đàn ông ngoại quốc này, có lẽ chẳng ai nghĩ anh đã trở thành "cư dân" tại đảo Ngọc được gần một thập kỷ.

Fabl Belek chia sẻ, anh đã "phát cuồng" vì vẻ đẹp của Phú Quốc ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến đảo. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những bãi biển trong xanh trải dài cùng sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây dường như là "bùa yêu" níu chân anh. Và sau 10 năm Phú Quốc "thay da đổi thịt", Fabl đã gây dựng được cơ ngơi riêng đó là Istanbul Beach Club, nơi được chính anh ví von như một "Liên Hợp Quốc" thu nhỏ, bởi nhà hàng luôn đón tiếp đông đảo du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

"Với tôi Phú Quốc giờ đã là nhà. Khi mới tới, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây tới một thập kỷ. Dù không thể biết mình sẽ ở đến khi nào nhưng tôi biết chắc mình đang hạnh phúc khi được tận hưởng cuộc sống ở nơi này. Hòn đảo đang ngày càng đông khách, đó là dấu hiệu cho thấy mọi người đều yêu mến Phú Quốc" – Fabl Belek, hào hứng nói.

Từ khách du lịch, anh Fabl Belek đã trở thành một cư dân của Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Cuộc sống tại Phú Quốc với Fabl cũng là chuỗi ngày thú vị đúng nghĩa. Anh kể, với một người yêu thiên nhiên và mê bơi lội, không có gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc vừa mở mắt đã nghe tiếng sóng biển, lao thẳng ra làn nước mát để đánh thức mọi giác quan, khởi động ngày mới sảng khoái trước khi bắt tay vào công việc. Khi đêm xuống, có thể thư giãn ngay tại nhà hàng của mình hoặc tìm một góc "chill" trong Thị trấn Hoàng Hôn để trò chuyện cùng bạn bè.

"Từ nhà hàng ẩm thực quốc tế đến địa phương, phòng tập gym, lớp yoga,… và tất nhiên không thể thiếu "món quà" hoàng hôn đỉnh chóp hay những bãi biển trong veo. Cuộc sống thoải mái và thảnh thơi ở Phú Quốc chắc chắn sẽ là liều "dopamine" hữu hiệu đánh bay mọi lo lắng, sợ hãi mà bạn đang nghĩ đến. Ngay cả khi bạn muốn kinh doanh hoặc khởi nghiệp, Phú Quốc cũng là một lựa chọn lý tưởng" - Fabl Belek cho biết thêm.

Không kẹt xe, không khói bụi nhưng vẫn dồi dào cơ hội phát triển, những cây bút sành sỏi của Travel + Leisure khi ca ngợi Phú Quốc như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh, cũng đã nhận định: "Phú Quốc không chỉ thu hút khách du lịch mà ngày càng được nhiều người từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn để định cư và làm việc nhờ nhịp sống ấm áp và thân thiện". Với sự ra đời của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, việc di chuyển giữa Phú Quốc và muôn nơi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cư dân Sun Grand City New An Thoi tận hưởng không gian sống trong lành, văn minh. Ảnh: Ánh Dương.

Phú Quốc: Điểm đến của thế giới

Bên cạnh những lời ca ngợi không ngớt dành cho thiên nhiên, đảo Ngọc còn khiến báo chí trong nước và quốc tế nhắc đến ngày càng nhiều bởi hệ sinh thái dịch vụ phát triển toàn diện, rõ nét nhất tại quần thể dự án tỷ đô của Sun Group.

Chọn an cư và làm việc lâu dài tại Phú Quốc, sẽ chẳng cần phải lên kế hoạch cho một chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ nào bởi mỗi ngày đều có thể sống như nghỉ dưỡng. Biển ở ngay trước mắt, có thể chạm tới bất cứ lúc nào; hoàng hôn ngày nào cũng hiện diện, đủ để săn những khung hình "triệu like" tại Thị trấn Hoàng Hôn và công trình biểu tượng Cầu Hôn. Chỉ vài bước chân, cư dân và du khách đã có thể lên tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới để khám phá đại dương từ trên cao trước khi chạm đến thiên đường giải trí tại Hòn Thơm.

Không khí nhộn nhịp đêm Noel tại thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Ánh Dương.

Và nếu cuộc sống có quá nhiều deadline nối tiếp nhau, thì việc "chạy deadline" giữa những màn pháo hoa rực rỡ của hai show diễn đẳng cấp quốc tế Kiss of the Sea và Symphony of the Sea lại trở thành một "đặc quyền" không phải ai cũng có được. Nhịp sống sôi động tiếp tục được nối dài tại chợ đêm VUI-Fest Bazaar Phú Quốc, nơi ánh đèn, âm nhạc, ẩm thực và những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng biến đảo Ngọc thành nơi đáng sống bậc nhất.

Theo đại diện Sun Paradise Land (Tập đoàn Sun Group), năm 2023, Thị trấn Hoàng Hôn mới đạt tỷ lệ lấp đầy shophouse khoảng 20%. Sang năm 2024, con số đã tăng lên hơn 38%, phản ánh sức bật của các hoạt động thương mại - dịch vụ tại khu đô thị này khi kinh tế đêm bắt đầu vận hành trơn tru. Và đến cuối năm 2025, tỷ lệ lấp đầy dự kiến đạt khoảng 72%.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Đặc biệt, trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027, đảo Ngọc không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng của quốc tế, mà còn trở thành "miền đất hứa" để mọi người tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân giữa một cộng đồng toàn cầu đang hình thành. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và kết nối hàng không thuận tiện cũng là cánh cửa đưa "hòn đảo đẹp nhất châu Á" đến gần hơn với thế giới. Những hình dung quen thuộc về việc ra đảo chỉ để du lịch đang dần nhường chỗ cho xu hướng ra đảo để sinh sống, làm việc và phát triển lâu dài.

Theo PGS.TS Phạm Trung Lương, chuyên gia du lịch, từ những năm 2000, Phú Quốc đã đề xuất miễn visa cho toàn bộ khách quốc tế. Nhưng visa chỉ dừng lại ở 30 ngày như hiện nay là không phù hợp nữa. "Phú Quốc cần tăng thời hạn visa lên ít nhất nửa năm, vì khách đến Phú Quốc hiện nay vừa đi du lịch, vừa đi làm việc. Việc nâng thời hạn visa còn giúp thu hút nhân lực và trí tuệ của thế giới đến Phú Quốc" - PGS.TS Phạm Trung Lương khẳng định tại Hội thảo "Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC" tổ chức mới đây tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.