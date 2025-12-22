1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên

Thành phố đón loạt tăng trưởng ấn tượng về du lịch

Khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế xác lập một dấu mốc đáng nhớ khi tổng thu từ hoạt động du lịch lần đầu vượt ngưỡng 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% và cao nhất từ trước đến nay.

Thành quả này không chỉ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau giai đoạn trầm lắng, mà còn phản ánh hướng đi mới của Huế trong việc khai thác chiều sâu giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Riêng Huế đóng vai trò trung tâm với 67 hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế, tạo nên chuỗi sự kiện liên tục, giúp điểm đến duy trì sức hấp dẫn quanh năm, thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Nhờ hiệu ứng lan tỏa đó, năm 2025, Huế đón trên 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm trước. Trong số này, khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của du lịch di sản Huế trên bản đồ du lịch quốc tế. Cùng với sự gia tăng về lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân cũng được cải thiện, góp phần thúc đẩy doanh thu toàn ngành tăng trưởng ấn tượng.

Hiệu quả của Năm Du lịch quốc gia còn thể hiện ở việc Huế đã phát huy hiệu quả lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan và không gian đô thị đặc trưng, đồng thời từng bước đa dạng hóa sản phẩm với các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch sự kiện.

Ghi dấu trong sự kiện trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại nhà hát 200 tỷ đồng

Tháng 10 vừa qua, điểm cầu truyền hình chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế được tổ chức với sự phối hợp giữa UBND TP Huế và Ban Văn hóa – Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam.

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của học sinh, phụ huynh và đông đảo khán giả trên cả nước, đặc biệt là những người theo dõi hành trình của thí sinh Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Duy Khoa là đại diện duy nhất của khu vực miền Trung góp mặt trong trận chung kết năm nay.

Đáng chú ý, đây là năm thứ ba liên tiếp Huế được lựa chọn đăng cai điểm cầu truyền hình chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của địa phương trong các sự kiện văn hóa – giáo dục quy mô quốc gia.

Ảnh: Internet

Điểm cầu chung kết Olympia 2025 tại Huế được tổ chức tại Nhà hát Sông Hương – công trình văn hóa có quy mô 1.000 chỗ ngồi, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Nhà hát sở hữu thiết kế kiến trúc độc đáo, trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian đô thị Huế bên dòng sông Hương thơ mộng.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, Nhà hát Sông Hương cho phép phóng tầm nhìn ra sông Hương, sông An Cựu cùng nhiều công trình, danh thắng tiêu biểu của thành phố như nhà ga Huế hơn 100 năm tuổi, cầu Bạch Hổ, Dã Viên, cầu Trường Tiền…

Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Công trình được thiết kế hài hòa với cảnh quan và kiến trúc xung quanh. Nhà hát gồm 700 chỗ ngồi ở tầng 1 và 300 chỗ ở tầng 2, cùng các không gian chức năng phụ trợ, trong đó khu vực khán giả và sân khấu giữ vai trò trung tâm, thể hiện rõ đặc trưng của một nhà hát chuyên nghiệp.

Cảnh sắc 4 mùa đẹp khó quên

Mùa du lịch tại Huế thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến khoảng tháng 4 năm sau, trong đó khoảng 3–4 tháng đầu năm được xem là thời điểm lý tưởng nhất khi thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Với những du khách yêu thích thiên nhiên, đặc biệt là núi và biển, muốn ngắm bình minh, hoàng hôn rực rỡ, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 là lựa chọn phù hợp, khi nắng đẹp, biển trong xanh nhất trong năm.

Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Khí hậu Huế không phân chia rõ rệt mùa khô – mùa mưa mà chủ yếu gồm mùa mưa và mùa ít mưa. Giai đoạn ít mưa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, thời tiết nóng và khá oi. Từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau là mùa mưa, trời chuyển lạnh; riêng tháng 10 và 11 thường trùng với mùa bão, mưa lớn kéo dài.

Mùa xuân ở Huế diễn ra từ cuối tháng 1 đến tháng 3, với nắng nhẹ, không khí trong lành, đôi lúc se lạnh. Từ tháng 4 đến tháng 7 là mùa hè nắng nóng, song lại rất thích hợp cho những chuyến du lịch biển. Huế vào hè rực rỡ với sắc vàng hoa điệp, hồng của muồng hoa đào, tím bằng lăng…

Sang tháng 8, thành phố bước vào thu – thời điểm được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong năm. Du khách sẽ có cơ hội ngắm những thành quách, cung điện vàng son, những lăng tẩm uy nghiêm, trải nghiệm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như sông Hương, núi Bạch Mã, đầm phá Tam Giang, vịnh Lăng Cô… trong non xanh nắng vàng, với sắc trời xanh trong tuyệt đẹp.

Về phương tiện di chuyển, du khách có thể lựa chọn máy bay với các hãng khai thác đường bay đến sân bay Phú Bài. Thời gian bay từ Hà Nội khoảng 1 giờ 15 phút, từ TP.HCM khoảng 1 giờ 30 phút, giá vé dao động tùy từng thời điểm trong năm. Tàu hỏa cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích để ngắm cảnh dọc đường; hoặc xe khách giường nằm sẽ là phương án tiết kiệm.

Khi tham quan Huế, để chủ động và tiết kiệm chi phí, du khách có thể thuê xe máy tại nơi lưu trú, với giá khoảng 80.000 đồng/ngày cho xe số và 130.000 đồng/ngày cho xe tay ga, chưa bao gồm xăng (Giá tham khảo, có thể thay đổi tùy thời điểm).

Bên cạnh đó, xích lô cũng là trải nghiệm thú vị, giúp du khách thong thả dạo quanh thành phố, ghé thăm các điểm nổi tiếng như cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba…, vừa tham quan vừa nghe những câu chuyện địa phương từ chính người đạp xe.

(Tổng hợp)