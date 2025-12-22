Ai còn để điện thoại, giấy tờ tùy thân ở ghế máy bay thì phải dừng lại ngay!

Trong những chuyến bay đông khách, đặc biệt vào dịp cuối năm và mùa cao điểm du lịch, không ít hành khách có thói quen để điện thoại, ví tiền hay hộ chiếu vào ngăn ghế phía trước để tiện sử dụng trong suốt chuyến bay. Đây là hành động quen thuộc và tưởng như vô hại, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà không phải ai cũng để ý.

Khi máy bay hạ cánh, tâm lý chung của nhiều người là vội vàng đứng dậy, lấy hành lý xách tay trên khoang chứa phía trên và nhanh chóng rời khỏi máy bay. Trong lúc đó, những món đồ nhỏ được đặt ở ngăn ghế trước rất dễ bị bỏ quên. Không ít trường hợp chỉ đến khi ra khỏi cửa máy bay hoặc thậm chí đã rời sân bay, hành khách mới phát hiện điện thoại, ví tiền hay hộ chiếu không còn bên mình.

Điện thoại, ví tiền hay giấy tờ tùy thân là những thứ dễ bị bỏ quên nhất trên máy bay

Theo chia sẻ của các tiếp viên hàng không, đồ vật bị bỏ quên nhiều nhất sau mỗi chuyến bay thường là điện thoại, tai nghe không dây, pin dự phòng và giấy tờ cá nhân. Những vật dụng này có kích thước nhỏ, dễ lọt khỏi tầm mắt khi hành khách đứng dậy, đặc biệt trong bối cảnh cabin đông đúc và ai cũng vội vã. Việc quay lại tìm đồ sau khi đã rời máy bay không hề đơn giản, thậm chí có thể không khả thi nếu chuyến bay đã được dọn dẹp để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Như trường hợp của một hành khách để quên đồ sau khi hạ cánh tại sân bay Frankfurt, nam hành khách này đã để quên chiếc túi đựng máy ảnh ở ghế phía trước. Sau khi xuống máy bay anh mới phát hiện và lập tức liên hệ với nhân viên sân bay để tìm lại đồ thất lạc. Tương tự, trường hợp của chị Hải An (Phường An Khánh, TP.HCM) cho biết: “Trên chuyến bay từ Philippines về Việt Nam, khi máy bay hạ cánh do có việc gấp nên mình nhanh chóng lấy hành lý từ khoang chứa ở trên sau đó đi một mạch ra khỏi sân bay nhưng lại quên rằng pin sạc điện thoại dự phòng vẫn còn để trên ngăn ghế phía trước. Tuy nhiên, một ngày sau mình mới biết rằng sạc dự phòng đã bị bỏ quên trên máy bay.”

Chị Nhã Vy (Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM chia sẻ rằng, trong chuyến bay trở về từ Bali, chị từng vô tình để quên hộ chiếu trên ghế. Rất may, khi quay lại, chị đã được nhân viên kịp thời hỗ trợ lấy lại giấy tờ, đồng thời nhắc nhở chị lần sau cần kiểm tra kỹ hành lý và giấy tờ trước khi rời máy bay

Một trường hợp khác, có lần vợ của một hành khách trên chuyến bay Emirates đã để quên cuốn nhật ký trên ngăn ghế phía trước. Sau đó, tiếp viên hàng không đã liên hệ với đôi vợ chồng này và tìm cách trao trả cuốn nhật ký trong một chuyến bay khác đến thành phố gần nơi họ sinh sống.

Nhiều hành khách chia sẻ trường hợp bỏ quên đồ trên máy bay

Theo Người Lao Động, trường hợp khách bỏ quên tài sản trên máy bay và được nhân viên hãng hàng không trả lại diễn ra khá thường xuyên. Mỗi năm, tiếp viên, nhân viên mặt đất của VNA Group nhặt được và trả lại hàng chục tài sản có giá trị bị bỏ quên trên máy bay cho hành khách.

Ngoài nguy cơ bị bỏ quên, để đồ cá nhân ở ghế trước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bị thất lạc hoặc lấy nhầm. Trong quá trình hành khách đứng lên, di chuyển hoặc khi tiếp viên thu dọn cabin, đồ vật không được chú ý có thể rơi sang hàng ghế khác mà chủ nhân không hề hay biết. Với những món đồ chứa thông tin cá nhân như điện thoại hay ví tiền, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tài sản mà còn kéo theo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân.

Để hạn chế nguy cơ quên hoặc thất lạc đồ cá nhân khi ngồi trên máy bay, hành khách cần lưu ý:

- Nên cất các vật dụng quan trọng như điện thoại, hộ chiếu, ví tiền vào túi xách nhỏ đeo người hoặc balo xách tay có khóa kéo, hạn chế để ở ngăn ghế phía trước.

- Trước khi máy bay hạ cánh, chủ động kiểm tra lại khu vực chỗ ngồi, đặc biệt là ngăn ghế phía trước, để đảm bảo không bỏ sót đồ dùng cá nhân.

- Nếu phát hiện quên đồ sau chuyến bay, cần nhanh chóng liên hệ với tiếp viên hàng không, quầy Lost & Found của hãng bay hoặc bộ phận hỗ trợ tại sân bay để được hướng dẫn tìm lại.

- Lưu giữ thông tin chuyến bay và số ghế ngồi, giúp quá trình truy tìm đồ thất lạc diễn ra nhanh và thuận tiện hơn.