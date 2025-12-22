Cuối năm rồi, đi đâu để vừa “đổi gió” vừa có ảnh xịn mang về?

Không phải leo núi, không cần đi xa, cũng chẳng phải điểm du lịch đông nghịt người, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo mở ra một kiểu trải nghiệm rất khác: khám phá nghệ thuật thị giác giữa thiên nhiên. Tại đây bạn vừa được khám phá các tác phẩm nghệ thuật, vừa được đi dạo giữa rừng, vừa có cả tá ảnh đẹp mang về. Nghe thôi đã thấy hợp vibe rồi đúng không?

Điểm khiến Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo khác biệt hoàn toàn so với các không gian triển lãm trong thành phố chính là cách nghệ thuật được đặt giữa cảnh quan tự nhiên, đây là nơi lưu trú của hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Không gian mở với rừng thông bao quanh và ánh sáng thay đổi theo từng khung giờ trong ngày – tất cả khiến mỗi khoảnh khắc trở thành một trải nghiệm cá nhân hóa.

Tháng 11 này, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo vừa chính thức ra mắt 8 tác phẩm mới trong khuôn khổ triển lãm kỷ niệm 10 năm dự án Art in the Forest. Các tác phẩm điêu khắc mang ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ: hình khối lớn, chất liệu đa dạng, từ kim loại, đá, gỗ đến những kết cấu đầy thử nghiệm. Điều thú vị là chúng không "đứng riêng lẻ" mà hòa vào cảnh sắc rừng thông, tạo nên những góc trưng bày có 1-0-2.

Bạn có thể đi bộ thong thả, vừa ngắm tác phẩm, vừa lắng nghe tiếng chim hót và lưu lại những tấm hình kỷ niệm. Cũng là đi "bảo tàng" nhưng chuyến ghé thăm này nhẹ nhàng, cực chill và tràn ngập màu xanh. Ngay cả khi bạn không am hiểu nghệ thuật, FCAM vẫn tạo ra không gian dễ tiếp cận vì ở đây, cảm xúc quan trọng hơn những quy chuẩn.

Chỉ cách Hà Nội 45 phút, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo hoàn toàn phù hợp cho một chuyến đi trong ngày:

Buổi sáng:

Xuất phát từ Hà Nội, chỉ mất 45 phút là bạn đã tới Flamingo Đại Lải Resort - khuôn viên bảo tàng. Hãy thử bắt đầu một ngày mới bằng trải nghiệm tản bộ giữa rừng thông, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật và tận hưởng không khí trong lành.

Buổi trưa:

Thưởng thức bữa trưa ngay trong khu resort với nhiều lựa chọn từ nhà hàng Á – Âu đến các quán cafe có view xanh mướt. Không cần lo tìm chỗ, cũng không phải di chuyển nhiều.

Buổi chiều:

Dành thời gian chụp ảnh hoặc tiếp tục khám phá thêm các góc nghệ thuật khác trong khuôn viên, trong nhà và ngoài trời. Nếu muốn trải nghiệm sâu hơn, bạn có thể tham gia các workshop hoặc hoạt động thủ công – rất phù hợp cho nhóm bạn, cặp đôi hoặc những ai thích trải nghiệm sáng tạo.

Điểm check-in nghệ thuật hot cuối năm – đặc quyền miễn phí cho học sinh, sinh viên

Tin vui cho giới trẻ: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo đang áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa cho học sinh – sinh viên. Chắc chắn đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi cuối năm vừa tiết kiệm, vừa chất lượng, lại mang về loạt ảnh khác hẳn những điểm check-in quen thuộc.

Cuối năm rồi, nếu chưa biết đi đâu, thử đổi gió bằng một buổi đi bảo tàng giữa rừng thông xem sao. Biết đâu, bạn lại tìm được một nguồn năng lượng mới cho năm sắp tới!