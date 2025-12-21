1h sáng, nam shipper khóc nấc bên vệ đường: Đằng sau đơn hàng đồ ăn bị giao trễ là điều không ai ngờ tới

Trên những con đường quen thuộc ngày đêm, shipper giao đồ ăn thường xuất hiện với hình ảnh vội vã, tất bật, chạy đua cùng thời gian. Họ có thể đối mặt với đủ tình huống bất ngờ: đơn bị huỷ phút chót, giao trễ vì kẹt xe, bị trừ tiền vì đánh giá xấu, hay thậm chí gặp sự cố cá nhân ngay giữa ca làm. Đằng sau mỗi chiếc áo đồng phục là một câu chuyện mưu sinh rất riêng, có những nỗi áp lực âm thầm mà không phải ai cũng nhìn thấy. Và trong vô vàn khoảnh khắc ấy, hình ảnh một nam shipper ngồi khóc nức nở bên vệ đường lúc 1 giờ sáng đã khiến nhiều người không khỏi lặng đi.

Câu chuyện xảy ra trên một con phố tại Trịnh Châu (Trung Quốc) vào lúc 1h sáng, một nam shipper giao đồ ăn bất ngờ ngồi sụp xuống bên lề đường, bật khóc không kìm được. Tiếng khóc giữa đêm khiến một người đi đường muộn chú ý và dừng lại hỏi han. Khi được hỏi lý do, nam shipper chỉ nói ngắn gọn: "Đơn hàng vừa rồi của tôi coi như công cốc rồi".

(Nguồn: People's Daily)

Thoạt nghe, nhiều người có thể cho rằng đó chỉ là chuyện giao đồ ăn bị trễ giờ, bị khách huỷ đơn - điều vốn không hiếm trong nghề. Nhưng thực tế, phía sau giọt nước mắt của người đàn ông ấy là một câu chuyện nặng trĩu.

Nam shipper tên Lý Vân, đến từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam. Con trai anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) và đang phải điều trị. Trong khi đang đi làm, anh nhận được cuộc gọi từ vợ báo rằng con trai út đang điều trị bệnh nặng bất ngờ lên cơn sốt và phải nhập viện gấp. Anh vội vàng mua thuốc mang đến bệnh viện, rồi lại tất tả quay trở lại tiếp tục giao đơn hàng đang cầm trên tay.

Dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn đến muộn khoảng 10 phút. Khách hàng huỷ đơn, số tiền hơn 20 tệ (74.000 đồng) của đơn hàng bị trừ thẳng vào thu nhập. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ một, mà nhiều đơn trước đó trong ca làm cũng coi như "chạy không công".

Anh không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra. Với anh, mỗi lần như thế đều có thể khiến con mình mất đi cơ hội sống. Với Lý Vân, đây không chỉ là chuyện mất tiền. Con trai anh đang mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lớn khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Mỗi đơn hàng, mỗi phút chạy xe đều là hy vọng để duy trì sự sống cho con. Khoảnh khắc ngồi khóc bên đường lúc 1 giờ sáng, anh thừa nhận mình đã hoàn toàn sụp đổ vì bất lực.

Lý Vân nghẹn ngào nói: "Vốn dĩ đơn hàng đã không nhiều, giờ lại chạy uổng mấy đơn nữa, cảm giác mình thật vô dụng. Nghĩ đến việc con còn nhỏ đã phải chịu nhiều đau đớn, mà mình lại không có tiền chữa bệnh, trong lòng đau lắm, thật sự không biết phải làm sao."

Câu chuyện của Lý Vân sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều sự cảm thông. Nhiều người cho rằng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, chưa chắc ai cũng đủ sức gồng gánh để tiếp tục bước đi.

(Nguồn: People's Daily)

Thực tế, phía sau những chiếc áo đồng phục quen thuộc trên đường phố, không ít shipper đang mang trên vai áp lực mưu sinh rất lớn. Thu nhập phụ thuộc từng đơn hàng, bị đánh giá sao, bị huỷ đơn, chạy đua với thời gian, thời tiết và cả những biến cố cá nhân bất ngờ. Với nhiều người, nghề giao đồ ăn không chỉ là công việc, mà là phao cứu sinh duy nhất để nuôi gia đình, chữa bệnh, trả nợ và tiếp tục bám trụ với cuộc sống.

Giọt nước mắt của nam shipper lúc 1h sáng vì thế không chỉ là nỗi buồn của một đơn hàng trễ, mà còn là lát cắt rất thật về những góc khuất phía sau nghề giao đồ ăn - nơi sự cố gắng đôi khi không đủ để chống chọi với áp lực đời thường.