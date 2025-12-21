Cảnh báo gấp cho ai còn để CCCD trực tiếp lên khay soi an ninh sân bay

Trong những dịp cao điểm du lịch, đặc biệt vào cuối năm, khu vực kiểm tra an ninh tại các sân bay luôn trong tình trạng đông đúc và vội vã. Hành khách phải liên tục tháo giày, cởi áo khoác phải lấy laptop, cất điện thoại, giấy tờ cá nhân để đưa vào máy soi. Trong lúc tất bật đó, không ít người có thói quen đặt căn cước công dân trực tiếp lên khay soi an ninh để tiện làm thủ tục, mà không lường trước những rủi ro có thể xảy ra.

Tại khu vực máy soi chiếu, hành khách thường mất tập trung do phải quản lý quá nhiều đồ đạc cùng lúc. CCCD là giấy tờ nhỏ, mỏng, dễ bị che khuất bởi hành lý hoặc trượt sang khay khác khi khay di chuyển. Chỉ cần chậm vài giây để mang giày hoặc lấy ba lô, giấy tờ tùy thân quan trọng nhất có thể bị bỏ quên hoặc thậm chí bị người khác cầm nhầm mà chủ nhân không hề biết.

Theo hướng dẫn từ các cơ quan an ninh và phản ánh của nhiều hành khách, giấy tờ tùy thân là một trong những vật dụng dễ bị bỏ quên nhất tại khu vực soi an ninh. Bị mất căn cước công dân không chỉ gây phiền phức trước mắt như không thể tiếp tục chuyến bay, làm thủ tục lưu trú hay theo phương tiện, mà còn kéo theo nguy cơ bị lạm dụng thông tin cá nhân. CCCD chứa nhiều dữ liệu quan trọng với số định danh, ngày sinh, nơi cư trú, nếu rơi vào tay kẻ xấu có thể bị sử dụng cho các mục đích không mong muốn.

Nhiều hành khách chia sẻ rằng họ chỉ phát hiện mất CCCD khi đã rời khỏi khu an ninh, thậm chí đã lên máy bay hoặc ra khỏi sân bay. Lúc này, việc quay lại tìm kiếm không hề dễ dàng, quy trình liên hệ giữa hãng bay và sân bay có thể mất nhiều thời gian, khiến chuyến đi bị gián đoạn hoặc phải hoãn lại.

Như trường hợp của chị Mỹ Anh (Phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết: “Trong chuyến bay đến Đà Nẵng, khi đặt đồ đạc lên khay để qua máy soi an ninh, tôi đã để CCCD ở góc khay. Sau khi qua cửa kiểm tra, vì vội vàng lấy hành lý nên tôi quên mất giấy tờ này. Rất may, nhân viên an ninh đã kịp thời phát hiện và nhắc nhở.”

Trả lời báo Thanh Niên, nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất cho hay: "Một trong những nơi mà hành khách thường để quên đồ đạc, tài sản, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, căn cước công dân nhiều nhất đó là khu vực soi chiếu, kiểm tra an ninh hành khách và hành lý xách tay. Lý do là khi hành khách cởi bỏ áo khoác, mũ, giày dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân… để đưa vào khay, qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ, có thể họ sẽ sơ ý bỏ quên những vật nhỏ như căn cước công dân hay bằng lái xe, hộ chiếu".

Chính vì vậy, các chuyên gia du lịch khuyến cáo hành khách không nên đặt CCCD riêng lẻ nên khay soi an ninh. Thay vào đó, giấy tờ tùy thân nên được cất trong ví, túi đeo hoặc ngăn có khóa kéo trong ba lô xách tay. Hành khách cũng chỉ nên lấy CCCD ra khi được nhân viên an ninh yêu cầu, tránh việc tự ý để giấy tờ lên khay trong lúc đông người và mất tập trung.

Ảnh: Hoàng Kim Ngọc

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, hành khách có thể sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại để thay thế CCCD vật lý khi làm thủ tục tại sân bay trong nước. Việc sử dụng VNeID giúp giảm nguy cơ thất lạc giấy tờ, đồng thời thuận tiện hơn trong bối cảnh hành khách phải di chuyển nhanh và mang theo nhiều đồ cá nhân. Tuy nhiên hành khách vẫn nên đảm bảo điện thoại đủ pin và ứng dụng đã được xác thực đầy đủ trước chuyến đi.