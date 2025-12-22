Ngọn núi ở Nghệ An cao chỉ hơn 100m, du khách nhận xét cảnh như nước ngoài, trên đỉnh có di tích đặc biệt

Không chỉ có biển Cửa Lò hay làng Sen quê Bác Hồ, Nghệ An còn có một điểm đến vừa gần trung tâm, vừa mang vẻ đẹp hoang dã như “thảo nguyên nước ngoài”. Đó là núi Lam Thành, thuộc huyện Hưng Nguyên cũ – nơi mà những năm gần đây đang trở thành điểm cắm trại, dã ngoại mới được giới trẻ yêu thích, đồng thời cũng là một di tích lịch sử cấp Quốc gia được ghi dấu từ hàng trăm năm trước.

Ngọn núi hơn 100m mang trong mình di tích cổ hàng trăm năm tuổi

Theo Cổng thông tin du lịch tỉnh Nghệ An, núi Lam Thành (hay còn gọi là núi Thành) nằm trên địa bàn xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên cũ, cách trung tâm khoảng 10–15km. Dù chỉ cao hơn 150m, ngọn núi này vẫn nổi bật giữa vùng đồng bằng sông Lam trù phú nhờ dáng núi uốn lượn, thế “tựa sơn – vọng thủy” hiếm có.

Ảnh Báo Nghệ An

Từ trung tâm Vinh, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo tuyến đê sông Lam, chỉ mất khoảng 40–50 phút là đến chân núi. Đường lên đỉnh khá dốc, phải gửi xe và leo bộ, nhưng đổi lại, hành trình mang lại cho người đi cảm giác khám phá thực sự — đặc biệt vào những ngày nắng đẹp, tầm nhìn từ sườn núi mở ra khung cảnh ruộng đồng và sông Lam bao la bên dưới.

Trên đỉnh núi là thành cổ Lam Thành, còn được người dân địa phương gọi là Thành Rum. Theo Báo Tiền Phong, công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIV, dưới thời Hồ Quý Ly, với mục đích củng cố phòng tuyến phía Nam Đại Việt. Thành có chiều dài gần 1.000m, bề ngang khoảng 500m, thu hẹp ở hai đầu, và được xây bằng đá son cùng đá vôi – một kỹ thuật hiếm thấy ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Một vài tàn tích còn lại của thành cổ trên núi Lam Thành (Ảnh Tổng hợp)

Báo VnExpress ghi nhận, nhiều đoạn tường thành còn sót lại cao 2–3,5m, chạy men theo triền núi tạo nên khung cảnh cổ kính, nhuốm màu rêu phong. Dưới chân núi là hệ thống đền, chùa, miếu như đền thờ Nguyễn Biểu, đền Vua Lê, đền Thanh Liệt... tạo thành quần thể gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của vùng đất Nghệ.

Năm 1962, toàn bộ khu vực núi Lam Thành và di tích Thành Rum chính thức được xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp Quốc gia. Từ đó đến nay, nơi đây vừa là điểm đến cho các nhà nghiên cứu lịch sử, vừa là không gian hành hương và tham quan cho du khách muốn tìm hiểu về vùng đất cổ Hưng Nguyên – cái nôi văn hóa lâu đời bên dòng sông Lam.

Chân núi là ngôi đền cổ (Ảnh Tiền Phong)

Cắm trại trên “thảo nguyên nước ngoài” chỉ cách trung tâm 10km

Không chỉ mang giá trị lịch sử, núi Lam Thành những năm gần đây còn trở thành điểm “check-in” được nhiều bạn trẻ ở Nghệ An, Hà Tĩnh và cả du khách từ các tỉnh lân cận tìm đến. Nguyên nhân là bởi khu vực bãi cỏ rộng trên đỉnh núi – nơi được ví như “thảo nguyên thu nhỏ”, vừa hoang sơ, vừa yên bình.

Theo Báo Nghệ An, bãi cỏ nằm ở gần khu vực đỉnh núi, chưa được khai thác du lịch nên vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên, phủ đầy sắc xanh vào mùa nắng. Để đến được đây, du khách cần leo bộ khoảng 20–30 phút sau khi gửi xe dưới chân núi. Hành trình không quá khó, nhưng nên chọn ngày khô ráo, tránh leo vào lúc trời mưa hoặc ẩm ướt vì đường dốc và trơn trượt.

“Thời điểm đẹp nhất để cắm trại là vào buổi chiều, sau 3 giờ. Lúc đó, ánh nắng vàng rải đều trên sườn núi và du khách có thể ngắm hoàng hôn buông xuống dòng sông Lam. Buổi tối, chỉ cần dựng lều, đốt một bếp nhỏ, nhâm nhi tách trà nóng là đủ thấy bình yên”, du khách Thương Vang chia sẻ trên Báo Nghệ An.

Ảnh Báo Nghệ An

Những người từng trải nghiệm cũng cho biết nên mang theo đầy đủ nước uống, đồ ăn nhẹ và dụng cụ cắm trại, bởi khu vực đỉnh núi chưa có dịch vụ cho thuê hoặc bán hàng. Ngoài ra, cần chú ý bảo vệ môi trường, không đốt rác hay để lại đồ nhựa, vì khu vực này vẫn còn là thảo nguyên tự nhiên chưa được quy hoạch du lịch.

Vào những ngày nắng, thảo nguyên trên núi Lam Thành trở thành phông nền lý tưởng cho các buổi chụp ảnh, picnic, hoặc đơn giản là để “đổi gió” khỏi sự ồn ào của thành phố. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều bạn trẻ ví nơi đây “chẳng khác gì khung cảnh trong phim châu Âu” khi nắng chiều buông xuống, sương nhẹ bao phủ các dãy đồi thấp thoáng bóng trâu bò ăn cỏ.

Báo Phụ Nữ Online nhận xét: “Không gian ở Lam Thành tĩnh lặng, trong lành, tách biệt hoàn toàn khỏi phố thị. Dù chỉ cao hơn 100m nhưng nơi đây lại khiến du khách ngỡ như đang lạc vào một miền cao nguyên xa xôi”.

Ảnh Báo Nghệ An

Giữa vùng đồng bằng sông Lam lộng gió, ngọn núi nhỏ bé này lại mang trong mình hai giá trị song hành: một quá khứ lịch sử hào hùng và một hiện tại bình yên, thơ mộng. Có lẽ chính sự đối lập ấy – giữa cổ kính và tự nhiên, giữa quá khứ và hiện tại – đã khiến Lam Thành trở thành một trong những điểm đến đáng để ghé thăm nhất khi bạn đặt chân tới Nghệ An.