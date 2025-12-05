1 điểm du lịch lọt được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2025: Tiểu Paris ở nơi lưng chừng núi, khách Việt, khách Tây đều mê tít

Đà Lạt năm 2025 không chỉ “đẹp như mọi năm” mà còn trở thành cái tên dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google, trong chủ đề Du lịch của Year in Search 2025. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: điều gì khiến một thành phố vốn đã quá quen thuộc với du khách, lại có thể “hot” trở lại và giữ sức nóng suốt cả năm như vậy?

Theo tổng hợp từ Google Year in Search 2025, trong top 10 từ khóa du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất, cả 10 đều là điểm đến trong nước, và Đà Lạt (Lâm Đồng) giữ vị trí số một. Lượng tìm kiếm liên quan đến Đà Lạt không chỉ bùng nổ theo mùa cao điểm, mà trải dài quanh năm, phản ánh mức độ quan tâm ổn định của du khách với thành phố này.

Google ghi nhận các “đỉnh sóng” tìm kiếm về Đà Lạt rơi vào ba giai đoạn: cuối tháng 12 – mùa cỏ hồng và mùa lễ hội cuối năm; đầu tháng 2 – mùa mai anh đào nở; và mùa hè (tháng 6–8) – khi cả nước nắng nóng, du khách đổ lên cao nguyên Lâm Viên để tránh nóng. Như vậy, Đà Lạt không còn là điểm đến “đi vào một mùa”, mà trở thành lựa chọn 4 mùa đều có lý do để xách balo lên đường.

Khí hậu mát mẻ và “lịch sự kiện” thiên nhiên quanh năm

Lợi thế đầu tiên không thay đổi nhưng chưa bao giờ lỗi thời của Đà Lạt là khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm – “đi trốn nóng” giữa cao nguyên luôn là nhu cầu thật, nhất là trong bối cảnh các đô thị lớn nắng nóng kéo dài. Trên nền khí hậu dễ chịu ấy, 2025 chứng kiến việc “đóng khung” rõ hơn các mùa đẹp trong năm: săn mây, săn hoa, săn cỏ hồng, khiến du khách dễ lên lịch và tìm kiếm thông tin.

Hoa mai anh đào ở Đà Lạt. Ảnh: VTC News

Đầu năm là thời điểm mai anh đào nở, nhuộm hồng nhiều cung đường quanh hồ Tuyền Lâm, Trại Mát, các khu dân cư cũ, biến cả thành phố thành một bối cảnh phim lãng mạn. Giữa năm là mùa du lịch hè với các hoạt động cắm trại, trekking, picnic bên suối, bên rừng thông, rất hợp với nhóm bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ. Cuối năm, mùa cỏ hồng, dã quỳ, sương mù dày hơn, các sự kiện lễ hội, countdown, chương trình ánh sáng… khiến Đà Lạt trở thành điểm “chốt năm” quen thuộc của nhiều người.

Điểm đến mới và xu hướng “trải nghiệm sâu”

Nếu vài năm trước, hành trình đến Đà Lạt chủ yếu xoay quanh những cái tên quen thuộc như hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình yêu, Langbiang, ga Đà Lạt…, thì 2025 là năm bùng nổ của loạt điểm đến mang tính trải nghiệm sáng tạo và “sống ảo”. Nhiều khu tổ hợp du lịch – chụp ảnh – vui chơi như Mongo Land, các khu vườn chủ đề, nông trại giải trí, thác – khu sinh thái được làm mới… góp phần làm phong phú thêm danh sách dừng chân.

Đường trượt khổng lồ này là đường trượt khô dài nhất Việt Nam. Ảnh: @mongoland.dalat qua Instagram

Song song, xu hướng trải nghiệm “deep” hơn cũng rõ rệt: các tour kết hợp thác Bobla, khu nghỉ dưỡng giữa rừng, nông trại rau – hoa, nhà thờ cổ, dinh thự cũ, tàu cổ Trại Mát được thiết kế lại theo hướng ít điểm nhưng nhiều cảm xúc. Thay vì chạy check‑in 10–15 chỗ một ngày, du khách có xu hướng dành nhiều thời gian hơn tại mỗi điểm, thưởng thức không gian, chụp ảnh, uống cà phê, đọc sách hoặc đơn giản là đi bộ giữa rừng thông.

2025 cũng là năm mà cảm giác “chọn chỗ ở tại Đà Lạt khó ngang chọn điểm tham quan” rõ nét hơn, vì số lượng và phong cách lưu trú quá đa dạng. Homestay, bungalow, villa, glamping, resort quanh hồ Tuyền Lâm, dọc các triền đồi, hoặc nằm sâu trong rừng thông đều có mặt, phục vụ từ nhóm bạn trẻ thích sống ảo đến gia đình cần không gian yên tĩnh.

Đáng chú ý là xu hướng glamping và camping cao cấp – dựng lều nhưng có đủ chăn ấm, giường, hệ thống chiếu sáng, khu vệ sinh riêng – giúp trải nghiệm gần gũi thiên nhiên mà vẫn thoải mái. Nhiều chỗ lưu trú còn kết hợp farmstay: trồng rau, dâu, hoa, cà phê, cho du khách tự tay hái và thưởng thức, tạo cảm giác “ở lại Đà Lạt” đúng nghĩa chứ không chỉ ghé qua một đêm.

Khu Glamping chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt vỏn vẹn 1.5km, cho du khách tận hưởng trải nghiệm khác biệt, cắm trại sang chảnh, lãng mạn.

Ẩm thực Đà Lạt luôn tràn ngập trên MXH

Một trong những lý do khiến nhiều người chọn quay lại Đà Lạt là ẩm thực. Từ chợ đêm đến những con hẻm nhỏ, các món ăn quen thuộc như bánh tráng nướng, lẩu gà lá é, đồ nướng, bún bò, bánh căn, bánh ướt lòng gà, kem bơ… vẫn giữ sức hút nhưng được phục vụ trong không gian ngày càng chỉn chu hơn. Mức chi tiêu cho ăn uống ở Đà Lạt vẫn được đánh giá là “mềm” so với nhiều thành phố du lịch khác, phù hợp nhóm khách trẻ, sinh viên, gia đình.

Bên cạnh đó, làn sóng tiệm cà phê, tiệm bánh, quán brunch với không gian thiết kế đẹp, view thung lũng, rừng thông, hồ nước tiếp tục bùng nổ trong 2025. Nhiều người chia sẻ lịch trình “cả ngày chỉ ngồi quán cà phê, đổi góc từ sáng đến tối” vẫn không chán, bởi mỗi quán là một concept khác nhau: từ phong cách Bắc Âu tối giản, cổ điển Pháp, đến rustic, boho, hay “nhà kính giữa rừng”. Đây chính là nền tảng tạo nên vô số nội dung hình ảnh, video, vlog, review đổ lên mạng xã hội, góp phần đẩy từ khóa “Đà Lạt” luôn nóng trên Google.

Theo tổng hợp từ các nền tảng du lịch và hãng lữ hành, số lượng địa điểm check‑in tại Đà Lạt được nhắc đến trong các bài review, video hướng dẫn “ăn gì, chơi gì” tăng mạnh trong năm 2025, từ khoảng 20–30 chỗ phổ biến lên đến hàng chục điểm được gợi ý. Các địa điểm này trải đều: trung tâm (quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt), vùng ven (Cầu Đất, Trại Mát, Tuyền Lâm) và các khu sinh thái, nông trại xa hơn.

Mỗi điểm đến mới gần như đều được thiết kế để “lên hình đẹp”: cổng trời, cầu kính, đường hoa, tiểu cảnh cổ tích, khu ánh sáng về đêm, khu nhà gỗ trên đồi… Khi những hình ảnh này được lan truyền trên TikTok, Facebook, YouTube kèm các vlog “Đà Lạt 3N2Đ chi tiết nhất” hoặc “Review Đà Lạt mới nhất 2025”, người dùng có xu hướng tìm kiếm thêm thông tin, lịch trình, chi phí – từ đó kéo lượt search về Đà Lạt tăng đều.

Khung cảnh thơ mộng tại Đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Abtravel

Bên cạnh đó, địa phương thời gian gần đây còn chủ động tổ chức nhiều chương trình kích cầu, sự kiện du lịch, trong đó có “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch năm 2025” với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội chợ, famtrip. Những chương trình này giúp du khách có thêm lý do để chọn Đà Lạt vào một thời điểm cụ thể, đồng thời tạo ra nguồn nội dung, hình ảnh mới trên truyền thông.

Các điểm du lịch nông nghiệp mới được công nhận, như những nông trại cà phê, vườn rau – hoa áp dụng công nghệ cao, cũng trở thành “món mới” trong lịch trình của nhiều tour 3–4 ngày. Đây là kiểu trải nghiệm dung hòa giữa nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu sản xuất địa phương – đúng với xu hướng du lịch bền vững, có chiều sâu đang được du khách trẻ quan tâm.

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, riêng trong tháng 8/2025, Lâm Đồng đã đón 1,96 triệu lượt khách, tăng 29,39%, trong đó khách quốc tế đạt 74,2 nghìn lượt khách, tăng 1,46%. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, đạt gần 13,5 triệu lượt khách (tăng 16,32% so với cùng kỳ), riêng khách quốc tế tăng ấn tượng 33,2%, đạt trên 840 nghìn lượt khách.

Đà Lạt mờ sương luôn là điểm đến nhiều người yêu thích. Ảnh: Abtravel

Nhìn lại bức tranh 2025, có thể thấy sức nóng của Đà Lạt đến từ sự cộng hưởng của ba yếu tố: nền tảng là khí hậu mát mẻ, cảnh quan lãng mạn; lớp giữa là hệ sinh thái điểm đến, dịch vụ, lưu trú, ẩm thực liên tục được làm mới; và lớp trên cùng là hiệu ứng mạng xã hội – nơi mỗi chuyến đi trở thành một “series content” thu hút người xem.

Việc dẫn đầu danh sách du lịch trong Google Year in Search 2025 cho thấy Đà Lạt không chỉ là một điểm đến “cũ mà không chán”, mà còn đang khéo léo tái định vị mình như một “trường phái du lịch riêng”: nơi mỗi người có thể chọn một nhịp đi khác nhau – náo nhiệt, chill, sống ảo hay sống chậm – nhưng đều tìm thấy lý do để muốn quay lại thêm lần nữa.

