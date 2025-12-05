Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, bay hàng ngày đến Manila cùng Vietjet

Theo đó, các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 23h05 mỗi ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) vào lúc 2h50 sáng hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh từ Manila lúc 3h45 từ thứ 2 đến Chủ nhật và đáp tại TP.HCM lúc 5h30 cùng ngày.

Nhân dịp này, Vietjet dành tặng chương trình khuyến mãi với hàng ngàn vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trong khung giờ vàng 12h00-14h00 mỗi ngày và tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi miễn phí cho hành khách đặt vé Eco trên đường bay TP.HCM - Manila tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho thời gian bay từ 5/1/2026 đến 28/5/2026 (*).

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Vietjet, Manila (Philippines) giờ đây gần hơn bao giờ hết. Từ thủ đô Manila năng động của Philippines, du khách có thể dễ dàng kết nối đến những thiên đường biển nổi tiếng như Boracay, Palawan, Cebu… để tận hưởng không khí lễ hội rộn ràng, thưởng thức nền văn hóa đặc sắc và ẩm thực đậm đà xứ đảo. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế – văn hóa năng động bậc nhất Việt Nam, nổi bật với phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và ẩm thực phong phú, mang đến trải nghiệm đô thị sôi động, vừa khám phá văn hóa vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet sẽ là một trải nghiệm hạnh phúc cùng bạn bè, người thân, gia đình, truyền cảm hứng với đội tàu bay mới, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, dịch vụ từ trái tim. Hành khách còn được thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá…cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

Bay đến Philippines, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay. Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây