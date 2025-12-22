Lần đầu tiên, Việt Nam có "trợ lý du lịch" đồng hành từ A đến Z cho du khách, đảm bảo toàn thông tin chuẩn chỉnh

Trong thời đại số, du lịch chưa bao giờ thiếu thông tin. Chỉ cần vài cú click, du khách có thể tìm thấy hàng nghìn gợi ý điểm đến, khách sạn, tour, review… Thế nhưng, chính sự "bội thực" dữ liệu ấy lại khiến nhiều người bối rối: đâu là thông tin chính xác, đâu là quảng cáo, đâu là trải nghiệm thực sự đáng tin? Việc lên một hành trình tưởng chừng dễ dàng đôi khi lại trở thành bài toán khó, nhất là với du khách quốc tế hoặc những người lần đầu đến Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, một nền tảng dữ liệu du lịch cấp quốc gia lần đầu tiên xuất hiện, được kỳ vọng sẽ giải quyết những "điểm nghẽn" lâu nay của ngành. Đó là Visit Vietnam.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: SG)

Chiều 20/12 tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt trong khuôn khổ Hội thảo "Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch", do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), Tập đoàn Sun Group và Công ty công nghệ thanh toán điện tử toàn cầu Visa phối hợp tổ chức.

Theo lộ trình, Visit Vietnam dự kiến sẽ vận hành chính thức vào quý II/2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch - bước đi được xem là mang tính nền tảng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, trong bối cảnh du lịch Việt Nam vừa chạm mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Visit Vietnam được phát triển trên nền tảng công nghệ dữ liệu tiên tiến do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia xây dựng, với mục tiêu hình thành một môi trường du lịch minh bạch - an toàn - hiệu quả. Tại đây, doanh nghiệp có thể trực tiếp tạo doanh thu và mở rộng thị trường, còn du khách được hỗ trợ tra cứu, lựa chọn và trải nghiệm các dịch vụ đạt chuẩn.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: SG)

Trong đời sống hiện đại, dữ liệu có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống, kinh tế..., đặc biệt với du lịch - ngành kinh tế tổng hợp, phụ thuộc lớn vào dòng khách, hành vi tiêu dùng và trải nghiệm thực tế. Chính vì vậy, Visit Vietnam được xây dựng theo tiêu chí cốt lõi của chuyển đổi số: "dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống". Nghĩa là dữ liệu phải chính xác, đầy đủ thông tin cần thiết, được làm sạch để loại bỏ sai lệch và quan trọng nhất là luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Nền tảng được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. Sun Group đảm nhiệm vai trò phát triển, vận hành hạ tầng công nghệ, trong khi Visa cung cấp dữ liệu thanh toán quốc tế, mô hình phân tích hành vi chi tiêu và tiêu chuẩn bảo mật, giúp Visit Vietnam tiệm cận chuẩn vận hành du lịch thông minh của nhiều quốc gia trên thế giới. Sự tham gia của Sun Group mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là doanh nghiệp đang vận hành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại nhiều điểm đến trọng yếu trên cả nước. Từ thực tiễn đó, Sun Group hiểu rõ những bất cập khi dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: SG)

Ở góc độ trải nghiệm, Visit Vietnam được định vị như một "trợ lý du lịch ảo" đồng hành xuyên suốt hành trình của du khách. Trên một nền tảng thống nhất, du khách có thể tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực, xây dựng lịch trình cá nhân hóa, đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hay phương tiện di chuyển, đồng thời nhận các cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nền tảng cung cấp bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, giúp theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành. Các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ cũng có thêm một kênh chính thức để tiếp cận thị trường, quản trị sản phẩm và nắm bắt xu hướng tiêu dùng.

Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu thanh toán quốc tế từ Visa giúp Visit Vietnam phát triển các báo cáo phân tích chuyên sâu về hành vi chi tiêu, mùa vụ và phân khúc khách - lần đầu tiên doanh nghiệp du lịch Việt Nam có trong tay một công cụ phân tích chuẩn hóa, cập nhật liên tục để tối ưu sản phẩm và chiến lược tiếp thị.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: SG)

Khi dữ liệu được đảm bảo đúng - đủ - sạch - sống, Visit Vietnam không chỉ là một nền tảng dữ liệu, mà còn được kỳ vọng trở thành "trợ lý du lịch chuẩn A - Z", giúp du khách yên tâm hơn trong từng quyết định và góp phần đưa trải nghiệm du lịch Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.