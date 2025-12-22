Sốc: Jungkook, Jimin (BTS) ở Đà Nẵng ăn 1 bữa gọi 9 món toàn thịt và hải sản

Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, cuối cùng Jungkook và Jimin (BTS) cũng chính thức xuất hiện tại Việt Nam trong tập sắp phát sóng của chương trình thực tế du lịch Are You Sure mùa 2. Hình ảnh bộ đôi ghé thăm Đà Nẵng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với fan Việt, mà còn mở ra hành trình trải nghiệm văn hoá, ẩm thực đầy gần gũi và đời thường của hai ngôi sao hàng đầu Kpop.

Việt Nam vốn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng từ Bắc chí Nam, mỗi vùng miền đều mang một hương vị rất riêng. Trong đó, Đà Nẵng là điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích nhờ cảnh quan đẹp, nhịp sống dễ chịu và đặc biệt là kho tàng món ngon đậm chất miền Trung. Không quá bất ngờ khi thành phố biển này lại trở thành lựa chọn dừng chân của Jungkook và Jimin trong hành trình khám phá của chương trình, nhất là vào thời điểm cao điểm du lịch, khi ẩm thực địa phương càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trong đoạn nhá hàng tập mới, khán giả không khỏi thích thú khi thấy Jungkook và Jimin cùng nhau gọi ra bàn ăn liền tù tì 9 món Việt quen thuộc gồm: phở sườn bò, bánh xèo, cuốn tôm thịt, nem lụi, mỳ quảng tôm thịt, nem cua bể, cơm rang tôm, rau muống xào tỏi. Nổi bật trong số đó là phở sườn bò với nước dùng đậm đà, thơm mùi quế hồi, phần sườn mềm và béo vừa đủ, dễ khiến bất kỳ thực khách nào cũng phải xuýt xoa.

Bánh bèo vàng ruộm, giòn rụm với nhân tôm thịt, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt đúng chất miền Trung. Mỳ Quảng tôm thịt cũng là món gây ấn tượng mạnh với sợi mì dày, nước dùng ít nhưng đậm vị, kết hợp cùng đậu phộng rang và bánh tráng, tạo nên tổng thể hài hoà, khó quên. Đặc biệt, rau muống xào tỏi tưởng chừng như đơn giản lại trở thành điểm nhấn rất thú vị. Đây là món ăn được rất nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến Việt Nam, từng xuất hiện trong bữa ăn của nhiều ca sĩ và ngôi sao quốc tế.

Ẩm thực của Việt Nam để lại dấu ấn sâu sắc cho cả Jungkook và Jimin khi trong một cuộc phỏng vấn về chuyến đi, khi được hỏi về cảm nhận du lịch ở Việt Nam thì cả hai đều nhất trí trả lời rằng: “Món ăn Việt Nam ngon kinh khủng!”. Điều đó cũng chứng minh được rằng, món ăn Việt rất được lòng các du khách quốc tế và khiến họ nhớ mãi đến khi về nước.

Việc Jungkook và Jimin trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trong một chương trình thực tế không chỉ mang đến khoảnh khắc gần gũi, đời thường cho khán giả, mà còn là cơ hội để giới thiệu rộng rãi những nét đặc sắc của ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế.