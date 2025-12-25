Đại gia chứng khoán Hàn Quốc “lén lút” ăn món đặc sản này tại Việt Nam

Mới đây, Jimin và Jungkook đã có một chuyến du lịch đến Việt Nam từ việc tham quan những địa điểm quen thuộc với du khách quốc tế cho đến trải nghiệm ẩm thực bản địa. Trong hành trình ấy, cả hai đã thưởng thức qua không ít món đặc sản Việt Nam, nhưng điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất lại là việc một món ăn vặt giản dị bỗng khiến Jungkook phải lén lút bỏ túi mang về khách sạn.

Trong chuyến đi, sau khi trải nghiệm xong spa thư giãn, Jungkook và Jimin đã chuẩn bị quay về khách sạn nhưng để ý thấy hũ rau câu xoài được bày sẵn. Jungkook đã tò mò nếm thử và ăn hết chỉ trong một lần, món ăn có vẻ hợp khẩu vị của nam thần tượng nên anh đã gật đầu liên tục. Chưa dừng lại ở đó, trước khi rời đi, Jungkook còn nhanh tay lấy thêm vào hũ rau câu xoài bỏ vào túi quần để mang về khách sạn để ăn tiếp.

Nam thần tượng phải lấy thêm nhiều hũ rau câu mang về khách sạn

Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ thích thú bởi vì Jungkook là ngôi sao quốc tế được nhiều người biết đến nhưng lại chỉ vì một hũ rau câu nhỏ mà phải lén lút bỏ vào túi quần, không chỉ một hũ mà là 4 - 5 hũ một lượt.

Jungkook liên tục lấy rau cau xoài mang về

Được biết, xoài vốn là món ăn quen thuộc của người Việt và còn là món trái cây khoái khẩu người nhiều du khách Hàn Quốc. Khi được chế biến dưới dạng rau câu, xoài mang đến hương vị thanh ngọt, mát lạnh, không quá gắt nhưng lại rất dễ khiến nhiều người mê muội. Đáng nói, giá thành của món ăn vặt này khá dễ chịu, chỉ từ khoảng 5 nghìn đồng một hũ, ai cũng có thể mua và thưởng thức. Du khách đến Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở chợ, siêu thị hoặc các cửa hàng tạp hoá ven đường.

Không chỉ Jungkook và Jimin, rau câu xoài còn được biết đến là một trong những món ăn vặt được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích mỗi khi ghé thăm Việt Nam. Nhiều du khách Hàn thậm chí còn mua rau câu xoài về làm quà vì gọn nhẹ, rẻ và hương vị khá đặc trưng. Điều này còn từng được MC quốc dân Yoo Jae Suk xác nhận trong chương trình của mình.

Rau câu xoài cũng từng xuất hiện trong chương trình của nam MC Yoo Jae Suk

Bên cạnh rau câu, xoài Việt Nam cũng có một sức hút rất lớn với người Hàn Quốc. Không ít lần người hâm mộ bắt gặp các nghệ sĩ Hàn Quốc thưởng thức xoài và dành lời khen cho vị ngọt, thơm và tươi của loại trái cây này. Có thể thấy, xoài không chỉ ngon mà dần trở thành món ăn vặt không thể thiếu của du khách Hàn Quốc mỗi khi đến Việt Nam du lịch.

Có thể thấy, hai nam thần tượng thực sự dành nhiều thiện cảm cho ẩm thực Việt. Những món ăn bình dị, gần gũi như rau câu xoài đôi khi lại chính là thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Jungkook và Jimin.