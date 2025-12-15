Ngập tràn quà tặng trên những chuyến bay Vietjet mùa lễ hội Giáng sinh 2025

Với thông điệp "Biết ơn mình bằng hành trình trên mây", phi hành đoàn gửi tới tất cả hành khách lời cảm ơn và lời nhắc nhẹ nhàng để mỗi người chúng ta tạm bước chậm giữa guồng quay quen thuộc, tự thưởng cho mình một chuyến bay để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho những dự định mới hoặc đơn giản là tìm về khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và bạn bè.