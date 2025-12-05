Buộc phải di dời, phở Thìn Bờ Hồ sẽ đi đâu về đâu?

Gần bảy thập kỷ qua, phở Thìn Bờ Hồ đã trở thành một mảnh ghép thân thuộc của phố cổ Hà Nội. Không chỉ là điểm hẹn của bao thế hệ người dân Thủ đô, quán phở nhỏ nằm nép trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng còn là nơi dừng chân quen thuộc của du khách, từ những vị khách Tây háo hức trải nghiệm món ăn bản địa cho đến những người từng nghe tiếng "phở huyền thoại bên hồ Gươm" và nhất quyết phải thử một lần.

Thế nhưng, tất cả có thể sớm trở thành hoài niệm. Ngõ 61 nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án "Đại lộ Văn Hiến" và khu công viên - quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đồng nghĩa quán phở Thìn sẽ phải rời khỏi nơi đã gắn bó suốt gần 70 năm.

Hình ảnh quán phở Thìn Bờ Hồ ở số 61 Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Như Hoàn)

"Chặng đường mới" của phở Thìn Bờ Hồ sau khi di dời

Trong cuộc trò chuyện, anh Thành - người chủ hiện tại của phở Thìn Bờ Hồ - chia sẻ nhiều xúc cảm khi nhắc đến thời điểm phải rời đi. Anh cho biết theo tiến độ dự án, khoảng giữa năm 2026, khi khu vực này chính thức được quy hoạch và giải phóng mặt bằng sẽ là thời điểm mà phở Thìn chính thức rời khỏi địa chỉ 61 Đinh Tiên Hoàng.

"Anh vừa buồn vừa lo, buồn là vì nơi đây là kỉ niệm của cả gia đình bao thế hệ con cháu lớn lên tại bờ hồ nay sắp bị giải toả. Anh còn thấy lo vì anh là người làm chính trong nhà, anh phải tính toán sao vừa phải kinh doanh có thu nhập cho gia đình, vừa lại giữ được nghề phở ông cha truyền lại. 70 năm rồi chưa ngày nào bếp phở nhà anh tắt lửa, anh cũng sẽ cố gắng tiếp tục giữ lửa của gia đình", anh xúc động nói.

Anh Thành - chủ quán phở Thìn Bờ Hồ hiện tại

Cũng vì điều đó, anh Thành đã chủ động chuẩn bị trước cho chặng đường mới. Anh Thành cho biết, hiện anh vừa mở thêm một địa chỉ tại 19 Hàng Vôi, chỉ cách bờ hồ khoảng 400m. Đây là nơi anh hướng khách - cả trong nước lẫn quốc tế - tới thưởng thức hương vị phở truyền thống khi cơ sở chính phải đóng cửa. Anh nói rằng anh luôn mong khách ghé thử địa điểm mới và lan tỏa bằng những hình ảnh, check-in, để nhiều người biết hơn.

Tuy vậy, mong muốn lớn nhất của gia đình anh vẫn là được tiếp tục duy trì một cơ sở gần hồ Gươm - nơi gắn liền với danh tiếng của quán. Bên cạnh điểm mới ở Hàng Vôi, gia đình anh Thành hiện cũng có hai địa chỉ do các chú và em họ quản lý tại số 1 Lê Văn Hưu và số 1 Hàng Tre.

Phở Thìn Bờ Hồ với địa chỉ mới tại 19 Hàng Vôi (Ảnh: NVCC)

Hướng tới tương lai, anh Thành cho biết anh đang học thêm về vận hành chuyên nghiệp để từng bước đưa thương hiệu phở Thìn đi vững vàng hơn. "Ông nội và bố anh đã dạy anh làm nghề, có nghề trong tay chắc không sợ chết đói em ạ. Tâm nguyện của anh là gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của gia đình, và là gương mặt sáng của Phở Hà Nội. Năm ngoái anh là một trong những đại diện chủ thể lên nhận danh hiệu: Phở Hà Nội là Di sản văn hoá Phi Vật Thể", anh chia sẻ thêm.

Phở Thìn Bờ Hồ: Hành trình gần 70 năm của một biểu tượng phố cổ

Phở Thìn Bờ Hồ được mở vào khoảng năm 1954 bởi ông Bùi Chí Thìn (1928 - 2001). Từ đó đến nay, quán vẫn giữ một địa chỉ duy nhất tại 61 Đinh Tiên Hoàng, đối diện hồ Gươm. Sau này, anh Thành - cháu của ông Thìn tiếp quản quán phở, cũng là người chủ hiện tại của quán.

Dù từng theo học thiết kế đồ họa, mở quán cà phê và kinh doanh rượu, anh cuối cùng vẫn trở về với nồi nước dùng phở khi bố mẹ lớn tuổi, không thể tự gánh vác nữa. Anh từng nghĩ "bán hàng thì nghề nào cũng giống nghề nào", cho đến khi vào bếp mới hiểu nấu phở là cả một nghệ thuật: cảm giác lửa, độ trong của nước dùng, thời điểm thịt đạt chuẩn… đều phải được cảm nhận bằng kinh nghiệm và trực giác.

(Ảnh: NVCC)

Nhiều khách của quán là những người đã gắn bó xuyên suốt theo năm tháng. Có gia đình ba thế hệ cùng ăn ở đây, từ khi chỉ là cậu bé cầm tay ông tới giờ đã dắt con mình đến. Không gian quán vẫn giữ nguyên nét xưa: mái pro xi măng, cót ép, những mảng tường cũ được chắp vá chứ chưa bao giờ thay mới toàn bộ - bởi điều khiến người ta tìm đến đây không chỉ là tô phở mà còn là ký ức.

Năm 2019, phở Thìn Bờ Hồ từng là một trong những thương hiệu được chọn để phục vụ 3.000 phóng viên quốc tế và trong nước trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Gần 70 năm qua, quán luôn đông khách Việt lẫn khách nước ngoài, trở thành một biểu tượng nhỏ nhưng đầy tự hào của ẩm thực Hà Nội.

(Ảnh: Như Hoàn)

Sắp phải rời nơi đã nuôi dưỡng ba thế hệ, phở Thìn Bờ Hồ đứng trước bước ngoặt lớn. Nhưng với tâm nguyện "giữ lửa" của anh Thành và lựa chọn của những người yêu phở, hành trình của quán dường như chưa kết thúc - chỉ đơn giản là chuyển sang một chặng đường mới, ở một địa chỉ khác, nhưng vẫn đau đáu gìn giữ hương vị Hà Nội xưa.