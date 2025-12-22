Festival 2025: Ngày hội siêu lớn của gia đình SEMV - cháy hết mình!

Trao giải cho đội chiến thắng SEMV Talent Show.

Xuyên suốt chương trình, không khí lễ hội được lan tỏa thông qua chuỗi hoạt động đa dạng. Các khu vực check-in, photobooth, chụp ảnh 360 độ, gian hàng trải nghiệm cùng không gian âm nhạc sôi động nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc, nơi người tham dự cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự hiện diện đông đủ và tinh thần tham gia hào hứng đã góp phần tạo nên bức tranh lễ hội trẻ trung, gần gũi và giàu năng lượng.

Tiết mục biểu diễn sôi động do cán bộ nhân viên SEMV thể hiện.

Ông Park Jong Bae – Tổng Giám đốc công ty SEMV đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên vì sự đồng hành và nỗ lực trong suốt năm qua, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường sắp tới của tập thể SEMV:

"Thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ nhân viên vì những nỗ lực và sự đồng hành trong năm 2025. Tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết đã được khẳng định, SEMV sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2026"

Khoảnh khắc các lãnh đạo SEMV truyền đi thông điệp tiếp tục bứt phá năm 2026.

Những chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành đã tạo nên một khoảng lặng cảm xúc, trước khi không khí lễ hội tiếp tục được nối dài bằng các hoạt động sôi động của chương trình.

Sau chuỗi hoạt động trải nghiệm, không khí sự kiện được nối tiếp bằng không gian âm nhạc đầy năng lượng với các tiết mục đến từ những hội thi nội bộ, phần trình diễn của nghệ sĩ khách mời cùng sự góp mặt của DJ. Âm nhạc, ánh sáng và sự tương tác tự nhiên giữa sân khấu và khán giả đã tạo nên bầu không khí cởi mở, nơi mọi người cùng hòa mình vào nhịp điệu chung của lễ hội.

Không khí sôi động tại các khu vực check-in của SEMV FESTIVAL DAY 2025.

Đứng sau toàn bộ công tác tổ chức của SEMV Festival Day 2025 là THD Event - đơn vị tổ chức sự kiện đồng hành cùng SEMV trong chương trình lần này. Với vai trò xây dựng kịch bản tổng thể, điều phối các hạng mục và triển khai không gian lễ hội, THD Event đã góp phần đảm bảo chương trình diễn ra liền mạch, chỉn chu và mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự.

Không khí sôi động tại các khu vực check-in của SEMV FESTIVAL DAY 2025.

Khép lại SEMV Festival Day 2025 là những hình ảnh tràn đầy năng lượng và cảm xúc tích cực. Sự kiện không chỉ ghi dấu bởi quy mô, mà còn bởi tinh thần gắn kết được lan tỏa một cách tự nhiên, mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phía trước của tập thể SEMV.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN THD

Hotline/Zalo: 0968 34 2020

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 69 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

Văn phòng TP. HCM: Tầng 2 tòa TKG số 124 Bạch Đằng, Phường Tân Xuân Hoà , TP. Hồ Chí Minh

Website: https://thdevents.com.vn/

Email: marketing@thdtravel.com.vn