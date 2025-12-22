Huế lập kỷ lục doanh thu du lịch hơn 13.000 tỷ đồng. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tổng doanh thu du lịch lần đầu tiên vượt mốc 13.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn mà còn cho thấy bước chuyển rõ nét trong cách Huế khai thác và phát huy giá trị di sản để tạo tăng trưởng bền vững.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã được tổ chức trên phạm vi cả nước. Riêng Huế chủ trì 67 hoạt động quy mô quốc gia và quốc tế, tạo chuỗi sự kiện liên hoàn, duy trì sức nóng điểm đến xuyên suốt cả năm thay vì tập trung theo mùa vụ như trước.

Huế khai thác tốt thế mạnh di sản văn hóa, cảnh quan và không gian đô thị đặc trưng, đồng thời mở rộng sang các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và sự kiện.

Nhờ đó, năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt - con số cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch di sản Huế trên thị trường quốc tế. Không chỉ tăng về lượng, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách cũng được cải thiện, góp phần đưa doanh thu toàn ngành tăng trưởng mạnh.

Hiệu quả từ Năm Du lịch quốc gia thể hiện rõ ở việc Huế đã khai thác tốt thế mạnh di sản văn hóa, cảnh quan và không gian đô thị đặc trưng, đồng thời mở rộng sang các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và sự kiện. Các hoạt động lễ hội, trình diễn, thể thao và du lịch cộng đồng không chỉ tạo giá trị kinh tế trực tiếp mà còn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Huế là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.