Điểm check-in "hot" mùa Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh

Ảnh: Hà Thanh

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật với hàng nghìn bóng đèn Led đã biến Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) trở thành một điểm check-in đầy sức hấp dẫn với giới trẻ. Khi nắng dịu bớt, ánh đèn lung linh bật sáng là lúc những "tay máy" hoạt động hết công suất, săn tìm những khoảnh khắc ưng ý, lưu dấu kỷ niệm với mùa lễ hội.

Những mảng tường gạch đỏ cam rực rỡ nổi bật giữa nền trời đêm đã trở thành phông nền hoàn hảo. Không cần chỉnh sửa cầu kỳ, chỉ cần tận dụng ánh đèn đường hay một chút đèn trợ sáng, là các bạn trẻ có thể sở hữu những bức ảnh đẹp lung linh, đậm chất Giáng sinh.

Khoảnh khắc chờ đến lúc lên đèn tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Ảnh: Đỗ Linh)

Diện mạo lấp lánh, rực rỡ của Nhà thờ Đức Bà (Ảnh: Đỗ Linh)

Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh những ngày trước thềm Giáng sinh đang trở thành "sàn diễn thời trang" đầy ngẫu hứng, đậm phong cách đô thị. Những bộ trang phục đường phố mang vẻ phóng khoáng, cách phối đồ nhiều lớp đầy cá tính, cùng lối chụp ảnh theo trào lưu "trạm tỷ" (săn ảnh người nổi tiếng - PV) đang được giới trẻ ưa chuộng.

Việc chụp ảnh được đầu tư kỹ lưỡng với các thiết bị hỗ trợ khá chuyên nghiệp, biến vỉa hè trung tâm TP Hồ Chí Minh thành những "studio di động" (Ảnh Đỗ Linh)

Anh Nguyễn Văn Hùng (nhiếp ảnh gia tự do) phấn khởi chia sẻ: "Từ ngày không gian thoáng đãng và đèn lên đẹp, khách ra đông vui lắm. Anh em thợ chụp cũng nhờ vậy mà làm không ngơi tay từ chập tối đến tận đêm muộn, thu nhập khả quan hơn hẳn mọi năm".

Gợi ý để có những bức hình đẹp và trải nghiệm an toàn, đáng nhớ trong mùa Lễ hội

- Với rất đông người tập trung ở khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà để chụp hình thì cần lưu ý gửi xe ở đúng nơi quy định, tuân thủ các hướng dẫn về giao thông để không ảnh hưởng đến việc lưu thông trên các tuyến đường. Trung tâm thương mại Diamond Plaza đối diện Nhà thờ Đức Bà cũng là điểm check-in rất "hot" mang đậm không khí Giáng sinh.

- Khung giờ "vàng" 19h - 20h là thời điểm đông đúc, nhộn nhịp nhất. Sau 21h, không gian thoáng đãng hơn, thích hợp cho những ai muốn chụp ảnh góc rộng và tận hưởng sự tĩnh lặng của đêm thành phố.

- Do buổi tối ánh sáng đèn đường chủ yếu là màu vàng cam, để có bức ảnh đẹp, bạn có thể sử dụng đèn trợ sáng cá nhân hoặc tận dụng đèn flash điện thoại để khuôn mặt sáng rõ, không bị "ám màu". Góc chụp từ dưới lên sẽ giúp lấy được trọn vẹn tháp chuông mà không bị lẫn nhiều người phía sau.

- Khi say mê chụp hình giữa rất đông người, hãy luôn chú ý bảo quản tư trang, điện thoại và ví tiền cẩn thận.