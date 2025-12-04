Vì sao Khoai Lang Thang luôn được bênh vực?

Giữa rất nhiều nhà sáng tạo nội dung về du lịch hiện nay, Khoai Lang Thang là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả. Các video của anh thường mang màu sắc mộc mạc, giản dị, tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi.

Tuy nhiên, mới đây, Khoai Lang Thang bất ngờ vướng vào một ồn ào xoay quanh khái niệm hoa hồng đen. Cụ thể, một người dùng TikTok đã đăng tải video phân tích về nhân chủng học của anh, từ đó đưa ra nhiều nhận xét liên quan đến tính cách của nam YouTuber và cho rằng anh thuộc kiểu người có EQ cao hơn IQ: “IQ vừa đủ xài nên bạn này biết được mình cần nói gì để giữ được phong thái mộc mạc, bình dị, đời thường, chân thành mà rất cuốn hút”. Những chia sẻ mang tính suy đoán cá nhân này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trong bối cảnh đó, điều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ nằm ở nội dung tranh luận, mà còn ở cách Khoai Lang Thang lựa chọn đối diện với sự việc. Thay vì phải gay gắt hoặc tạo ra một cuộc đối đầu căng thẳng, anh đã bình luận bên dưới video chia sẻ quan điểm một cách nhẹ nhàng, chừng mực. Khoai không công kích người đưa ra nhận xét, cũng không phủ nhận gay gắt mà chọn cách nhìn nhận mọi thứ với thái độ điềm đạm. Chính cách ứng xử này đã khiến không ít người dành lời khen và đồng loạt lên tiếng bênh vực anh giữa làn sóng tranh cãi.

Ảnh chụp màn hình

Từ đây, một câu hỏi được đặt ra: Vì sao mỗi khi muốn ồn ào, Khoai Lang Thang lại thường nhận được nhiều sự bảo vệ đến như vậy từ khán giả? Câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở một sự kiện riêng lẻ mà là kết quả của cả quá trình anh xây dựng hình ảnh trong lòng công chúng. Những video của Khoai Lang Thang không mang màu sắc kịch tính, không khai thác drama hay những tình huống gây sốc, mà đi theo hướng chậm rãi đời thường. Chính sự mộc mạc ấy tạo ra cho người xem một cảm giác gần gũi dễ chịu như đang theo dõi hành trình của một người quen hơn là một YouTuber nổi tiếng.

Khoai Lang Thang thường ghi lại những câu chuyện về hành trình của mình ở các vùng đất thông qua những cảnh đẹp, bữa ăn giản dị trong căn bếp của người bản địa hay những khoảnh khắc lặng yên nơi góc chợ ngoại ô. Khoai Lang Thang còn từng khiến khán giả phải ấm lòng khi tặng lương thực cho một người hướng dẫn viên ở nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn, hay quay lại thăm những đứa trẻ ở làng quê mà anh đã từng ghé thăm trước đó nhiều năm. Từ những điều bình dị ấy, người xem phần nào cảm nhận được vẻ đẹp của con người và sự tử tế của Khoai Lang Thang.

Bên cạnh nội dung, cách nam YouTuber này ứng xử trong quá trình làm nghề cũng góp phần tạo dựng ra thiện cảm. Anh thường giữ thái độ lịch sự khi giao tiếp với người xem trên mạng xã hội cũng như ngoài đời. Khoai Lang Thang từng khiến cả cộng đồng mạng phải chú ý khi bất ngờ để lại bình luận trong một bài đăng về lĩnh vực sáng tạo nội dung thông qua cách chia sẻ thân thiết tận tình theo kinh nghiệm của anh đúc kết trong quá trình làm nghề.

Có lẽ, việc Khoai Lang Thang thường xuyên nhận được sự bênh vực không xuất phát từ việc anh không bao giờ mắc phải sai sót mà đến từ cảm giác an tâm và tử tế mà anh mang lại cho người xem trong suốt thời gian dài. Và đó có thể là lý do vì sao, giữ những tranh cãi Khoai Lang Thang vẫn thường nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.