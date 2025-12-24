Xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển tầm cỡ

Hồ Tràm (TP HCM) sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên được giới chuyên môn đánh giá lý tưởng cho phát triển thể thao biển. Theo ghi nhận của phóng viên, vào các dịp cuối tuần, bãi biển Hồ Tràm không còn đơn thuần là nơi "đi dạo - tắm biển - nghỉ dưỡng". Thay vào đó là hình ảnh những nhóm bạn trẻ, gia đình, khách quốc tế sẵn sàng chi trả cho các gói trải nghiệm thể thao biển trong ngày.

Tuy nhiên, để bứt phá và định vị thương hiệu du lịch thể thao biển ở tầm khu vực, Hồ Tràm vẫn đang thiếu một "cú hích" đủ mạnh. Các hoạt động hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ, phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, thiếu sự liên kết và dẫn dắt chung. Chính khoảng trống này khiến tiềm năng du lịch thể thao biển chưa được khai thác tương xứng, làm chậm quá trình xây dựng thương hiệu và khả năng lan tỏa hình ảnh của Hồ Tràm trên bản đồ du lịch khu vực.

Các trò chơi thể thao trên biển luôn thu hút lượng khách, nhất là dòng khách thích trải nghiệm

Giới chuyên gia du lịch cho rằng, sự kiện không chỉ là cuộc chơi ngắn hạn mà còn là công cụ marketing hiệu quả, giúp định vị hình ảnh điểm đến. Một giải đấu được tổ chức bài bản, duy trì thường niên sẽ tạo thói quen cho du khách, thu hút truyền thông và kích thích chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực, mua sắm.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tại Hồ Tràm thừa nhận mong muốn tổ chức sự kiện lớn nhưng còn e dè vì chi phí cao và thiếu sự phối hợp đồng bộ. "Nếu mỗi doanh nghiệp làm riêng lẻ thì rất khó. Chúng tôi cần một chiến lược chung, có sự dẫn dắt của ngành du lịch và chính quyền địa phương để chia sẻ rủi ro, tối ưu nguồn lực" - đại diện một resort chia sẻ.

Ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, cho biết các quy hoạch du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025-2030 đều xác định mục tiêu xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến "an toàn - thân thiện - hấp dẫn".

Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Hồ Tràm cho hay địa phương đặt mục tiêu thu hút 8-10 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó 30%-40% là khách quốc tế; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, bền vững. Song song đó, sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội âm nhạc quốc tế, thể thao, giải golf chuyên nghiệp, lễ hội ẩm thực biển; đầu tư mạnh vào các hoạt động thể thao như lướt ván, lặn biển, đua thuyền…

Trong thời gian tới, Hồ Tràm sẽ phối hợp với ngành du lịch TP HCM, các hiệp hội chuyên môn và doanh nghiệp để từng bước tổ chức các giải thể thao biển quy mô phù hợp, tiến tới xây dựng những sự kiện thường niên như festival thể thao biển, tuần lễ trải nghiệm thể thao - du lịch, các giải đấu mở rộng có yếu tố quốc gia và quốc tế.