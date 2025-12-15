Vượt qua cháo gà, món ăn chỉ từ 30.000 đồng/phần này mới là đại diện Việt lọt top 6 ngon nhất châu Á

Cháo lòng – Món ăn Việt đạt thứ hạng cao

Theo bảng xếp hạng món ăn được Taste Atlas công bố cuối tháng 4, cháo lòng đạt 3,9 điểm, xếp thứ 6 trong 33 món cháo ngon nhất châu Á. Trong cùng danh sách, Việt Nam còn có cháo thịt bò đứng vị trí 17, cháo vịt xếp thứ 21 và cháo gà xếp thứ 24. Điều này đồng nghĩa với việc cháo lòng là món cháo Việt có thứ hạng cao nhất, vượt qua cả cháo gà và cháo vịt là những món vốn được xem là "an toàn" và dễ ăn với số đông.

Theo bảng xếp hạng món ăn được Taste Atlas công bố cuối tháng 4, cháo lòng đạt 3,9 điểm, xếp thứ 6 trong 33 món cháo ngon nhất châu Á. (Ảnh: Tiki)

Không chỉ ở phạm vi châu Á, cháo lòng còn đứng thứ 19 trong danh sách 127 món cháo trên thế giới, cho thấy mức độ ghi nhận đáng kể của món ăn này trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Taste Atlas mô tả cháo lòng là món ăn luôn được phục vụ nóng, có thể ăn kèm thêm lòng luộc. Cách miêu tả ngắn gọn ấy phần nào phản ánh đúng tinh thần của món ăn: giản dị, không cầu kỳ hình thức, nhưng chú trọng hương vị và cảm giác tròn vị.

Nguyên liệu quen thuộc, kỹ thuật chế biến đòi hỏi kinh nghiệm

Cháo lòng được nấu từ gạo tẻ, ninh cùng nước xương heo trong nhiều giờ để tạo độ ngọt tự nhiên. Phần "linh hồn" của món ăn nằm ở nội tạng lợn, thường gồm lòng non, gan, thận, tim, lá lách, dồi và không thể thiếu tiết luộc.

Phần "linh hồn" của món ăn nằm ở nội tạng lợn, thường gồm lòng non, gan, thận, tim, lá lách, dồi và không thể thiếu tiết luộc. (Ảnh: Lorca)

So với cháo gà hay cháo vịt vốn tập trung vào vị ngọt từ thịt, cháo lòng đòi hỏi người nấu phải đặc biệt kỹ lưỡng ở khâu sơ chế. Nội tạng phải được làm sạch, khử mùi nhưng vẫn giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Cháo đạt chuẩn là khi hạt gạo nở mềm nhưng không nát, nước cháo sánh nhẹ, thơm mùi xương và không gây ngấy.

Chính sự phức tạp trong chế biến này khiến cháo lòng, dù là món ăn bình dân, lại mang chiều sâu hương vị khác biệt so với cháo gà hay cháo vịt.

Biến tấu theo vùng miền, nhưng vẫn giữ "chất" riêng

Tùy từng vùng, cháo lòng lại có những biến tấu khác nhau. Ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, bát cháo thường sánh, ăn kèm quẩy, hành hoa, rau thơm, rắc tiêu xay và ớt bột. Nước chấm lòng pha mắm, chanh, ớt, đôi khi thêm gừng, được xem là yếu tố quyết định độ "đã" của món ăn.

Tùy từng vùng, cháo lòng lại có những biến tấu khác nhau. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Miền Trung ưa vị đậm đà, cay nồng hơn, trong khi miền Nam thường nấu cháo loãng, vị thanh, ăn cùng rau sống và giá. Dù biến tấu ra sao, cháo lòng vẫn giữ được bản sắc riêng, khác biệt rõ rệt so với cháo gà hay cháo vịt.

Ngoài bát cháo truyền thống, nhiều quán còn phục vụ cháo lòng ăn riêng với lòng luộc chấm mắm, hoặc dọn thành combo đầy đủ cho thực khách lựa chọn.

Từ quán vỉa hè đến trải nghiệm của du khách

Cháo lòng xuất hiện ở khắp nơi, từ quán vỉa hè, chợ sáng đến nhà hàng bình dân. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, giá một bát cháo lòng thường dao động 30.000 – 60.000 đồng, mức giá tương đương, thậm chí thấp hơn nhiều quán cháo gà hay cháo vịt.

Cháo lòng xuất hiện ở khắp nơi, từ quán vỉa hè, chợ sáng đến nhà hàng bình dân. (Ảnh: Báo Lao động)

Với du khách quốc tế, cháo lòng thường được xem là một trải nghiệm "đậm chất địa phương". Trên các diễn đàn du lịch, không ít người thừa nhận ban đầu e dè với nội tạng, nhưng sau khi thử lại đánh giá cao hương vị và sự hài hòa của món ăn. Một số ý kiến cho rằng cháo lòng mang đến cảm giác "đã miệng" và phức tạp hơn so với cháo gà hay cháo vịt.

Góc nhìn của truyền thông quốc tế

Việc cháo lòng vượt qua cháo gà, cháo vịt trong bảng xếp hạng của Taste Atlas cho thấy cách nhìn của truyền thông ẩm thực quốc tế đang thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào những món dễ tiếp cận, họ bắt đầu chú ý hơn tới những món ăn phản ánh rõ bản sắc và kỹ thuật chế biến truyền thống.

Taste Atlas – chuyên trang ẩm thực của Croatia, thành lập năm 2015 được xem là bản đồ ẩm thực toàn cầu với hàng nghìn món ăn truyền thống. Các bảng xếp hạng của trang này dựa trên bình chọn của độc giả khắp thế giới và một số chuyên gia, vì vậy thường gây tranh luận nhưng cũng tạo ra nhiều góc nhìn đáng chú ý.

Việc cháo lòng vượt qua cháo gà, cháo vịt trong bảng xếp hạng của Taste Atlas cho thấy cách nhìn của truyền thông ẩm thực quốc tế đang thay đổi. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Đáng chú ý, trước đó không lâu, cháo lòng từng xuất hiện trong danh sách những món Việt bị đánh giá thấp, gây không ít tranh cãi. Việc món ăn này sau đó vượt qua cháo gà, cháo vịt để đứng top 6 châu Á cho thấy ẩm thực là câu chuyện của trải nghiệm và bối cảnh, hơn là một kết luận tuyệt đối.

Việc cháo lòng vượt qua cháo gà, cháo vịt để trở thành món cháo Việt được xếp hạng cao nhất tại châu Á không chỉ là câu chuyện thứ hạng. Đó còn là minh chứng cho sức sống của ẩm thực bình dân Việt Nam là nơi những món ăn giản dị, quen thuộc vẫn có thể chinh phục thế giới nếu được nhìn nhận đúng cách.

Một bát cháo nóng, mộc mạc, nhưng chứa đựng cả thói quen sinh hoạt, ký ức và kỹ thuật nấu nướng truyền đời, đó chính là lý do cháo lòng trở thành đại diện nổi bật nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng lần này.



