Trấn Thành càng úp mở, dân mạng càng dễ 'bắt bài'

Vừa mới đây, Trấn Thành khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh đi ăn uống nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới bên Hari Won. Không ồn ào, không phô trương, cặp đôi chọn cách đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng một bữa tối ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng, không gian riêng tư.Điều khiến dân tình chú ý không chỉ là khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng, mà còn nằm ở dòng trạng thái vừa hài hước vừa đầy ẩn ý mà Trấn Thành chia sẻ.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: Facebook nhân vật)

Không nhắc tên nhà hàng, không tiết lộ địa chỉ, nhưng câu "bên này thầu nha" cùng lời khẳng định "ký bao nhiêu năm cũng thầu" nhanh chóng khiến netizen đặt dấu hỏi: Địa điểm nào đủ đặc biệt để Trấn Thành muốn "đặt trọn đời" cho những dịp kỷ niệm hôn nhân?

Và đúng như dự đoán, chỉ cần "soi" kỹ một chút, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra đáp án. Từ bát đĩa, cách bày bàn, cho tới thiết kế phòng riêng và decor tổng thể, tất cả đều mang dấu ấn quen thuộc của một nhà hàng không hề xa lạ với giới sành ăn tại TP.HCM. Địa điểm được gọi tên chính là KOBE Teppanyaki.

Chi tiết trong căn phòng khiến dân tình "bắt bài" ngay địa điểm này (Ảnh: Facebook nhân vật, KOBE Teppanyaki)

KOBE Teppanyaki là nhà hàng Nhật Bản chuyên phục vụ ẩm thực Teppanyaki - một trong những phong cách nấu ăn được xem là nghệ thuật trong văn hóa ẩm thực xứ Phù Tang. Điểm đặc trưng của nhà hàng nằm ở không gian sang trọng, hiện đại, cùng hệ thống phòng riêng và đầu bếp riêng, mang đến trải nghiệm riêng tư, đúng tinh thần của những buổi kỷ niệm đặc biệt.

Teppanyaki, đúng như tên gọi, là nghệ thuật nấu ăn trên tấm kim loại dày (teppan), kết hợp với kỹ thuật nướng, xào, chiên (yaki). Nhưng điều làm nên sức hút đặc biệt của Teppanyaki không chỉ nằm ở hương vị món ăn, mà còn ở màn trình diễn trực tiếp của các đầu bếp. Những pha tung hứng nguyên liệu, điều khiển lửa và thao tác điêu luyện ngay trước mắt thực khách tạo nên cảm giác vừa mãn nhãn, vừa hồi hộp chờ đợi - thứ "gia vị" khiến bữa ăn trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.

Về nguyên liệu, KOBE Teppanyaki nổi tiếng với việc sử dụng thịt bò Satsuma A5+, Wagyu theo mùa hạng A4 & A5, bên cạnh hải sản tươi sống, sushi và sashimi chất lượng cao. Đây cũng chính là lý do nhà hàng thường được lựa chọn cho những dịp quan trọng, nơi thực khách không chỉ ăn ngon mà còn "thưởng thức" trọn vẹn trải nghiệm.

Thực đơn tại KOBE Teppanyaki khá đa dạng, từ sò điệp, cá hồi cho tới các loại thịt bò cao cấp. Mức giá được nhiều thực khách nhận xét là không quá gây sốc so với trải nghiệm mang lại: các món khai vị trong menu đặc biệt dao động khoảng 120.000 - 300.000 đồng, trong khi món chính có mức giá từ 300.000 đến khoảng 2.250.000 đồng, tùy loại nguyên liệu và set menu.

Hiện tại, KOBE Teppanyaki có 2 cơ sở tại TP.HCM, là điểm đến quen thuộc của không ít nghệ sĩ và giới sành ăn. Việc Trấn Thành chọn nơi đây để kỷ niệm ngày cưới, thậm chí còn úp mở chuyện "bao thầu trọn đời", khiến nhiều người không khỏi bật cười vì vừa lãng mạn, vừa rất đúng với phong cách hài hước quen thuộc của anh.

Và có lẽ, với Trấn Thành - Hari Won, một nơi đủ riêng tư, đủ tinh tế và đủ cảm xúc như vậy, chính là lựa chọn hoàn hảo để lưu giữ những cột mốc hạnh phúc đi cùng năm tháng.