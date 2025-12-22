Hàng quán ở TP.HCM rực rỡ không khí Giáng sinh, giới trẻ đua nhau check-in

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 22/12, tại TP.HCM, các hàng quán trở thành điểm check-in lý tưởng của giới trẻ khi đồng loạt lên đèn, trang trí tiểu cảnh Giáng sinh rực rỡ.

Tại quán cà phê Clem (đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây), tiểu cảnh gồm nhiều cây thông tuyết, gấu bông, tạo nên những góc hình rực rỡ không thể bỏ qua.

"Năm nào cũng vậy, đến mùa Giáng sinh là tụi mình lại rủ nhau đi các quán cà phê chụp hình. Vừa có ảnh đẹp, vừa là cơ hội để bạn bè ngồi lại với nhau dịp cuối năm rất ý nghĩa", bạn Thuỳ Ân (ngụ phường Bình Lợi Trung) chia sẻ.

Các món nước cũng rực rỡ, được pha chế theo sắc màu Giáng sinh.

Tại quán Maison de Boony (đường Tú Xương, phường Võ Thị Sáu), tông màu xanh lá chủ đạo của quán, nay pha thêm sắc đỏ giúp không gian vừa tươi mới, vừa ấm cúng.

Để không gian rực rỡ theo đúng không khí mùa lễ hội, các chủ quán đều cho biết bỏ ra kinh phí không hề nhỏ. Tuỳ quy mô quán, kinh phí dao động từ 50 - 200 triệu đồng.

Những chi tiết nhỏ nhưng được khách hàng nhận xét dễ thương, tạo điểm nhấn.

Check-in mùa Giáng sinh.

Quán Hiên nhà Coffee (đường Lê Đình Thám, phường Tân Sơn Nhì).

Nước uống đúng chủ đề Giáng sinh.

Decor tuyết rơi, không khác gì mùa Giáng sinh ở châu Âu.

Không gian trong quán được đầu tư bài bản, thu hút người trẻ đến chụp hình.