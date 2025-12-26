Đặt tour Tết Nguyên Đán 2026 tại Đất Việt Tour nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng

Trong bối cảnh chi phí vé máy bay, phương tiện di chuyển và khách sạn thường tăng cao dịp Tết, thì các tour du lịch Tết trọn gói trở thành giải pháp tối ưu, giúp du khách tiết kiệm chi phí và an tâm trải nghiệm dịch vụ.

Cùng chào đón năm mới 2026 rực rỡ, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) giới thiệu chùm Tour du lịch Tết đa dạng. Rất nhiều tour trong nước và quốc tế có mức giá trọn gói cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 1.986.000đồng.

Đất Việt Tour triển khai chương trình khuyến mãi với chủ đề "Du xuân khắp chốn, đón tết rộn ràng" hấp dẫn, mang đến "lộc vàng" ưu đãi cho Quý khách:

- Tour nước ngoài giảm lên đến 4.000.000đồng

- Tour bay trong nước giảm đến 1.000.000đồng/nhóm (Nhóm từ 4 khách)

- Tour xe trong nước mua 10 vé tặng 01 vé.

- 100% khách nhận lì xì đầu năm khi đặt tour Tết trong nước.

- Nhiều quà tặng khác: Vali, túi du lịch, balo, gối tựa cổ,...

Chùm tour Tết Nguyên đán trong nước - Du xuân 3 miền chỉ từ 1.986.000 đồng

Khai xuân Bính Ngọ 2026 bằng các hành trình du xuân khám phá vẻ đẹp trên khắp ba miền Tổ Quốc với chi phí cực kỳ hấp dẫn. Chùm tour Tết 2026 Đất Việt Tour với lịch khởi hành đa dạng từ Mùng 1 - Mùng 6 Tết Âm Lịch như:

Tour Tết trọn gói di chuyển bằng xe:

- Tour Mỹ Tho - Cần Thơ 2N1Đ, từ: 1.986.000 đồng

- Tour Phan Thiết - Jeep Tour 3N2Đ, từ: 3.486.000 đồng

- Tour Nha Trang - KDL Mirae Bãi Sỏi 3N3Đ, từ: 3.586.000 đồng

- Tour Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 3N2Đ, từ: 3.286.000 đồng

- Tour Châu Đốc - Cà Mau 4N3Đ, từ: 4.686.000 đồng

- Tour Đà Lạt - Săn Mây - Langbiang Land 3N3Đ, từ: 3.586.000 đồng

- Tour Hà Tiên - Phú Quốc 3N3Đ, từ: 4.686.000 đồng

- Tour Hồ Tràm - Bình Châu 2N1Đ, từ: 3.986.000 đồng

Ưu đãi hấp dẫn: Mua 10 vé tặng 01 vé miễn phí; Giảm 200.000đ/khách (đăng ký trước 45 ngày); 100% khách nhận lì xì.

Tour Tết trọn gói bằng đường bay - Bao gồm vé máy bay khứ hồi

- Tour Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Tam Chúc - Hạ Long 5N4Đ, từ: 13.990.000 đồng.

- Tour Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5N4Đ, từ: 13.590.000 đồng.

- Tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ, từ 8.990.000 đồng.

- Tour Huế - Quảng Bình - Đà Nẵng - Hội An 4N3Đ, từ 10.990.000 đồng.

- Tour Phú Quốc - Safari 3N2Đ, từ 8.490.000 đồng.

- Tour Phú Quốc - Hòn Thơm 3N2Đ, từ 8.490.000 đồng.

Ưu đãi hấp dẫn: Đăng ký trước 45 ngày giảm 300.000 đồng /khách; Giảm 1.000.000đ/nhóm (nhóm từ 4 khách); Cơ hội nhận lì xì đến 500.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài tour Tết trọn gói, Đất Việt Tour còn mang lại dịch vụ tiện lợi hơn, đơn giản hơn với sản phẩm "combo du lịch" bao gồm đặt phòng khách sạn và xe/vé máy bay. Với sản phẩm này, khách hàng có thể tự do chọn lựa nơi ở phù hợp theo số lượng thành viên, phòng khách sạn mình thích và phương tiện di chuyển phù hợp nhất.

Tour Tết 2026 nước ngoài - Vi vu khắp 5 châu với ưu đãi lên đến 4 triệu đồng

Các tour du lịch Tết nước ngoài của Đất Việt Tour được thiết kế đa dạng, mức giá cạnh tranh, dịch vụ cam kết chất lượng, cùng hỗ trợ visa nhanh chóng, tỷ lệ đậu cao. Du xuân Bính Ngọ 2026 với khí trời mát mẻ, sắc đông rõ nét, trải nghiệm mới lạ đem lại sự hấp dẫn nhất định nào đó với nhiều du khách Việt.

Đặc biệt, khách hàng đặt tour Tết 2026 tại Đất Việt Tour sẽ nhận ưu đãi đến 4.000.000 đồng, kèm nhiều quà tặng giá trị.

Tour du lịch Tết 2026 tại Châu Á được nhiều du khách lựa chọn:

- Tour Thái Lan 5N4Đ, từ 7.390.000 đồng.

- Tour Singapore - Malaysia 5N4Đ, từ 12.690.000 đồng.

- Tour Hong Kong (Trung Quốc) - Free Day 4N3Đ, từ 19.990.000 đồng.

- Tour Dubai - Abu Dhabi 5N4Đ, từ 32.990.000 đồng.

- Tour Hàn Quốc 5N4Đ, từ 16.990.000 đồng.

- Tour Nhật Bản: Tokyo - Kobe - Nagoya 6N5Đ, từ 29.990.000 đồng.

- Tour Trung Quốc: Thượng Hải - Bắc Kinh 7N6Đ, từ 29.990.000 đồng.

- Tour Trung Quốc: Thượng Hải - Ô Trấn - No Shopping 5N4Đ, từ 26.490.000 đồng.

- Tour Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la - No Shopping 5N4Đ, từ 21.990.000 đồng.

Tour Tết Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ cũng đang được ưa chuộng:

- Tour Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Thụy Sĩ - Ý 9N8Đ, từ 61.990.000 đồng.

- Tour Châu Âu: Đức - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan - Pháp 10N9Đ, từ 71.990.000 đồng.

- Tour Úc: Melbourne - Sydney 7N6Đ, từ 49.990.000 đồng.

- Tour Úc: Sydney - Melbourne - Canberra 7N6Đ, từ 63.990.000 đồng.

- Tour Bờ Tây Hoa Kỳ 7N6Đ, từ 57.990.000 đồng.

- Tour Thổ Nhĩ Kỳ 8N7Đ, từ 53.990.000 đồng.

Để tham khảo thêm nhiều thông tin chi tiết về chương trình Tour Tết 2026 - Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Công ty CP ĐT TM DV Du lịch Đất Việt

Trụ sở chính: 198-0.10 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Tổng đài: 1800 6700

CN TP.HCM: 401 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: (0274) 73 01 888

CN Đồng Nai: 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Đồng Nai. ĐT: (0251) 73 01 888

CN Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà số 74 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 73 081 888

Fanpage: www.facebook.com/datviettour

Website: https://datviettour.com.vn

Tiktok: @datviettour198

Email: sales@datviettour.com.vn