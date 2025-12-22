Đại sứ toàn cầu của Dior và Chanel mặc cả ở chợ Đà Nẵng, cũng phải xuống nước nũng nịu như ai

Trong chuyến ghé thăm Đà Nẵng được hé lộ trong trailer mới của chương trình Are You Sure mùa 2, bộ đôi Jimin và Jungkook đã mang đến cho khán giả một lát cắt vừa đời thường vừa gần gũi đáng yêu. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực địa phương hay khám phá cảnh sắc miền Trung, 2 thần tượng toàn cầu còn dành thời gian hoà mình vào nhịp sống bản địa, nơi văn hóa truyền thống trở thành trải nghiệm không thể thiếu trong hành trình tại Việt Nam.

Trạm tiếp theo của Jimin và Jungkook trong chương trình Are You Sure mùa 2 là Đà Nẵng

Một trong những khoảnh khắc khắc nghiệt chú ý nhất chính là cảnh Jimin và Jungkook ghé thăm chợ hàng ở Đà Nẵng để mua sắm vào lưu niệm. Khi lựa hai chiếc áo ưng ý, Jimin chủ động dùng tiếng Anh để xin giảm giá. Chưa rõ mức giá ban đầu là bao nhiêu, nhưng biểu cảm của nam idol khi mặc cả mới là điều khiến người xem không khỏi bật cười. Từ ánh mắt chờ đợi đến giọng điệu được nhiều người cho là nũng nịu đều khiến khán giả cảm thất vô cùng thích thú.

Jungkook và Jimin mua đồ ở chợ

Cuối cùng, sự mặc cả của anh chàng đã mang lại kết quả. Chủ sạp hàng vui vẻ chấp nhận giảm giá, còn Jimin và Jungkook thì không giấu được niềm vui chiến thắng nho nhỏ. Khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành điểm nhấn thú vị, bởi nó cho thấy dù là ngôi sao hàng đầu thế giới, họ vẫn háo hức và hồi hộp như bất kỳ du khách nào khi lần đầu trải nghiệm văn hoá mua bán ở chợ Việt.

Hai thành viên nhiệt tình trả giá món đồ mình muốn mua

Ngay khi trailer vừa được tung ra, cộng đồng người hâm mộ BTS nhanh chóng lan toả đoạn video này với vô số bình luận hài hước. Nhiều người thích thú chia sẻ rằng: "Dù có là Đại sứ toàn cầu thì đến chợ Việt Nam cũng phải trả giá như ai", "Hóa ra idol toàn cầu cũng mặc cả như mình". Thậm chí có fan còn tự nhận thua kém khi cho rằng Jimin và Jungkook mặc cả còn khéo léo hơn cả người bản địa: "Tôi còn không dám mặc cả với shop lạ", "Trả giá còn hơn người bản địa mình nữa",...

Được biết, địa điểm mà cả hai ghé thăm là chợ Hàn, một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và sầm uất nhất Đà Nẵng. Nằm ngay trung tâm thành phố, chợ Hàn từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Nơi đây nổi tiếng với các mặt hàng đa dạng từ quần áo, vải vóc, đặc sản miền Trung cho đến đồ lưu niệm thủ công.

Chắc hẳn những trải nghiệm giản dị nhưng đầy tiếng cười thì Jimin và Jung đã có một chuyến đi Đà Nẵng đáng nhớ. Người hâm mộ cũng đang rất mong chờ ngày tập mới được phát sóng để được theo dõi trọn vẹn câu chuyện du lịch vừa dễ thương vừa gần gũi của bộ đôi.