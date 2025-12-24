Chuyến đi để "sống chậm" giữa mùa hoa hướng dương đẹp nhất

Sống chậm giữa sắc vàng bất tận

Khi nhịp sống cuốn con người đi quá nhanh, có những nơi khiến ta bất giác muốn chậm lại. Chậm hơn một nhịp để lòng mình nhẹ hơn một chút. Và cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) tại Nghĩa Lâm, Nghệ An là một nơi như thế.

Dưới nắng cuối đông miền Tây Nghệ An, hàng triệu bông hướng dương vươn cao, nối nhau đến tận chân trời. Bước vào cánh đồng hoa, tựa như bước sang một nhịp sống khác.

Những lối đi nhỏ giữa thảm hoa vàng dẫn ta đi chậm lại. Chậm lại để ngẩn ngơ lâu hơn trước khung cảnh đẹp như tranh, để nhìn kỹ từng cánh hoa gom nắng cuối đông, để thấy những chú ong cần mẫn hút mật, để thấy bụi phấn vàng rơi nhẹ trên từng phiến lá. Để mặc nắng chạm lên vai, gió lay tóc mai. Tất cả đều rất khẽ, nhưng đủ đầy để tâm hồn được chữa lành.

Hội chị em, các cặp đôi hay nhóm bạn trẻ tìm đến cánh đồng không chỉ để có những bức hình đẹp, mà còn để tận hưởng cảm giác bình yên rất thật.

Trở lại cánh đồng hướng dương sau 10 năm, Hà Sương (Nghệ An) may mắn là một trong những người đầu tiên hòa mình vào mùa hoa năm nay. Nếu trong ký ức tuổi học trò, nơi đây chỉ đơn giản là đẹp và đông vui, thì lần này, mọi cảm nhận đã thật khác với cô gái đã có nhiều năm xa quê để trải nghiệm nhịp sống vội vã giữa thủ đô: "Cánh đồng hoa hướng dương năm nay với mình đẹp theo một cách rất riêng, rất yên bình. Tâm thế khác nên mình cũng cảm nhận được trọn vẹn hơn vẻ đẹp của những bông hoa."

Cảm giác ấy cũng khiến nhiều người sẵn sàng đi xa.

Nhưng Hà Sương cũng khuyến cáo, thời điểm này cánh đồng hướng dương TH đã rất "viral" trong cộng đồng, nên nếu có thể được thì bạn hãy chọn ngày trong tuần để đi tham quan vì cuối tuần sẽ rất đông. Còn nếu chỉ có thể đi vào cuối tuần, thì hãy chuẩn bị tâm thế để chờ đợi một chút, nhưng sau đó bạn sẽ được "bù đắp tâm hồn" bằng cảnh sắc mê ly.

Quế Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng dù phải di chuyển khá xa để tới cánh đồng hướng dương, nhưng cảm giác khi vừa đặt chân xuống xe khiến quãng đường ấy trở nên xứng đáng.

Câu chuyện phía sau thảm hoa vàng

Đằng sau sắc vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời là một câu chuyện lặng lẽ nhưng bền bỉ, được nuôi dưỡng qua từng mùa vụ. Với Tập đoàn TH, cánh đồng hướng dương không chỉ nhằm kiến tạo một điểm đến tuyệt vời cho cộng đồng mà trước hết là một phần trong chiến lược tự chủ nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cho đàn bò sữa. Được biết, hiện quy mô đàn bò đã lên tới gần 70.000 con tại Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020) thuộc Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH.

Anh Nguyễn Lê Thăng, Quản lý nông nghiệp tại Công ty CP Thực phẩm sữa TH - Tập đoàn TH, cho biết chu kỳ sinh trưởng của cây hướng dương kéo dài khoảng 3 tháng. Trong giai đoạn hoa nở đẹp nhất, cánh đồng được giữ để người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn. Khi bông hoa và hạt nặng dần, thân cây đạt độ héo phù hợp, toàn bộ sẽ được thu hoạch để tiếp tục hành trình mới trong vai trò nguồn thức ăn cho bò sữa.

Yếu tố "sạch" cũng được đặt lên hàng đầu trong quá trình canh tác. Theo anh Thăng, mùa đông là thời điểm thuận lợi để trồng hướng dương do ít sâu bệnh. "Các bạn có thể thấy ở đây có rất nhiều ong. Sự xuất hiện của loài côn trùng này cũng là một trong những chỉ dấu cho thấy môi trường canh tác an toàn và thân thiện với tự nhiên" - anh Thăng chia sẻ.

"Thức ăn chăn nuôi bò chiếm khoảng 65% giá thành sản phẩm sữa. Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng không chỉ là chi phí, mà là sự chủ động," anh Thăng nói. Khi kiểm soát được nguồn thức ăn từ đầu vào, doanh nghiệp có đủ thời gian và dư địa để ứng phó với biến động thời tiết, đảm bảo chất lượng nguồn sữa và sự ổn định lâu dài của sản xuất.

Cánh đồng hướng dương rực rỡ và những trang trại bò sữa hiện đại cách đó không xa là một phần của Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao TH với tổng vốn đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD. Tiếp sau Nghệ An, dự án đã mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và sắp tới là Quảng Ninh; đồng thời vươn ra thế giới với những bước tiến mạnh mẽ của Tổ hợp dự án sữa tại Liên bang Nga.

Bò sữa TH được ăn thức ăn sạch lành và được chăm sóc với quy trình và công nghệ hiện đại để cho ra dòng sữa tươi sạch tinh khiết.

Tại Nghệ An, Tập đoàn TH đã xây dựng chuỗi sản xuất khép kín hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 và các máy móc, thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới trong tất cả các khâu của quy trình, từ trồng cây nguyên liệu, sản xuất thức ăn, chăn nuôi, thú y, chế biến sữa đến phân phối. Chuỗi sản xuất khép kín này cho ra đời những sản phẩm từ sữa tươi sạch chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần chuyển dịch tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa bột pha lại 92% (năm 2008) giảm còn dưới 40% hiện nay, làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam.

Đến nay, TH chiếm lĩnh gần 52% thị phần ngành sữa nước tại thị trường thành thị. Tại mỗi vùng đất, Tập đoàn TH đều nỗ lực đưa người nông dân địa phương tham gia vào thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, tạo sinh kế và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Rời cánh đồng hoa khi nắng đã dịu, cảm giác đọng lại không chỉ là sắc vàng rực rỡ trong những khung hình. Đó là sự bình yên đến từ việc được hòa mình vào thiên nhiên, được hiểu rằng phía sau vẻ đẹp ấy là một vòng tuần hoàn bền bỉ.

Có lẽ, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH - người bày biện ra cảnh sắc tuyệt vời này muốn chuyển cho chúng ta thông điệp: "TH true MILK đã luôn không ngừng nghỉ cống hiến và chăm chút từng chi tiết đời thường, cho thương hiệu luôn đẹp mãi cùng thời gian!".

Những đóa hướng dương rực rỡ thanh khiết, kết tinh thơm thảo hương trời, hương đất như cho ta niềm tự hào đất Việt, niềm tự hào nông nghiệp Việt Nam.