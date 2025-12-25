Du lịch nội địa lên ngôi

Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay dự kiến kéo dài 4 ngày, chị Hoàng Anh (ngụ phường Tân Định, TP HCM) cho biết cả gia đình chị dự định đi Vũng Tàu hoặc Phan Thiết để nghỉ ngơi. Theo chị, hơn một năm trở lại đây, các điểm đến trong nước trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ việc đi lại thuận lợi, thời gian di chuyển được rút ngắn. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch tại các địa phương cũng ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Tour ngắn ngày đắt khách

Không chỉ các gia đình đi du lịch tự túc ở những điểm đến lân cận, ngay tại "sân nhà" TP HCM, nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí dịp Tết dương lịch cũng ghi nhận sức mua tốt. Đại diện tàu du thuyền 5 sao Elite of Saigon cho biết toàn bộ vé tiệc buffet đêm countdown đón năm mới đã được khách đặt giữ chỗ trước.

Nhiều công ty lữ hành cũng ghi nhận nhu cầu đặt tour du lịch trong nước tăng trưởng tích cực trong thời gian gần đây. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 130.000 lượt khách, chủ yếu là khách gia đình và nhóm khách trẻ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu du lịch ngắn ngày vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong giai đoạn cuối năm nhiều áp lực công việc.

Cũng theo Vietravel, cơ cấu khách du lịch có sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa và tour nước ngoài. Các hành trình phổ biến tập trung vào tour 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm, phù hợp với tính chất kỳ nghỉ ngắn, giúp du khách dễ dàng sắp xếp thời gian mà vẫn bảo đảm trải nghiệm trọn vẹn.

Đối với tour nội địa, các điểm đến có biển và khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn. Có thể kể đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết - Mũi Né, nơi du khách vừa nghỉ dưỡng vừa kết hợp vui chơi, giải trí trong thời gian ngắn. "Những điểm đến có không khí mát mẻ, thiên nhiên đặc trưng như Đà Lạt, Bảo Lộc hay các tuyến Đông - Tây Bắc như Hà Giang, Sa Pa cũng ghi nhận mức độ quan tâm tốt, nhất là với nhóm khách gia đình và người yêu thích thiên nhiên" - bà Vân Khanh nói.

Thác Bản Giốc (Cao Bằng) nhộn nhịp khách du lịch trong những ngày cuối năm. Ảnh: LAM GIANG

Tại Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin du lịch Tết Nguyên đán 2026 đã "nóng" từ đầu tháng 11 và đang bước vào giai đoạn cao điểm. Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là xu hướng khách chuyển sang kỳ nghỉ dài ngày hơn, trong đó các tour thiết kế riêng cho nhóm gia đình nhỏ tăng mạnh. Khách sẵn sàng chi trả cao hơn để có xe riêng, hướng dẫn viên riêng và lịch trình linh hoạt, bảo đảm sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ. "Giá tour Tết tăng khoảng 5%-15% so với ngày thường, tùy tuyến, chủ yếu do chi phí vé máy bay, nhà hàng và khách sạn tăng trong dịp cao điểm" - bà Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông công ty này, cho biết.

Công ty Du lịch BenThanh Tourist cũng cho hay miền Bắc và miền Trung, đặc biệt là biển Đà Nẵng và phố cổ Hội An, tiếp tục là những điểm đến được du khách ưu tiên. Hiện các đoàn tour miền Bắc đã đạt hơn 50% số chỗ, trong khi các tuyến khác có tốc độ đăng ký chậm hơn, khách có thói quen đặt tour sát ngày. "Giá tour Tết dương lịch chỉ khoảng 3 triệu đồng, được công ty thiết kế phù hợp với nhóm khách gia đình muốn gắn kết và tiết kiệm. Chúng tôi cũng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới mang tính trải nghiệm, văn hóa và khám phá sâu để đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của du khách Việt" - đại diện Lữ hành Saigontourist nói.

Cơ hội giữ chân du khách

Cũng liên quan đến du lịch Tết 2026, nền tảng Agoda vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy mức độ quan tâm của du khách Việt dành cho du lịch nội địa tăng rõ rệt so với năm trước. 50% người Việt được khảo sát dự định du lịch trong nước. Trong đó, Đà Lạt tiếp tục là "quán quân" được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết (tăng 44%). Phú Quốc vươn lên vị trí thứ 2 (tăng 41%), vượt qua Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP HCM. Diễn biến này khá bất ngờ so với các năm trước, khi tour nước ngoài thường lấn át tour nội địa.

Không chỉ khách nội, Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn với các gia đình quốc tế. Dữ liệu Agoda ghi nhận nhu cầu du lịch gia đình đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ. Khách Hàn Quốc dẫn đầu lượng tìm kiếm, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Úc và Malaysia. Đáng chú ý, khách Ấn Độ tăng trưởng đột biến 186%, Malaysia tăng 74%. "Văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng và hệ thống resort thân thiện với trẻ em là những yếu tố giúp Việt Nam ghi điểm. Phú Quốc là điểm đến được gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (tăng 47%), tiếp theo là Đà Nẵng và Nha Trang" - đại diện Agoda thông tin.

Theo Cục Du lịch quốc gia, 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón xấp xỉ 20 triệu lượt khách quốc tế - mức kỷ lục mới. Dự kiến, cả năm con số này có thể đạt 22 triệu lượt. "Cứ 5 người dân Việt Nam sẽ đón 1 khách quốc tế và khoảng 135 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch vượt 1 triệu tỉ đồng cho thấy sự bùng nổ về quy mô và năng lực của ngành" - ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, nhận định.

Nhiều doanh nghiệp (DN) lữ hành nhận định sự lên ngôi của du lịch nội địa dịp Tết 2026 là xu hướng hợp lý và dài hạn. Điều này không chỉ đến từ yếu tố chi phí hay tâm lý ngại đi xa, mà quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm trong nước đã được nâng tầm. Tuy nhiên, bài toán đặt ra lúc này là làm sao duy trì sức hấp dẫn để khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại thường xuyên hơn. Chuyên gia du lịch Phan Yến Ly cho rằng thay vì phát triển các tour ngắn ngày mang tính "cưỡi ngựa xem hoa", các DN cần tập trung vào các dòng sản phẩm chuyên sâu. Chẳng hạn, thay vì chỉ tham quan Đà Lạt trong 3 ngày, DN có thể thiết kế tour 5-7 ngày kết hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe hoặc trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao.

Với TP HCM, bà Ly đề xuất tổ chức thêm nhiều workshop, sự kiện sáng tạo, đầu tư các show diễn nghệ thuật quy mô để gia tăng trải nghiệm cho du khách. Bởi thời gian lưu trú của du khách thường tỉ lệ thuận với mức độ đa dạng của các hoạt động tại điểm đến.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế đêm và tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa liên tục được xem là hướng đi quan trọng. Các trung tâm du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, phố cổ Hội An cần đẩy mạnh chương trình nghệ thuật thực cảnh, chợ đêm và lễ hội. Đặc biệt, dịp Tết 2026 với 9 ngày nghỉ liên tiếp là cơ hội để tổ chức các hoạt động nối tiếp nhau, tạo động lực để du khách ở lại lâu hơn và trải nghiệm nhiều hơn.

Ông NGUYỄN MINH MẪN, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Vinagroup: Thay đổi tư duy làm tour Số liệu 20 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 140 triệu lượt khách trong nước cho thấy Việt Nam thu hút được sự quan tâm rất lớn đối với du khách nhưng lại đang thiếu sức hút về thời gian lưu trú và giá trị gia tăng trên mỗi chuyến đi. So với Nhật Bản hay Tây Ban Nha, nơi du khách ở trung bình 7-10 đêm, thời gian lưu trú tại Việt Nam vẫn ngắn. Nguyên nhân không nằm ở điểm đến nghèo nàn mà ở cách tổ chức sản phẩm còn đơn tuyến, thiếu nhịp điệu và thiếu lý do để khách ở lại thêm. Muốn giữ chân du khách nội địa dịp Tết, cần thay đổi tư duy từ "tour tham quan" sang "hành trình sống chậm - tiêu dùng dài ngày". Hà Nội không chỉ là 2 ngày phố cổ - city tour, mà là những ngày Tết Bắc Bộ với làng nghề, ẩm thực, tín ngưỡng. Huế không chỉ là di sản mà còn có không gian Tết cung đình - dân gian đan xen. Miền Tây ngoài chợ nổi còn có đêm sông nước, đờn ca tài tử, ẩm thực khuya... Việt Nam không thiếu về tài nguyên nhưng đang yếu thế về cách kể câu chuyện và kéo dài trải nghiệm. Nếu giải được bài toán này, du lịch nội địa không chỉ lên ngôi mà sẽ trở thành trụ cột chiến lược, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ điểm đến nào trong khu vực. Ông TRẦN THẾ DŨNG, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour: Nhiều lợi thế cần phát huy Thay vì chỉ bán tour tham quan làng nghề, các địa phương và DN lữ hành cần thiết kế các tour trải nghiệm "Sống như nghệ nhân" - nơi du khách ở lại 2-3 ngày để tự tay làm ra sản phẩm. Cần tăng sức hút cho mùa Tết bằng trải nghiệm mang bản sắc Việt, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn nếu được tham gia các hoạt động mang tính "chỉ có ở Tết Việt Nam" như chợ Tết, lễ hội dân gian, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, không gian văn hóa - lịch sử, hay các sản phẩm du lịch ban đêm. Đây là lợi thế rất lớn của du lịch nội địa mà du lịch outbound không thể thay thế.



