Điều đặc biệt với du lịch Việt Nam

Đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu

Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu - bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan.

Đây là kỷ lục cao nhất kể từ khi ngành du lịch được hình thành cách đây 65 năm. Sự kiện diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào cuối tháng 12 và được xem là kết quả trực tiếp của quá trình phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (áo đen), cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chúc mừng vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025.

Theo số liệu từ ngành du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025 tăng cao so với năm trước và vượt mức kỷ lục của năm 2019. Dù mục tiêu đề ra cho cả năm là từ 22-25 triệu lượt khách quốc tế, việc cán mốc 20 triệu được đánh giá là thành tựu có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh du lịch toàn cầu vẫn đang phục hồi không đồng đều. Các thị trường khách quốc tế chính tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong đó khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ đóng vai trò quan trọng.

Các giải thưởng du lịch quốc tế

Cùng với kết quả tăng trưởng về lượng khách, du lịch Việt Nam năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn tại các giải thưởng du lịch quốc tế.

Tại lễ trao giải World Travel Awards 2025 diễn ra vào đầu tháng 12, Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới khi được vinh danh ở 16 hạng mục cấp độ toàn cầu. World Travel Awards thường được xem là “Oscar của ngành du lịch”, là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu nhằm tôn vinh các điểm đến, đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú xuất sắc trên phạm vi quốc tế.

Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025.

Trong số các danh hiệu đạt được, Việt Nam lần thứ sáu được trao tặng danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Nhiều điểm đến cụ thể cũng được xướng tên ở các hạng mục quan trọng, như Cao nguyên đá Đồng Văn với danh hiệu điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025”, Mộc Châu lần thứ ba được vinh danh là điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới, Tam Đảo lần thứ tư giữ danh hiệu thị trấn du lịch hàng đầu thế giới, trong khi Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế với lần thứ tư được trao danh hiệu điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Riêng Phú Quốc còn ghi nhận thêm nhiều giải thưởng nổi bật khác, trong đó có Cầu Hôn được vinh danh là cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới, Bãi Kem đạt danh hiệu bãi biển hàng đầu thế giới 2025 và Thị trấn Hoàng Hôn được trao giải thắng cảnh du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới.

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, Việt Nam cũng được ghi nhận với các danh hiệu, như khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới 2025 và khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng hàng đầu thế giới 2025.

Trước đó vào tháng 10, tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam cũng lần thứ bảy được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ ba đạt danh hiệu điểm đến Di sản hàng đầu châu Á.

Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn là làng du lịch tốt nhất thế giới

Ở lĩnh vực du lịch cộng đồng, Làng Văn hóa Du lịch thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) được công nhận là hai trong số những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Làng Văn hóa Du lịch thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) là làng du lịch tốt nhất thế giới. Ảnh: Dương Triều.

Việc được vinh danh cho thấy mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ bản sắc địa phương và sự tham gia của cộng đồng đang được triển khai hiệu quả tại một số địa phương.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng Du lịch tốt nhất", gồm: làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), thôn Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Ẩm thực Việt vang danh

Năm 2025, ẩm thực Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveller, Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan, Italy và Nhật Bản.

Tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới lần thứ 6 (World Culinary Awards), Việt Nam được trao danh hiệu điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2025. Thủ đô Hà Nội cũng được vinh danh là điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi hàng đầu châu Á 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

Ẩm thực Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Bên cạnh đó, trong danh sách 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới do Taste Atlas công bố vào tháng 12, ẩm thực Việt Nam xếp thứ 16, tăng ba bậc so với năm trước. Trang ẩm thực này giới thiệu nhiều món ăn tiêu biểu của Việt Nam như phở, bánh mì, bánh xèo, chả giò, bún bò Huế, bún chả và cơm tấm như những trải nghiệm không nên bỏ lỡ đối với du khách quốc tế.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam cũng góp phần giúp Việt Nam được tạp chí du lịch Time Out của Anh đưa vào danh sách 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới giai đoạn 2025-2026, trong đó Việt Nam được đánh giá cao ở hạng mục điểm đến dành cho du khách yêu ẩm thực.