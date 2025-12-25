Hàng chục nạn nhân gửi email đến Khoai Lang Thang

Mới đây, Khoai Lang Thang - YouTuber quen mặt với cộng đồng yêu du lịch và ẩm thực - đã đăng tải bài viết cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới đang nhắm trực tiếp vào hình ảnh cá nhân của anh. Theo chia sẻ, thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt trang giả mạo sử dụng AI để tạo video và giọng nói giống hệt Khoai Lang Thang, nhằm kêu gọi người xem nạp tiền hoặc đầu tư tài chính.

(Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng lo ngại là các video giả mạo này không chỉ dừng ở mức cắt ghép đơn giản, mà được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, khiến hình ảnh, biểu cảm và giọng nói giống thật đến mức rất khó phân biệt. Các video còn được chạy quảng cáo ẩn, tiếp cận hàng triệu lượt xem, khiến nhiều người tin tưởng và làm theo lời kêu gọi trong clip.

Khoai Lang Thang cho biết, đã có hàng chục nạn nhân gửi email trực tiếp cho anh, chia sẻ việc bị lừa tiền sau khi xem những video giả mạo này. Suốt nhiều tháng qua, anh liên tục báo cáo các trang vi phạm, tuy nhiên cứ sau khi một trang bị xử lý thì lại có những trang mới xuất hiện với thủ đoạn tương tự. Việc video được chạy quảng cáo cũng khiến quá trình báo cáo thủ công trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

(Ảnh: Facebook nhân vật)

Trong bài đăng, Khoai Lang Thang nhấn mạnh, mong mọi người tuyệt đối cảnh giác và tuyệt đối không tin, không làm theo lời kêu gọi nạp tiền, hay đầu tư tiền bạc từ những video giả mạo này.

(Ảnh: Facebook nhân vật)

(Ảnh: Facebook nhân vật)

Khoai Lang Thang, tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre. Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Công trình và có thời gian làm kỹ sư trước khi rẽ hướng sang con đường sáng tạo nội dung. Kênh YouTube "Khoai Lang Thang" được xây dựng với định hướng du lịch - ẩm thực - khám phá, ghi dấu ấn bằng lối kể chuyện mộc mạc, gần gũi và chân thành. Chính hình ảnh tích cực, đời thường này cũng vô tình trở thành "mảnh đất màu mỡ" để kẻ xấu lợi dụng lòng tin của người xem.

(Ảnh: YouTube nhân vật)

Không chỉ riêng Khoai Lang Thang, thời gian gần đây, nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung cũng trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo sử dụng AI. Công nghệ ngày càng tinh vi khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặc biệt với những người không quen thuộc với các thủ đoạn trên mạng xã hội.

Từ câu chuyện này, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng cần tỉnh táo trước những nội dung kêu gọi đầu tư, chuyển tiền, đặc biệt khi được lan truyền qua video quảng cáo hoặc gắn mác người nổi tiếng. Việc kiểm tra nguồn thông tin chính thức, đối chiếu trên các kênh xác thực và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa rõ ràng là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trong thời đại AI bùng nổ.