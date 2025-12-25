Khách Tây sốc nặng khi biết giá tô phở ở Việt Nam, chỉ biết thốt lên "Không thể nào!"

Kim Samuel, nam thần tượng Kpop được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh “Hoàng tử lai” nhờ vẻ ngoài điển trai khi mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Hàn Quốc. Nam thần tượng vừa qua đã có chuyến ghé thăm Việt Nam thông qua một dự án âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ Việt - Hoàng Mỹ An. Chuyến đi này đã khiến Kim Samuel vô cùng thích thú bởi được trực tiếp trải nghiệm văn hoá, đời sống và ẩm thực của người Việt, thậm chí còn khiến anh bất ngờ hơn vì một điều.

Nam ca sĩ ghé thăm Việt Nam trong một hoạt động âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ Việt

Trong lịch trình ngắn ngày tại TP.HCM, Kim Samuel đã tranh thủ dạo quanh thành phố, đặc biệt là ghé thăm khu chợ Bến Thành nổi tiếng. Tại đây, Kim Samuel đã được tham quan các gian hàng và quan sát nhịp sống sôi động đặc trưng của một trong những khu chợ lâu đời nhất TP.HCM. Không dừng lại ở việc tham quan, cả hai còn thưởng thức những món ăn quen thuộc gắn liền với hình ảnh ẩm thực Việt Nam. Phở, gỏi cuốn và bánh khọt chính là những món ăn mà cả hai đã gọi.

Cả hai đã gọi nhiều món ăn Việt Nam hấp dẫn

Đặc biệt, Kim Samuel tỏ ra vô cùng hào hứng khi lần đầu được hướng dẫn cách ăn bánh khọt đúng điệu, từ việc cuốn cùng rau sống cho đến chấm nước mắm. Nam thần tượng cũng thưởng thức gỏi cuốn một cách thích thú trước khi đến với món ăn được xem là “quốc hồn quốc tuý” của Việt Nam là phở. Đây là món ăn mà hầu như du khách quốc tế nào khi đến Việt Nam cùng được khuyên là nên thử ít nhất một lần.

Thực tế, Kim Samuel không xa lạ với phở và từng thưởng thức món ăn này tại Mỹ. Tuy nhiên, nam thần tượng thẳng thắn chia sẻ rằng phở tại Việt Nam mang đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Theo anh, bánh phở ở Việt Nam mỏng hơn bánh phở ở Mỹ và anh khá thích nước lèo của phở Việt Nam. Chính sự khác biệt này khiến trải nghiệm ăn phở tại Việt Nam trở nên trọn vẹn và đúng gu hơn đối với anh.

Kim Samuel bày tỏ rất thích nước lèo của phở Việt

Bên cạnh hương vị, một điều khác khiến Kim Samuel không giấu được sự bất ngờ chính là mức giá của một tô phở ở Việt Nam. Khi được biết giá chỉ khoảng 2 USD, tương đương hơn 40 nghìn đồng cho một tô phở đầy đặn, nam thần tượng đã tỏ ra không tin nổi. Bởi tại Mỹ, một tô phở Việt thường có giá có thể lên đến 15 USD, tương đương hơn 300 nghìn đồng. Sự chênh lệch lớn này khiến Kim Samuel vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Nam du khách sốc trước giá của một tô phở ở chợ Việt

Chính hương vị hợp khẩu vị cùng mức giá quá phải chăng, Kim Samuel đã không ngần ngại chấm điểm 10 cho món phở Việt Nam. Qua trải nghiệm của nam thần tượng, có thể thấy ẩm thực Việt không chỉ chinh phục thực khách bằng hương vị đặc trưng mà còn ghi điểm nhờ sự gần gũi, tinh tế và mức giá dễ tiếp cận, đủ sức để để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Ảnh: Hoàng Mỹ An Official