Khoai Lang Thang bị chèn ép

Khoai Lang Thang là cái tên quá quen thuộc với khán giả Việt yêu thích du lịch, khám phá và những câu chuyện đời thường giản dị. Anh được biết đến là một YouTuber có lối kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, các video của anh thường ghi lại hành trình đến nhiều địa phương, quốc gia với văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Không chỉ là người kể chuyện bằng hình ảnh, Khoai Lang Thang còn được yêu mến bởi cách nhìn đời mộc mạc, chân thành, luôn khiến người xem cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé.

Anh chàng từng gây chú ý khi thực hiện series video khám phá châu Phi - một vùng đất vừa xa xôi, vừa bí ẩn trong mắt nhiều người ở khắp nơi trên thế giới. Trên hành trình đó, Khoai Lang Thang không chỉ mang đến góc nhìn chân thực về thiên nhiên, con người và ẩm thực nơi đây, mà còn chia sẻ những trải nghiệm khó quên - từ cảm xúc vui sướng khi nếm thử món ăn địa phương đến những khoảnh khắc đầy thử thách.

Một trong những video thu hút nhiều sự chú ý gần đây có tiêu đề khá đặc biệt: "Khoai đã bị chèn ép trên chiếc xe này". Nghe qua tưởng như một câu chuyện kịch tính, nhưng thực ra lại là một trải nghiệm hài hước, thú vị trên chuyến xe buýt ở Madagascar - quốc gia nằm phía đông châu Phi. Dù chỉ hơn một phút, video đã khiến người xem vừa tò mò vừa bật cười bởi những tình huống "khó đỡ" mà anh gặp phải.

Khác với xe buýt ở Việt Nam, tại Madagascar, người dân có thể đứng ở bất cứ đâu để đón xe. Phương tiện di chuyển phổ biến là những chiếc ô tô 16 chỗ - tương tự loại xe du lịch quen thuộc ở nước ta. Nhưng điều khiến Khoai và người xem bất ngờ là mọi người lại lên xe từ cửa sau, thay vì cửa trước như thường lệ. Cửa sau vốn chỉ dành cho hành lý, nhưng ở đây, đó là "cổng chính" cho hành khách.

Bên trong xe, không gian chật hẹp đến mức mọi chỗ trống đều được tận dụng làm chỗ ngồi - thậm chí giữa hai hàng ghế cũng được kê thêm ghế nhựa nhỏ để đủ chỗ cho khách. Dù vậy, giá vé lại cực kỳ rẻ. Như Khoai chia sẻ, vé anh mua chỉ khoảng 3.500 đồng tiền Việt, và để thu tiền, hành khách phải chuyền tay nhau đưa vé lên cho phụ xe - một cảnh tượng vừa lạ vừa vui.

Tuy nhiên, việc "nhồi nhét" như vậy cũng kéo theo không ít bất tiện. Khi có người cần xuống, tất cả hành khách ngồi phía sau đều phải xuống theo để nhường lối, rồi lại leo lên đi tiếp. "Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mệt", một khán giả bình luận, và hẳn ai từng đi xe buýt đông người cũng sẽ hiểu cảm giác này rõ hơn bao giờ hết.

Trong video, Khoai Lang Thang vừa cười vừa kể, chia sẻ rằng chuyến xe này "chống chỉ định cho những ai say xe", bởi "nó lắc, nó nhồi và nó đi qua những con đường quanh co". Hình ảnh anh bị "chèn ép" giữa những hành khách, tay vẫn cầm máy quay, vẫn trò chuyện vui vẻ khiến người xem vừa thương vừa buồn cười.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại lời nhắn đầy thích thú:

- "Hi, series này của anh Khoai rất hay và thú vị ạ. Thật sự để lại ấn tượng rất sâu sắc."

- "Nếu ai hay bị choáng hoặc 'ngộp' mà đi kiểu này là ói chắc luôn."

- "Em coi mà cũng 'ngộp' giùm anh."

- "Cười xỉu, một người xuống xe là cả xe xuống luôn."

Có thể nói, dù chỉ là một trải nghiệm rất nhỏ, nhưng cách Khoai Lang Thang kể lại khiến khán giả thấy như chính mình đang ở đó - chen chúc giữa chiếc xe buýt châu Phi, vừa mệt, vừa vui, vừa thấy cuộc sống nơi xa cũng thân thuộc lạ thường. Và đó cũng chính là điều khiến các video của anh luôn được yêu thích: mộc mạc, tự nhiên nhưng chân thực.