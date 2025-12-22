Nhân viên quán trà sữa gội đầu ngay tại bồn rửa ở quầy pha chế, trong bồn vẫn còn dụng cụ dùng để ép trái cây

Trong bối cảnh các quán trà sữa, trà trái cây mọc lên ngày càng nhiều, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm. Chỉ một hình ảnh hay hành động nhỏ tại quầy pha chế cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng. Chính vì vậy, những sự việc liên quan đến quy trình chế biến đồ uống luôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là khi được lan truyền trên mạng xã hội, điển hình như sự việc dưới đây.

Theo Sohu, sự việc xảy ra tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video cho biết bản thân tận mắt chứng kiến một nhân viên tại một quán trà trái cây gội đầu ngay trong bồn rửa ở khu vực quầy pha chế. Theo chia sẻ của người đăng video, trong bồn rửa lúc đó vẫn còn đặt dụng cụ dùng để ép, giã trái cây - điều này khiến người xem không khỏi bức xúc. Đáng nói ngay sau đó, dụng cụ trong bồn còn được một nhân viên khác lấy ra để tiếp tục chế biến đồ uống cho khách, khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận về mặt vệ sinh.

(Nguồn: Jiupai News)

Người đăng tải đoạn video cho rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc thực hiện hành động như vậy ngay trước mặt khách hàng là điều không phù hợp. Người này chia sẻ bản thân từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống và cho biết, yêu cầu tối thiểu đối với nhân viên là phải buộc hoặc búi tóc gọn gàng khi làm việc. Theo mô tả trong bài đăng, vật màu trắng xuất hiện trong bồn nước chính là dụng cụ dùng để giã trái cây; sau khi nhân viên gội đầu xong, đồng nghiệp của cô đã trực tiếp sử dụng dụng cụ này để chế biến đồ uống cho khách.

Nguyên văn bài đăng nêu rõ sự bức xúc trước hành động được cho là thiếu chuẩn mực, đồng thời cho rằng nếu có nhu cầu vệ sinh cá nhân thì cũng không nên thực hiện tại khu vực pha chế và càng không nên làm ngay trước mặt khách hàng. Theo người này, việc nhân viên quay lại gội đầu ngay sau khi khách vừa gọi đồ cho thấy sự chủ quan, xem nhẹ các quy định cơ bản về vệ sinh trong ngành ăn uống.

Sau khi sự việc lan truyền, quản lý của quán trà trái cây liên quan đã lên tiếng xác nhận vụ việc là có thật. Phía cửa hàng cho biết đã nắm rõ tình hình và tiến hành xử phạt nhân viên bằng hình thức trừ lương. Đồng thời, trong thời gian tới, quán sẽ áp dụng quy định bắt buộc nhân viên phải búi tóc gọn gàng trong suốt quá trình làm việc nhằm tránh tái diễn những tình huống tương tự.

Trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng mỉa mai, đặt câu hỏi về mức độ an toàn của đồ uống khi được chế biến trong điều kiện như vậy. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng, chỉ nhìn qua hình ảnh thì chưa thể khẳng định đó là hành vi "gội đầu" theo nghĩa thông thường, có thể chỉ là xả nước phần tóc bị bẩn. Tuy nhiên, không ít người phản bác rằng, dù là với lý do gì thì việc vệ sinh cá nhân tại khu vực pha chế vẫn là điều không nên xảy ra.

Thực tế, trong ngành dịch vụ ăn uống, các quy định về vệ sinh luôn được xem là "lằn ranh đỏ". Từ trang phục, mái tóc cho đến khu vực thao tác đều phải đảm bảo sạch sẽ, tách biệt rõ ràng giữa sinh hoạt cá nhân và chế biến thực phẩm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, đồng thời khiến khách hàng mất niềm tin. Vụ việc lần này một lần nữa cho thấy, bên cạnh chất lượng đồ uống, việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh vẫn là yếu tố cốt lõi mà các hàng quán cần đặc biệt chú trọng.