Khách đặt 120 suất ăn, quán đóng gói xong hết thì bị "bom hàng": Ông chủ vẫn bình tĩnh làm 1 điều

Hiện nay, có rất nhiều quán ăn, nhà hàng có dịch vụ đặt món mang về. Hình thức này vừa mang lại sự tiện lợi cho khách hàng, vừa giúp quán ăn chủ động nguồn nguyên liệu, ổn định doanh thu. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là không ít rủi ro, trong đó phổ biến nhất là tình trạng khách đặt món nhưng không đến lấy - hay còn gọi là "bom hàng", đẩy chủ quán vào cảnh dở khóc dở cười.

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ điển hình. Một chủ quán ăn địa phương đã gặp phải tình huống khiến anh vừa bức xúc, vừa bất lực khi bị khách "bỏ bom" đơn hàng lớn.

(Ảnh: 163.com)

Theo chia sẻ, hôm đó có một vị khách đến trực tiếp quán và hỏi liệu có thể đặt món trước hay không. Thấy khách tới tận nơi trao đổi, chủ quán không chút nghi ngờ, vui vẻ nhận lời. Người này sau đó đặt tới 120 suất ăn, trong đó có đầy đủ các món cá, thịt. Nghe số lượng lớn, chủ quán lập tức trấn an khách, cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ, đúng giờ như yêu cầu.

Để kịp tiến độ, toàn bộ nhân viên trong quán đã phải tất bật suốt cả buổi sáng. Từ khâu đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng cho đến đóng gói từng suất ăn mang đi, tất cả đều được thực hiện rất cẩn thận. Đến sát giờ hẹn, 120 suất ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ khách tới nhận.

Thế nhưng, đến giờ hẹn, không thấy khách đâu. Ban đầu, chủ quán nghĩ có thể người đặt gặp việc đột xuất nên chậm trễ, liền kiên nhẫn chờ thêm. Tuy nhiên, khi giờ ăn trưa đã trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín, anh mới nhận ra mình có thể đã bị "lừa".

(Ảnh: 163.com)

Dù vô cùng tức giận vì công sức cả buổi sáng coi như đổ sông đổ biển, nhưng nghĩ đến thời tiết nắng nóng, nếu tiếp tục chờ đợi thì toàn bộ số đồ ăn này cũng sẽ nhanh chóng hỏng và phải đổ bỏ. Thay vì lãng phí thực phẩm, chủ quán đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: phát miễn phí toàn bộ 120 suất ăn cho những người cần, coi như tự mua cho mình một bài học nhớ đời.

Trong video được chia sẻ sau đó, chủ quán cho biết: "120 suất ăn này đều có cá, có thịt, còn sử dụng cả những nguyên liệu khá đắt tiền nên chi phí chắc chắn cao hơn ngày thường. Việc khách hàng vô cớ 'bom đơn' khiến tôi thiệt hại không nhỏ. Tôi cũng muốn nhắc mọi người, nếu có ai lấy lý do như huấn luyện phòng cháy hay sinh tồn dã ngoại để đặt đồ ăn số lượng lớn, thì vẫn phải cẩn trọng."

(Ảnh: 163.com)

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Có người thắc mắc vì sao chủ quán không yêu cầu đặt cọc, cho rằng việc không thu tiền trước với đơn hàng lớn là quá chủ quan. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản biện rằng ngay cả khi có đặt cọc, nếu khách cố tình kéo dài thời gian đến lấy thì quán vẫn chịu thiệt.

Thậm chí, không ít người còn nghi ngờ đây có thể là chiêu trò chơi xấu từ đối thủ cạnh tranh. Dù nguyên nhân thực sự là gì, câu chuyện vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm về chữ "tín" trong kinh doanh - và cách ứng xử đầy nhân văn của chủ quán trong một tình huống không ai mong muốn.

(Nguồn: 163.com, Consumer Daily)