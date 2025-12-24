Ambedo Fiesta mùa 6: Furry Friends, Lễ hội sáng tạo & cộng đồng của Gen Z Hà Nội đổ bộ Công viên Hồ Tây

Diễn ra trong hai ngày 27 – 28/12/2025 tại Công viên Hồ Tây, sự kiện mang chủ đề Furry Friends với vé vào cửa miễn phí 100%, quy tụ hàng loạt hoạt động triển lãm, cosplay, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh và thiện nguyện. Hà Nội những ngày cuối năm vốn đã rộn ràng, nhưng Ambedo Fiesta mùa 6 được dự báo sẽ còn khiến không khí "nóng" hơn khi tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lễ hội văn hóa - sáng tạo lớn nhất miền Bắc dành cho cộng đồng Gen Z, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích anime, manga, cosplay, game, thời trang và nghệ thuật đương đại.

Offline One Piece FC tại Ambedo Fiesta mùa 3

Điểm đặc biệt của Ambedo Fiesta mùa 6 là toàn bộ vé vào cửa đều được miễn phí, nhờ sự đồng hành của Công viên Hồ Tây, nhà tài trợ địa điểm kiêm đơn vị phối hợp tổ chức, cùng Nhà tài trợ Vàng Board Game VN Store, Nhà tài trợ Bạc PNJ và các đối tác đồng hành khác. Nhờ đó, mùa fest thứ 6 trở thành một "đại tiệc 0 đồng" nhưng vẫn được đầu tư quy mô và trải nghiệm. Tuy không bán vé, khách tham dự vẫn cần đăng ký trước để Ban Tổ Chức chủ động kiểm soát số lượng, đảm bảo không gian tham quan thoải mái và an toàn.

Người tham dự có thể đăng ký vé miễn phí tại:

Board Game VN Store (89 Hoàng Cầu) từ nay đến 15h00 ngày 26/12/2025

Hoặc gian hàng Ambedo Fiesta – Sảnh Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong khung giờ 10:00 – 17:00, các ngày 20 & 21/12/2025, trong khuôn khổ sự kiện VPBank Presents T1 Vietnam – The Promise Fulfilled & Esports Festival: Legends Unite Không gian lễ hội đa sắc màu tại Công viên Hồ Tây Tại Công viên Hồ Tây, sân khấu chính của Ambedo Fiesta mùa 6 sẽ là nơi diễn ra hàng loạt hoạt động được cộng đồng mong chờ như Cosplay Catwalk, Ambedo Fiesta’s Musikshow, tìm kiếm King & Queen, Yosakoi Festival. Bên cạnh đó là hệ thống photobooth được đầu tư bài bản, cùng vườn cúc họa mi thật phục vụ các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, check-in.

Yosakoi Festival

Diễu hành cosplay

Một điểm nhấn hoàn toàn mới trong mùa này là sự xuất hiện của TV360, mang đến khu trải nghiệm riêng và chiếu miễn phí bộ phim "Mưa Đỏ" cả hai ngày. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả yêu điện ảnh Việt, bổ sung thêm màu sắc mới bên cạnh chuỗi hoạt động cosplay – nghệ thuật – âm nhạc.

Workshop "đúng gu" Gen Z và khu trải nghiệm phong phú

Không gian workshop năm nay được mở rộng với nhiều hoạt động hợp gu Gen Z, nổi bật là 2 workshop nhiếp ảnh cosplay do Mit Photography (Nhật Bản) trực tiếp hướng dẫn

Đăng ký workshop tại đây: https://bit.ly/3Xc6AXq

Bên cạnh đó là các hoạt động DIY handmade, workshop Trà Việt cùng Đại sứ thương hiệu An Chi & Vô Tứ Trà, Facolos Pickleball và khu Board Game VN với nhiều bộ game hot, đặc biệt là ưu đãi lớn dành cho game Mèo Nổ.

Workshop Trà Việt thu hút đông đảo người tham gia

Song song đó, NXB Kim Đồng tiếp tục góp mặt với gian hàng sách mang theo loạt tựa truyện được yêu thích cùng hàng ngàn quà tặng, trở thành một trong những khu vực check-in đông đúc nhất tại Ambedo Fiesta.Song song đó, Ambedo Fiesta hiện mở đăng ký gian hàng Fandom, dành cho các cộng đồng mong muốn thể hiện tình yêu với nhân Ambedo Fiesta mùa 6 hiện cũng mở đăng ký gian hàng Fandom, tạo cơ hội để các cộng đồng thể hiện tình yêu với nhân vật, bộ truyện hay vũ trụ mà mình yêu thích:

https://bit.ly/4icnOxk

Khi lễ hội sáng tạo gắn liền với thiện nguyện Yếu tố thiện nguyện tiếp tục là điểm chạm cảm xúc tại Ambedo Fiesta. Các vật phẩm sử dụng mascot chính thức cùng quà tặng từ đối tác sẽ được bày bán tại gian hàng Ambedo Fiesta, với 100% doanh thu dành cho hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, Board Game VN Store mang tới game Mèo Nổ chính hãng với mức giá ưu đãi 149.000 đồng. Với mỗi hộp được bán ra, 10.000 đồng sẽ được đóng góp để cùng Ambedo Fiesta xây dựng hai giếng nước cho đồng bào vùng cao, lan tỏa tinh thần sẻ chia từ chính không gian lễ hội.

Gian hàng Ambedo Fiesta với merch độc quyền & 100% doanh thu làm thiện nguyện sẽ tham gia VPBank Presents T1 Vietnam – The Promise Fulfilled & Esports Festival: Legends Unite

Gian hàng Boardgame VN với nhiều sản phẩm hot

Dàn khách mời quốc tế & Việt Nam được mong chờ Ambedo Fiesta mùa 6 chào đón nhiếp ảnh gia Mit (Nhật Bản) với triển lãm "Path of the Traveler" và Ruri (Singapore) – cosplayer/Vtuber cùng các hoạt động giao lưu độc quyền. Bên cạnh đó là các khách mời Việt quen thuộc như Zing Ruby, Bạch Tiên Sinh, Trần Anh và chị Đinh Thị Cẩm Vân – Trưởng BTC Halloween The Garden & Ambedo Fiesta, cùng họa sĩ Mèo Mốc với buổi ký tặng dự kiến thu hút đông đảo người hâm mộ.

Khách mời Ruri đến từ Singapore

Chị Đinh Thị Cẩm Vân, Bà trùm Cosplay, Trưởng BTC.

Với không gian rộng lớn của Công viên Hồ Tây, tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội cuối năm và tinh thần sáng tạo – cộng đồng xuyên suốt, Ambedo Fiesta mùa 6: Furry Friends được kỳ vọng sẽ là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất dịp cuối năm.