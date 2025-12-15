Bàn tiệc văn phòng “lên đời” khi nhiều thương hiệu xịn đổ bộ trên ShopeeFood với giá siêu dễ chịu

Cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất của dân văn phòng: họp hành nối tiếp, tổng kết dồn dập, chạy deadline không kịp thở… Giữa guồng quay đó, một bữa tiệc xế luôn là “liều thuốc” giúp cả team lấy lại năng lượng, ăn uống vui vẻ và ngồi trò chuyện thư giãn.

Thay vì đau đầu xoay xở một bữa tiệc giữa tháng với ngân sách có hạn, dân công sở chỉ cần mở ShopeeFood và chọn ngay mục Ăn Ngon Rẻ, nơi quy tụ đa dạng thương hiệu với mức giá dễ chịu. Chỉ với vài thao tác là một bàn tiệc giờ chiều đã sẵn sàng với đủ món hấp dẫn, từ thức uống trendy đến món chính no nê.

Trong lần này, Có Như Lời Đồn đã “lên kèo” được bàn tiệc gồm loạt món đang được các bạn trẻ yêu thích: Bánh gạo cay, Mì hến, Matcha Latte, Trà đào, Gà Popcorn đến từ các thương hiệu quen thuộc như LaBoong, Busan Korean Food, Mì Hến Dì Lan, Một bát Trà và Popeyes - tất cả chỉ từ 30.000 đồng/món, bao ship. Một sự kết hợp vừa ngon, vừa tiện, hứa hẹn mang đến buổi chiều cuối năm no nê và lấy lại năng lượng để tiếp tục chạy đua với deadline.

Có Như Lời Đồn đã “lên kèo” được bàn tiệc gồm loạt món đang được các bạn trẻ yêu thích

Mì hến, bánh gạo cay, gà viên - sự kết hợp đủ vị và đủ no cho bữa tiệc xế

Có Như Lời Đồn vừa thử đặt hai món quen mà lạ: Mì Hến và bánh gạo cay. Mỗi món mang một màu sắc riêng nhưng đều rất hợp cho những buổi tụ tập ăn xế, đủ vị, đủ vui để ăn chung nhưng không khiến cả team bị no quá làm lấn sang bữa tối.

Mì Hến Dì Lan ghi điểm ngay từ cách đóng gói chỉn chu: mì, rau và nước lèo được tách riêng gọn gàng, sa tế, chanh ớt đi kèm đầy đủ. Nhờ vậy mà khi tới tay vẫn giữ trọn độ nóng và hương thơm đặc trưng. Món sử dụng mì gói quen thuộc, trong khi phần rau muống lại là điểm cộng với sợi rau giòn, tươi, xanh mướt.

Mì Hến Dì Lan ghi điểm ngay từ cách đóng gói chỉn chu

Điểm sáng của món ăn nằm ở phần hến đầy đặn, thịt chắc, sạch, tươi. Khi chan nước lèo vào, vị chua cay đặc trưng hòa cùng mùi thơm của hành và hến tạo nên một tổng thể đậm đà khá bắt miệng. Tuy nhiên, nước lèo hơi thiên mặn, nhưng chỉ cần vắt thêm chút chanh là vị được cân lại ngay. Nhìn chung, đây là phần ăn xế gọn, vừa bụng, thích hợp cho nhóm nào muốn đổi vị mà không bị ngấy hay no quá mức.

Tiếp đến là bánh gạo cay của Busan Korean Food - đúng gu cho hội mê đồ Hàn. Một phần đầy đặn với bánh gạo, trứng, xúc xích và các topping quen thuộc, ăn kèm thêm kim chi. Bánh gạo là điểm nhấn: mềm dẻo vừa tới, không bị bở, cũng không bị cứng, ăn rất vừa miệng. Sốt cay ngọt hài hòa, thấm đều vào từng miếng nhưng không quá gắt nên ăn chiều cũng không bị nặng bụng. Các topping còn lại đều chín tới giữ trọn độ dai và hương vị tự nhiên, góp phần làm tổng thể món ăn tròn vị và dễ ăn.

Một phần bánh gạo cay của Busan Korean Food đầy đặn với các topping quen thuộc

Để bàn tiệc thêm “xôm tụ”, cả hội còn đặt thêm món Gà Popcorn của Popeyes, nhìn nhỏ xinh nhưng số lượng nhiều đến bất ngờ. Có Như Lời Đồn đã gọi hẳn hai hộp với giá chỉ tầm 30.000 đồng để cùng thưởng thức và chia ra ai cũng có phần, ăn no nê mà vẫn còn dư. Những viên gà vàng ruộm, lớp vỏ giòn rụm, phần thịt bên trong chắc và nóng hổi, vừa nếm thử cả hội đã tấm tắc khen ngon.

Có Như Lời Đồn đã gọi hẳn hai hộp Gà Popcorn của Popeyes, nhìn nhỏ xinh nhưng số lượng nhiều đến bất ngờ

Được đựng trong hộp giấy gọn nhẹ, chỉ cần mở nắp là có thể bày ngay lên bàn tiệc mà không cần dọn hay chuẩn bị gì thêm. Gà Popcorn nhanh chóng trở thành món “gọi là hết” cho các buổi họp nhóm, tiệc văn phòng hay những lúc thèm vị giòn thơm khó lẫn của Popeyes.

Tổng thể, cả Mì Hến Dì Lan, bánh gạo cay Busan Korean Food và Gà Popcorn của Popeyes là bộ ba “chân ái” để hội văn phòng mở tiệc xế giữa giờ - đậm vị, đủ no, lại tiết kiệm, giúp buổi tiệc chiều phần vui hơn.

Bữa tiệc không thể thiếu hai món nước hot rần rần với giới trẻ

Bên cạnh món chính, không thể thiếu những thức uống “chốt hạ” buổi tiệc với Matcha Latte của LaBoong và Trà Đào Si Mơ của Một Bát Trà - những món đang được nhiều bạn trẻ yêu thích vì dễ uống, thanh mát.

Matcha Latte của LaBoong và Trà Đào Si Mơ của Một Bát Trà

Matcha Latte của LaBoong là món được kỳ vọng nhất và thực tế chất lượng đã không làm thất vọng. Ly được làm đầy và đóng gói chỉn chu với lớp giấy lót trước khi đóng nắp và bên ngoài dán thêm băng keo cố định, nên phần nước không bị tràn hay đổ khi nhận về tay.

Matcha Latte của LaBoong là món được kỳ vọng nhất và thực tế chất lượng đã không làm thất vọng.

Khi khuấy đều, phần matcha và sữa hòa vào nhau tạo vị thanh mát, vị trà xanh rõ nhưng không bị đắng hay gắt. Độ ngọt nhẹ, dễ uống, mùi matcha vừa phải, không quá đậm, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đổi vị giữa giờ.

Trà Đào Si Mơ của Một Bát Trà lại hợp cho những ai muốn một món nước ngọt nhẹ và dễ giải khát. Hương vị đào quen miệng, ngọt thơm cùng vị mơ tạo chút chua nhẹ giúp món nước đỡ ngán hơn một chút. Điều bất ngờ là dù chỉ đặt size nhỏ nhưng topping lại khá đầy đặn nên khi uống cảm thấy vui miệng hơn hẳn. Về phần đóng gói, quán cũng làm khá chắc chắn với lớp giấy nến trước nắp, nên khi mang về văn phòng ly vẫn giữ được form, không bị đổ hay lem nắp.

Trà Đào Si Mơ của Một Bát Trà lại hợp cho những ai muốn một món nước ngọt nhẹ và dễ giải khát

Nhìn chung, cả hai món nước này đều dễ uống và phù hợp nhiều gu khác nhau. Mỗi ly một phong cách, nhưng đều đủ “mát” để làm trọn vẹn bữa tiệc xế, giúp giải khát nhẹ nhàng mà không gây cảm giác quá ngọt hay quá nặng.

Một bữa tiệc xế cho khoảng 2-3 người, đủ món chính và nước uống “ê hề”, gói gọn trong khoảng 150.000 đồng nghe tưởng khó mà lại dễ không tưởng. Bởi tất cả những món ăn và thức uống này đều có thể đặt dễ dàng qua tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood, với mức giá từ chỉ 30.000 đồng và đã bao gồm phí ship. Điểm hay là danh mục này hiện đã bổ sung thêm nhiều lựa chọn từ các thương hiệu lớn, giúp trải nghiệm đặt món của người dùng phong phú, mới lạ.

Chỉ cần mở ứng dụng và vào mục Bao Hết Phí Ship, bạn cùng đồng nghiệp đã có ngay một bàn tiệc xế đầy ắp món ngon để ăn uống rôm rả, vẫn gọn ví giữa những giờ làm việc bận rộn cuối năm.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!